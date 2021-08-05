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Минцифры запретило установку сотовых станций зарубежного производства
Минцифры запретило установку сотовых станций зарубежного производства - РИА Новости, 05.08.2021
Минцифры запретило установку сотовых станций зарубежного производства
Минцифры вводит ограничение на установку базовых станций сотовой связи зарубежного производства, заявил глава ведомства Максут Шадаев на совещании президента с... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T16:22
2021-08-05T17:35
россия
экономика
технологии
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
максут шадаев
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Минцифры вводит ограничение на установку базовых станций сотовой связи зарубежного производства, заявил глава ведомства Максут Шадаев на совещании президента с членами правительства."То есть фактически с 1 января 2023 года на сети связи операторов наших можно будет поставить только российские базовые станции", — сказал он.По словам министра, с двумя производителями такого оборудования уже договорились о локализации производства и передаче прав российским партнерам.Владимир Путин отметил, что нужно поддерживать российских производителей и создать конкурентную среду.
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россия, экономика, технологии, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), максут шадаев
16:22 05.08.2021 (обновлено: 17:35 05.08.2021)
 

Минцифры запретило установку сотовых станций зарубежного производства

© РИА Новости / Яков Андреев / Перейти в фотобанкВышка сотовой связи
Вышка сотовой связи - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© РИА Новости / Яков Андреев
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Минцифры вводит ограничение на установку базовых станций сотовой связи зарубежного производства, заявил глава ведомства Максут Шадаев на совещании президента с членами правительства.
"То есть фактически с 1 января 2023 года на сети связи операторов наших можно будет поставить только российские базовые станции", — сказал он.
По словам министра, с двумя производителями такого оборудования уже договорились о локализации производства и передаче прав российским партнерам.
Владимир Путин отметил, что нужно поддерживать российских производителей и создать конкурентную среду.
Монтажник на вышке сотовой связи - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
9 июля, 09:09
ГКРЧ обяжет сотовых операторов построить в селах сети 4G, сообщили СМИ
 
РоссияЭкономикаТехнологииМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)Максут Шадаев
 
 
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