https://ria.ru/20210805/mintsifry-1744530930.html

Минцифры запретило установку сотовых станций зарубежного производства

Минцифры запретило установку сотовых станций зарубежного производства - РИА Новости, 05.08.2021

Минцифры запретило установку сотовых станций зарубежного производства

Минцифры вводит ограничение на установку базовых станций сотовой связи зарубежного производства, заявил глава ведомства Максут Шадаев на совещании президента с... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T16:22

2021-08-05T16:22

2021-08-05T17:35

россия

экономика

технологии

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

максут шадаев

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Минцифры вводит ограничение на установку базовых станций сотовой связи зарубежного производства, заявил глава ведомства Максут Шадаев на совещании президента с членами правительства."То есть фактически с 1 января 2023 года на сети связи операторов наших можно будет поставить только российские базовые станции", — сказал он.По словам министра, с двумя производителями такого оборудования уже договорились о локализации производства и передаче прав российским партнерам.Владимир Путин отметил, что нужно поддерживать российских производителей и создать конкурентную среду.

https://ria.ru/20210709/svyaz-1740546908.html

россия

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2021

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россия, экономика, технологии, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), максут шадаев