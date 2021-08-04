https://ria.ru/20210804/rebenok-1744423805.html

В Москве отец выкинул ребенка с пятого этажа

В Москве отец выкинул ребенка с пятого этажа - РИА Новости, 05.08.2021

В Москве отец выкинул ребенка с пятого этажа

По предварительной информации, на востоке Москвы пьяный отец выбросил с пятого этажа трехлетнего сына, рассказала РИА Новости глава пресс-службы столичной... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-04T22:56

2021-08-04T22:56

2021-08-05T06:59

происшествия

москва

людмила нефедова

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. По предварительной информации, на востоке Москвы пьяный отец выбросил с пятого этажа трехлетнего сына, рассказала РИА Новости глава пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.Она уточнила, что мальчик находится в больнице в тяжелом состоянии, отца ищет полиция. Прокуратура начала проверку, расследование находится на особом контроле.По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, мальчик жил с бабушкой. К ним пришел пьяный отец 1996 года рождения, произошла ссора, в ходе которой он выбросил сына из окна.Уголовное дело по факту случившегося открыли по статье о покушении на убийство малолетнего, рассказала агентству старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.Обстоятельства происшедшего устанавливает полиция, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД."Поступило сообщение о падении на улице Шумилова с высоты несовершеннолетнего. В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, а также принимаются меры по установлению и задержанию причастного лица", — сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20210711/malchik-1740803974.html

https://ria.ru/20210728/biysk-1743333473.html

москва

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происшествия, москва, людмила нефедова