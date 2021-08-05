Чемпиона Олимпиады Емелина наградили медалью "За заслуги перед Мордовией"
© Фото : пресс-служба главы МордовииБронзового призера Олимпиады борца Емелина наградили медалью "За заслуги перед Мордовией"
© Фото : пресс-служба главы Мордовии
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 авг — РИА Новости. Врио главы Мордовии Артем Здунов вручил медаль "За заслуги перед Республикой Мордовия" бронзовому призеру Олимпийских игр в Токио по греко-римской борьбе Сергею Емелину, уроженцу мордовского города Рузаевки, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы региона.
Борец греко-римского стиля Емелин 2 августа в Токио завоевал бронзу Олимпийских игр в весовой категории до 60 килограммов, победив молдавского борца Виктора Чобану со счетом 12-1.
"За выдающиеся спортивные достижения и прославление Республики Мордовия на международной спортивной арене" Емелин награжден медалью "За заслуги перед Республикой Мордовия". Указ подписал врио главы республики Артем Здунов. За большой личный вклад в подготовку бронзового призера по греко-римской борьбе звание лауреата Государственной премии Мордовии присвоено тренеру Емелина - Николаю Слесареву", - сообщили агентству в пресс-службе главы республики, добавив, что награждение состоялось несколько минут назад.
Утром в четверг Емелин вернулся на родину. Как сообщается на официальном портале органов госвласти Мордовии, бронзового призера летних Олимпийских игр на перроне рузаевского железнодорожного вокзала встречали и.о. министра спорта Мордовии Александр Савилов, глава Рузаевского района Александр Сайгачев, директор специализированной школы олимпийского резерва спортивной борьбы и дзюдо Геннадий Атмакин, заслуженный тренер России Николай Слесарев, родители, родственники и друзья олимпийского медалиста, участники секции греко-римской борьбы, юнармейцы.
"Спасибо, что болели за меня. Знаю, многие не спали, ведь первые схватки по московскому времени проходили в ранние часы. Спасибо моему тренеру, Николаю Викторовичу, мы вместе 16 лет шли к этой медали. Конечно, хотелось взять золото, но получилось только бронзу. Спасибо моим родителям, моей девушке и руководству республики. Греко-римская борьба в Мордовии – ведущий вид спорта, а на российском уровне у нас одна из сильнейших российских школ", - заявил встречающим олимпийский медалист.