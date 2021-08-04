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В Москве отец выкинул ребенка с пятого этажа
В Москве отец выкинул ребенка с пятого этажа - РИА Новости, 05.08.2021
В Москве отец выкинул ребенка с пятого этажа
По предварительной информации, на востоке Москвы пьяный отец выбросил с пятого этажа трехлетнего сына, рассказала РИА Новости глава пресс-службы столичной... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-04T22:56
2021-08-05T06:59
происшествия
москва
людмила нефедова
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. По предварительной информации, на востоке Москвы пьяный отец выбросил с пятого этажа трехлетнего сына, рассказала РИА Новости глава пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.Она уточнила, что мальчик находится в больнице в тяжелом состоянии, отца ищет полиция. Прокуратура начала проверку, расследование находится на особом контроле.По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, мальчик жил с бабушкой. К ним пришел пьяный отец 1996 года рождения, произошла ссора, в ходе которой он выбросил сына из окна.Уголовное дело по факту случившегося открыли по статье о покушении на убийство малолетнего, рассказала агентству старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.Обстоятельства происшедшего устанавливает полиция, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД."Поступило сообщение о падении на улице Шумилова с высоты несовершеннолетнего. В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, а также принимаются меры по установлению и задержанию причастного лица", — сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20210711/malchik-1740803974.html
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происшествия, москва, людмила нефедова
22:56 04.08.2021 (обновлено: 06:59 05.08.2021)
 
В Москве отец выкинул ребенка с пятого этажа

В Москве отец выкинул ребенка с пятого этажа и сбежал

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. По предварительной информации, на востоке Москвы пьяный отец выбросил с пятого этажа трехлетнего сына, рассказала РИА Новости глава пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.
Она уточнила, что мальчик находится в больнице в тяжелом состоянии, отца ищет полиция. Прокуратура начала проверку, расследование находится на особом контроле.
Фельдшеры скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
11 июля, 13:17
В Москве мальчик с аутизмом выбросил младенца из окна, сообщил источник
По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, мальчик жил с бабушкой. К ним пришел пьяный отец 1996 года рождения, произошла ссора, в ходе которой он выбросил сына из окна.
Уголовное дело по факту случившегося открыли по статье о покушении на убийство малолетнего, рассказала агентству старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.
Обстоятельства происшедшего устанавливает полиция, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
"Поступило сообщение о падении на улице Шумилова с высоты несовершеннолетнего. В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, а также принимаются меры по установлению и задержанию причастного лица", — сказал собеседник агентства.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
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ПроисшествияМоскваЛюдмила Нефедова
 
 
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