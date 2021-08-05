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Власти Москвы: на охраняемых природных территориях сбор грибов запрещен
Власти Москвы: на охраняемых природных территориях сбор грибов запрещен - РИА Новости, 12.08.2021
Власти Москвы: на охраняемых природных территориях сбор грибов запрещен
Сбор грибов на особо охраняемых природных территориях Москвы запрещен, напомнила пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-05T14:53
2021-08-12T14:16
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общество
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городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Сбор грибов на особо охраняемых природных территориях Москвы запрещен, напомнила пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды."В августе на природных территориях Москвы появляется множество грибов. В природных парках можно встретить, например, белые, подберезовики, маслята, лисички и сыроежки, а также такие экзотические виды, как курчавый лопастник, рогатик, похожий на кораллы, пёстрый зонтик, шиповатый дождевик, поплавок шафранный, заборный гриб и многие другие. Специалисты Мосприроды еще раз напоминают любителям тихой охоты: на особо охраняемых природных территориях Москвы сбор грибов запрещён законом", - говорится в сообщении.Отмечается, что за нарушение предусмотрен штраф согласно части 2 статьи 30 закона Москвы "Об особо охраняемых природных территориях в городе Москве".
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общество, москва, городское хозяйство москвы, мосприрода
14:53 05.08.2021 (обновлено: 14:16 12.08.2021)
 

Власти Москвы: на охраняемых природных территориях сбор грибов запрещен

© Pixabay / Pixabay/silviaritaБелые грибы
Белые грибы - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© Pixabay / Pixabay/silviarita
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Сбор грибов на особо охраняемых природных территориях Москвы запрещен, напомнила пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"В августе на природных территориях Москвы появляется множество грибов. В природных парках можно встретить, например, белые, подберезовики, маслята, лисички и сыроежки, а также такие экзотические виды, как курчавый лопастник, рогатик, похожий на кораллы, пёстрый зонтик, шиповатый дождевик, поплавок шафранный, заборный гриб и многие другие. Специалисты Мосприроды еще раз напоминают любителям тихой охоты: на особо охраняемых природных территориях Москвы сбор грибов запрещён законом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за нарушение предусмотрен штраф согласно части 2 статьи 30 закона Москвы "Об особо охраняемых природных территориях в городе Москве".
"Кроме того, грибы нельзя сбивать и топтать, уничтожая их плодовые тела, поскольку они являются компонентом биоценоза и пищей для многих видов фауны. Ведь в столице 569 видов уникальной флоры и фауны, которые бережно охраняются и восстанавливаются. Не стоит собирать грибы и в городской черте и у оживленных автодорог. Они отличаются способностью накапливать в себе вредные вещества", - дополняется в сообщении.
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