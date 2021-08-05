Власти Москвы: на охраняемых природных территориях сбор грибов запрещен

"Кроме того, грибы нельзя сбивать и топтать, уничтожая их плодовые тела, поскольку они являются компонентом биоценоза и пищей для многих видов фауны. Ведь в столице 569 видов уникальной флоры и фауны, которые бережно охраняются и восстанавливаются. Не стоит собирать грибы и в городской черте и у оживленных автодорог. Они отличаются способностью накапливать в себе вредные вещества", - дополняется в сообщении.