https://ria.ru/20210805/granitsa-1744549328.html

В МИД оценили идею о российских военных на границе Армении и Азербайджана

В МИД оценили идею о российских военных на границе Армении и Азербайджана - РИА Новости, 05.08.2021

В МИД оценили идею о российских военных на границе Армении и Азербайджана

Россия не может разместить пограничников на армяно-азербайджанской границе из-за отсутствия международно-правового оформления и дефицита доверия сторон, заявил... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T17:28

2021-08-05T17:28

2021-08-05T17:28

в мире

безопасность

армения

азербайджан

никол пашинян

россия

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Россия не может разместить пограничников на армяно-азербайджанской границе из-за отсутствия международно-правового оформления и дефицита доверия сторон, заявил в четверг замдиректора департамента информации и печати МИД России Александр Бикантов.Ранее и.о. премьера Армении Никол Пашинян предложил разместить опорные пункты российских пограничников по всей протяженности границы с Азербайджаном.По его словам, устойчивой деэскалации на границе можно добиться только посредством безотлагательного запуска работы по делимитации границы между Арменией и Азербайджаном с ее последующей демаркацией.Перестрелки на армяно-азербайджанской границе возобновились 28 июля. В Баку заявили, что Армения нарушила соглашение о прекращении огня. Ереван заявил о трех погибших и пятерых раненых армянских военных во время перестрелки на приграничном с Азербайджаном участке в Гегаркуникской области. Позже стороны подтвердили договоренность о прекращении огня на границе. По данным армянского военного ведомства, договоренность была достигнута при посредничестве российских миротворцев.

https://ria.ru/20210728/putin-1743309604.html

армения

азербайджан

россия

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в мире, безопасность, армения, азербайджан, никол пашинян, россия