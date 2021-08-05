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Мурашко назвал регионы, вызывающие беспокойство из-за ситуации с COVID-19
Мурашко назвал регионы, вызывающие беспокойство из-за ситуации с COVID-19 - РИА Новости, 05.08.2021
Мурашко назвал регионы, вызывающие беспокойство из-за ситуации с COVID-19
Беспокойство по числу пациентов с коронавирусом вызывают Тува, Коми, Магаданская, Астраханская области, Красноярский край, а также Севастополь и Самара, сообщил РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T15:57
2021-08-05T15:57
2021-08-05T17:17
распространение коронавируса
общество
республика тыва
краснодарский край
севастополь
самара
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
здоровье - общество
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Беспокойство по числу пациентов с коронавирусом вызывают Тува, Коми, Магаданская, Астраханская области, Красноярский край, а также Севастополь и Самара, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.При этом министр подчеркнул, что в целом ситуация с COVID-19 в России стабилизируется, а прирост количества заболевших замедлился — это, по его словам, произошло за счет Москвы, Санкт-Петербурга и Подмосковья. В других областях ситуация остается напряженной.Всего в стране развернуто 234 тысячи коек для людей с коронавирусом."Общее количество заболевших сегодня под наблюдением составляет 915 тысяч человек, 78 процентов находятся на амбулаторном лечении", — сказал Мурашко, добавив, что на лечении в стационарах находятся 196 тысяч пациентов. Всего за время пандемии в России выявили 6 379 904 заболевших COVID-19, из них 162 509 умерли, 5 700 212 пациентов вылечились.
республика тыва
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РИА Новости
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общество, республика тыва, краснодарский край, севастополь, самара, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье - общество, михаил мурашко, коронавирусы, республика коми, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
15:57 05.08.2021 (обновлено: 17:17 05.08.2021)
Мурашко назвал регионы, вызывающие беспокойство из-за ситуации с COVID-19
Глава Минздрава Мурашко: по числу больных COVID-19 беспокойство вызывают Тува, Коми и Севастополь