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Видео с детьми на качелях на фоне горящего дома в Петербурге стало вирусным
Видео с детьми на качелях на фоне горящего дома в Петербурге стало вирусным - РИА Новости, 05.08.2021
Видео с детьми на качелях на фоне горящего дома в Петербурге стало вирусным
Артем Яковлев, снявший видео с детьми, раскачивающимися на качелях на фоне горящего здания в Петербурге, рассказал РИА Новости, что специально выбрал такой... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T12:55
2021-08-05T13:07
происшествия
общество
санкт-петербург
ноябрьск
россия
дэвид ли рот
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 авг - РИА Новости. Артем Яковлев, снявший видео с детьми, раскачивающимися на качелях на фоне горящего здания в Петербурге, рассказал РИА Новости, что специально выбрал такой ракурс, вспомнив мем с "девочкой-катастрофой".Накануне на проспекте Стачек, 172 загорелось нежилое заброшенное общежитие. По сообщению ГУМЧС по Петербургу, к ликвидации возгорания привлекались 16 человек и три машины спецтехники. Предварительной причиной пожара стал загоревшийся мусор, пламя охватило 30 "квадратов". Сведений о пострадавших не поступало."Я работаю недалеко от двора, где загорелось нежилое здание на Стачек. Увидев пожар, я стал снимать все на камеру, вдруг вижу: двое детей качаются как ни в чем не бывало на качелях, а их мама стоит рядом. Я сразу вспомнил похожую картинку из интернета "Девочка-катастрофа"... Мы пробыли во дворе минут 10-15, возгорание было достаточно сильное и сильно пахло гарью и дымом. Я ушел оттуда, а дети продолжали качаться на качелях дальше", - рассказал мужчина.Оригинальное фото "Девочка-катастрофа", на котором изображена хитрая девочка на фоне горящего дома, было сделано в 2005 году во время тренировочного тушения пожара в Северной Каролине. Снимок сделал отец ребёнка Дэвид Рот. Он выложил его на видеохостинг, а через некоторое время оно облетело весь мир.В 2019 году в Ноябрьске в ЯНАО был сделан похожий видеоролик. На нем мальчик катается на качелях на фоне горящего двухэтажного деревянного дома, не обращая внимания на происшествие. При пожаре никто не пострадал, дом был расселен.
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происшествия, общество, санкт-петербург, ноябрьск, россия, дэвид ли рот
12:55 05.08.2021 (обновлено: 13:07 05.08.2021)
 
Видео с детьми на качелях на фоне горящего дома в Петербурге стало вирусным

Видео с детьми, качающимися на качелях на фоне горящего дома в Петербурге, стало вирусным

© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© РИА Новости / Александр Кожохин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 авг - РИА Новости. Артем Яковлев, снявший видео с детьми, раскачивающимися на качелях на фоне горящего здания в Петербурге, рассказал РИА Новости, что специально выбрал такой ракурс, вспомнив мем с "девочкой-катастрофой".
Накануне на проспекте Стачек, 172 загорелось нежилое заброшенное общежитие. По сообщению ГУМЧС по Петербургу, к ликвидации возгорания привлекались 16 человек и три машины спецтехники. Предварительной причиной пожара стал загоревшийся мусор, пламя охватило 30 "квадратов". Сведений о пострадавших не поступало.
"Я работаю недалеко от двора, где загорелось нежилое здание на Стачек. Увидев пожар, я стал снимать все на камеру, вдруг вижу: двое детей качаются как ни в чем не бывало на качелях, а их мама стоит рядом. Я сразу вспомнил похожую картинку из интернета "Девочка-катастрофа"... Мы пробыли во дворе минут 10-15, возгорание было достаточно сильное и сильно пахло гарью и дымом. Я ушел оттуда, а дети продолжали качаться на качелях дальше", - рассказал мужчина.
Оригинальное фото "Девочка-катастрофа", на котором изображена хитрая девочка на фоне горящего дома, было сделано в 2005 году во время тренировочного тушения пожара в Северной Каролине. Снимок сделал отец ребёнка Дэвид Рот. Он выложил его на видеохостинг, а через некоторое время оно облетело весь мир.
В 2019 году в Ноябрьске в ЯНАО был сделан похожий видеоролик. На нем мальчик катается на качелях на фоне горящего двухэтажного деревянного дома, не обращая внимания на происшествие. При пожаре никто не пострадал, дом был расселен.
Новый язык и культурный феномен. Как работают мемы
1 апреля, 12:00ЯсноПонятно
"Новый язык и культурный феномен". Как работают мемыЧто такое мемы и почему они стали так популярны за последнее десятилетие? Про что и каких мемов больше всего и как они помогают опознать "своих" и "чужих" в интернете. Почему мемы поддерживают человечество во время социальных, политических, экономических потрясений, внутренних кризисов и сложностей, и как мем-культура будут развиваться в будущем?
 
ПроисшествияОбществоСанкт-ПетербургНоябрьскРоссияДэвид Ли Рот
 
 
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