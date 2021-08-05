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МИД оценил возможность возобновления полноценного авиасообщения с Грецией
МИД оценил возможность возобновления полноценного авиасообщения с Грецией - РИА Новости, 05.08.2021
МИД оценил возможность возобновления полноценного авиасообщения с Грецией
Перспективы восстановления регулярных и чартерных рейсов с Грецией и другими странами будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации, заявил в интервью... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T09:51
2021-08-05T09:51
2021-08-05T10:12
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Перспективы восстановления регулярных и чартерных рейсов с Грецией и другими странами будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации, заявил в интервью РИА Новости директор Четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон."В условиях продолжающейся пандемии COVID-19 перспективы дальнейшего восстановления воздушных перевозок с Грецией, как и с другими странами, будут зависеть от динамики эпидемиологической ситуации", - сказал он.Пилипсон напомнил, что регулярное пассажирское авиасообщение с Грецией было возобновлено 8 февраля 2021 года, по мере улучшения санитарно-эпидемиологической ситуации в Греции последовательно увеличивалось число рейсов и расширялась география полетов.Он добавил, что профильные ведомства "внимательно отслеживают" текущие показатели заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Греции на предмет соответствия критериям, установленным Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей."Однозначным приоритетом для российской стороны является безопасность наших граждан", - резюмировал дипломат.Читайте полный текст интервью Юрий Пилипсона>>>
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греция, юрий пилипсон, россия, афины, москва, новости - туризм, куда поехать, коронавирус covid-19, куда можно лететь
09:51 05.08.2021 (обновлено: 10:12 05.08.2021)
МИД оценил возможность возобновления полноценного авиасообщения с Грецией
Глава департамента МИД Пилипсон: перспективы восстановления рейсов с Грецией зависят от эпидситуации