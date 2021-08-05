https://ria.ru/20210805/mks-1744429914.html

Российские ученые хотят испытать на МКС новую систему навигации

Российские ученые хотят испытать на МКС новую систему навигации - РИА Новости, 05.08.2021

Российские ученые хотят испытать на МКС новую систему навигации

Институт космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) создает датчики для тестирования на Международной космической станции (МКС) новой системы... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T01:07

2021-08-05T01:07

2021-08-05T01:07

наука

москва

дмитрий рогозин

роскосмос

российская академия наук

институт космических исследований

космос - риа наука

глонасс (система навигации)

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Институт космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) создает датчики для тестирования на Международной космической станции (МКС) новой системы ориентации и навигации по звездам, которая в будущем будет использоваться для полетов в дальний космос, рассказал РИА Новости ученый секретарь института Андрей Садовский.Сроки проведения эксперимента на МКС он не назвал.Речь идет о системе, которая ранее получила из уст главы "Роскосмоса Дмитрия Рогозина название "АстроГЛОНАСС" - это навигация по положению в пространстве радиопульсаров - нейтронных звезд, излучающих периодические радиоимпульсы.Пульсары выступают в роли природных "маяков" и могут использоваться для навигации в дальнем космосе. О разработке новой системы навигации в 2020 году сообщили Институт космических исследований, НПО имени Лавочкина и баллистический центр Института прикладной математики РАН. Карту расположения радиопульсаров во Вселенной составляет работающий на орбите российско-германский телескоп "Спектр-РГ", который был запущен в 2019 году.

https://ria.ru/20210804/roskosmos-1744311275.html

москва

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2021

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москва, дмитрий рогозин, роскосмос, российская академия наук, институт космических исследований, космос - риа наука, глонасс (система навигации), международная космическая станция (мкс), спектр-рг