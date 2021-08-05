https://ria.ru/20210805/mid-1744450032.html
В МИД оценили перспективы торгово-экономического взаимодействия с ЕС
В МИД оценили перспективы торгово-экономического взаимодействия с ЕС - РИА Новости, 05.08.2021
В МИД оценили перспективы торгово-экономического взаимодействия с ЕС
Россия могла бы развить более интенсивное торгово-экономическое взаимодействие с ЕС, но оно сдерживается незаконными односторонними санкциями, введенными... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T09:33
2021-08-05T09:33
2021-08-05T10:02
в мире
украина
москва
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
юрий пилипсон
россия
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Россия могла бы развить более интенсивное торгово-экономическое взаимодействие с ЕС, но оно сдерживается незаконными односторонними санкциями, введенными Евросоюзом против РФ, заявил РИА Новости директор Четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон."В торгово-экономической сфере мы могли бы развить более интенсивное взаимодействие, но оно сдерживается незаконными односторонними санкциями, введенными ЕС в отношении нашей страны. Это не наш выбор. Когда есовцы отменят ограничения, мы сможем пересмотреть ответные меры", - заявил Пилипсон в интервью РИА Новости.Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией по результатам проведенного на полуострове референдума. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно, добавляя, что они не возымеют действия. Россия также неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию. Москва не раз отвергала все обвинения в "агрессивных действиях", кибератаках и вмешательстве в дела других стран, называя их голословными.Читайте полный текст интервью >>>
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в мире, украина, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), юрий пилипсон, россия
09:33 05.08.2021 (обновлено: 10:02 05.08.2021)
В МИД оценили перспективы торгово-экономического взаимодействия с ЕС
Глава департамента МИД Пилипсон: торгово-экономическое взаимодействие с ЕС сдерживается санкциями