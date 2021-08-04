https://ria.ru/20210804/rebenok-1744423805.html
В Москве отец выкинул ребенка с пятого этажа
В Москве отец выкинул ребенка с пятого этажа - РИА Новости, 05.08.2021
В Москве отец выкинул ребенка с пятого этажа
По предварительной информации, на востоке Москвы пьяный отец выбросил с пятого этажа трехлетнего сына, рассказала РИА Новости глава пресс-службы столичной... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-04T22:56
2021-08-04T22:56
2021-08-05T06:59
происшествия
москва
людмила нефедова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_bcf3234541ef11af4585c59864fef3d8.jpg
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. По предварительной информации, на востоке Москвы пьяный отец выбросил с пятого этажа трехлетнего сына, рассказала РИА Новости глава пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.Она уточнила, что мальчик находится в больнице в тяжелом состоянии, отца ищет полиция. Прокуратура начала проверку, расследование находится на особом контроле.По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, мальчик жил с бабушкой. К ним пришел пьяный отец 1996 года рождения, произошла ссора, в ходе которой он выбросил сына из окна.Уголовное дело по факту случившегося открыли по статье о покушении на убийство малолетнего, рассказала агентству старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.Обстоятельства происшедшего устанавливает полиция, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД."Поступило сообщение о падении на улице Шумилова с высоты несовершеннолетнего. В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, а также принимаются меры по установлению и задержанию причастного лица", — сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20210711/malchik-1740803974.html
https://ria.ru/20210728/biysk-1743333473.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_81:0:2810:2047_1920x0_80_0_0_6425ca183ecdd5edb29918f2c151334c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, людмила нефедова
22:56 04.08.2021 (обновлено: 06:59 05.08.2021)
В Москве отец выкинул ребенка с пятого этажа
В Москве отец выкинул ребенка с пятого этажа и сбежал
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости.
По предварительной информации, на востоке Москвы пьяный отец выбросил с пятого этажа трехлетнего сына, рассказала РИА Новости глава пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова
.
Она уточнила, что мальчик находится в больнице в тяжелом состоянии, отца ищет полиция. Прокуратура начала проверку, расследование находится на особом контроле.
По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, мальчик жил с бабушкой. К ним пришел пьяный отец 1996 года рождения, произошла ссора, в ходе которой он выбросил сына из окна.
Уголовное дело по факту случившегося открыли по статье о покушении на убийство малолетнего, рассказала агентству старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова
.
Обстоятельства происшедшего устанавливает полиция, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
"Поступило сообщение о падении на улице Шумилова с высоты несовершеннолетнего. В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, а также принимаются меры по установлению и задержанию причастного лица", — сказал собеседник агентства.