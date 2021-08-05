Чемпиона Олимпиады Емелина наградили медалью "За заслуги перед Мордовией"

"Спасибо, что болели за меня. Знаю, многие не спали, ведь первые схватки по московскому времени проходили в ранние часы. Спасибо моему тренеру, Николаю Викторовичу, мы вместе 16 лет шли к этой медали. Конечно, хотелось взять золото, но получилось только бронзу. Спасибо моим родителям, моей девушке и руководству республики. Греко-римская борьба в Мордовии – ведущий вид спорта, а на российском уровне у нас одна из сильнейших российских школ", - заявил встречающим олимпийский медалист.