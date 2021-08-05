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Мурашко назвал регионы, вызывающие беспокойство из-за ситуации с COVID-19

Мурашко назвал регионы, вызывающие беспокойство из-за ситуации с COVID-19 - РИА Новости, 05.08.2021

Мурашко назвал регионы, вызывающие беспокойство из-за ситуации с COVID-19

Беспокойство по числу пациентов с коронавирусом вызывают Тува, Коми, Магаданская, Астраханская области, Красноярский край, а также Севастополь и Самара, сообщил РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T15:57

2021-08-05T15:57

2021-08-05T17:17

распространение коронавируса

общество

республика тыва

краснодарский край

севастополь

самара

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

здоровье - общество

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Беспокойство по числу пациентов с коронавирусом вызывают Тува, Коми, Магаданская, Астраханская области, Красноярский край, а также Севастополь и Самара, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.При этом министр подчеркнул, что в целом ситуация с COVID-19 в России стабилизируется, а прирост количества заболевших замедлился — это, по его словам, произошло за счет Москвы, Санкт-Петербурга и Подмосковья. В других областях ситуация остается напряженной.Всего в стране развернуто 234 тысячи коек для людей с коронавирусом."Общее количество заболевших сегодня под наблюдением составляет 915 тысяч человек, 78 процентов находятся на амбулаторном лечении", — сказал Мурашко, добавив, что на лечении в стационарах находятся 196 тысяч пациентов. Всего за время пандемии в России выявили 6 379 904 заболевших COVID-19, из них 162 509 умерли, 5 700 212 пациентов вылечились.

республика тыва

краснодарский край

севастополь

самара

республика коми

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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