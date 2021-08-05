12:55 05.08.2021 (обновлено: 13:07 05.08.2021)
Видео с детьми на качелях на фоне горящего дома в Петербурге стало вирусным
Видео с детьми, качающимися на качелях на фоне горящего дома в Петербурге, стало вирусным
© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 авг - РИА Новости. Артем Яковлев, снявший видео с детьми, раскачивающимися на качелях на фоне горящего здания в Петербурге, рассказал РИА Новости, что специально выбрал такой ракурс, вспомнив мем с "девочкой-катастрофой".
Накануне на проспекте Стачек, 172 загорелось нежилое заброшенное общежитие. По сообщению ГУМЧС по Петербургу, к ликвидации возгорания привлекались 16 человек и три машины спецтехники. Предварительной причиной пожара стал загоревшийся мусор, пламя охватило 30 "квадратов". Сведений о пострадавших не поступало.
"Я работаю недалеко от двора, где загорелось нежилое здание на Стачек. Увидев пожар, я стал снимать все на камеру, вдруг вижу: двое детей качаются как ни в чем не бывало на качелях, а их мама стоит рядом. Я сразу вспомнил похожую картинку из интернета "Девочка-катастрофа"... Мы пробыли во дворе минут 10-15, возгорание было достаточно сильное и сильно пахло гарью и дымом. Я ушел оттуда, а дети продолжали качаться на качелях дальше", - рассказал мужчина.
Оригинальное фото "Девочка-катастрофа", на котором изображена хитрая девочка на фоне горящего дома, было сделано в 2005 году во время тренировочного тушения пожара в Северной Каролине. Снимок сделал отец ребёнка Дэвид Рот. Он выложил его на видеохостинг, а через некоторое время оно облетело весь мир.
В 2019 году в Ноябрьске в ЯНАО был сделан похожий видеоролик. На нем мальчик катается на качелях на фоне горящего двухэтажного деревянного дома, не обращая внимания на происшествие. При пожаре никто не пострадал, дом был расселен.
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