https://ria.ru/20210805/mid-1744450032.html

В МИД оценили перспективы торгово-экономического взаимодействия с ЕС

В МИД оценили перспективы торгово-экономического взаимодействия с ЕС - РИА Новости, 05.08.2021

В МИД оценили перспективы торгово-экономического взаимодействия с ЕС

Россия могла бы развить более интенсивное торгово-экономическое взаимодействие с ЕС, но оно сдерживается незаконными односторонними санкциями, введенными... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T09:33

2021-08-05T09:33

2021-08-05T10:02

в мире

украина

москва

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

юрий пилипсон

россия

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Россия могла бы развить более интенсивное торгово-экономическое взаимодействие с ЕС, но оно сдерживается незаконными односторонними санкциями, введенными Евросоюзом против РФ, заявил РИА Новости директор Четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон."В торгово-экономической сфере мы могли бы развить более интенсивное взаимодействие, но оно сдерживается незаконными односторонними санкциями, введенными ЕС в отношении нашей страны. Это не наш выбор. Когда есовцы отменят ограничения, мы сможем пересмотреть ответные меры", - заявил Пилипсон в интервью РИА Новости.Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией по результатам проведенного на полуострове референдума. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно, добавляя, что они не возымеют действия. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. Москва не раз отвергала все обвинения в "агрессивных действиях", кибератаках и вмешательстве в дела других стран, называя их голословными.Читайте полный текст интервью >>>

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