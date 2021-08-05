Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210805/granitsa-1744549328.html
В МИД оценили идею о российских военных на границе Армении и Азербайджана
В МИД оценили идею о российских военных на границе Армении и Азербайджана - РИА Новости, 05.08.2021
В МИД оценили идею о российских военных на границе Армении и Азербайджана
Россия не может разместить пограничников на армяно-азербайджанской границе из-за отсутствия международно-правового оформления и дефицита доверия сторон, заявил... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T17:28
2021-08-05T17:28
в мире
безопасность
армения
азербайджан
никол пашинян
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/09/1736349360_0:217:3254:2047_1920x0_80_0_0_4f198a0fcf539d5173f5564755b5023a.jpg
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Россия не может разместить пограничников на армяно-азербайджанской границе из-за отсутствия международно-правового оформления и дефицита доверия сторон, заявил в четверг замдиректора департамента информации и печати МИД России Александр Бикантов.Ранее и.о. премьера Армении Никол Пашинян предложил разместить опорные пункты российских пограничников по всей протяженности границы с Азербайджаном.По его словам, устойчивой деэскалации на границе можно добиться только посредством безотлагательного запуска работы по делимитации границы между Арменией и Азербайджаном с ее последующей демаркацией.Перестрелки на армяно-азербайджанской границе возобновились 28 июля. В Баку заявили, что Армения нарушила соглашение о прекращении огня. Ереван заявил о трех погибших и пятерых раненых армянских военных во время перестрелки на приграничном с Азербайджаном участке в Гегаркуникской области. Позже стороны подтвердили договоренность о прекращении огня на границе. По данным армянского военного ведомства, договоренность была достигнута при посредничестве российских миротворцев.
https://ria.ru/20210728/putin-1743309604.html
армения
азербайджан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/09/1736349360_289:0:3018:2047_1920x0_80_0_0_a5601c287ffd78142ac31b4365f50c91.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, безопасность, армения, азербайджан, никол пашинян, россия
17:28 05.08.2021
 
В МИД оценили идею о российских военных на границе Армении и Азербайджана

МИД: Россия не размещает военных на армяно-азербайджанской границе из-за дефицита доверия сторон

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗащитный шлем военнослужащего
Защитный шлем военнослужащего - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Россия не может разместить пограничников на армяно-азербайджанской границе из-за отсутствия международно-правового оформления и дефицита доверия сторон, заявил в четверг замдиректора департамента информации и печати МИД России Александр Бикантов.
Ранее и.о. премьера Армении Никол Пашинян предложил разместить опорные пункты российских пограничников по всей протяженности границы с Азербайджаном.
"Одной из проблем реализации размещения пограничников вдоль границы является отсутствие международно-правового оформления, на которое накладывается дефицит взаимного доверия сторон", - сказал Бикантов на брифинге.
По его словам, устойчивой деэскалации на границе можно добиться только посредством безотлагательного запуска работы по делимитации границы между Арменией и Азербайджаном с ее последующей демаркацией.
Перестрелки на армяно-азербайджанской границе возобновились 28 июля. В Баку заявили, что Армения нарушила соглашение о прекращении огня. Ереван заявил о трех погибших и пятерых раненых армянских военных во время перестрелки на приграничном с Азербайджаном участке в Гегаркуникской области. Позже стороны подтвердили договоренность о прекращении огня на границе. По данным армянского военного ведомства, договоренность была достигнута при посредничестве российских миротворцев.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
28 июля, 16:55
Путин обсудил с членами Совбеза ситуацию на границе Армении и Азербайджана
 
В миреБезопасностьАрменияАзербайджанНикол ПашинянРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:07В СК рассказали о причастных к убийству Андрея Стенина в Донбассе
06:49"Даже лучше, чем раньше": посол Кении в России привился "Спутником V"
06:41Эксперт рассказал, где лучше хранить свои накопления
06:04Мошенники придумали схему обмана с выдачей кредита без ведома клиента
06:04В Хакасии предъявили обвинение подозреваемому в убийстве семьи
06:02В Иркутской области подросток погиб от удара током
05:58У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,7
04:44Все пассажиры разбившегося на Аляске самолета погибли
04:34На Украине рассказали, кто на самом деле управляет страной
04:15Психолог рассказала о трех болевых точках, на которые давят мошенники
04:11Премьера Сент-Винсента и Гренадин ранили в голову во время митинга
03:53Virgin Galactic объявила о продаже билетов на космические рейсы
03:33Российский телескоп "Спектр-РГ" подтвердил теорию Большого взрыва
03:23В учениях в Приморье впервые участвуют новейшие БМП-3 флотской модификации
03:15IT-специалист рассказал, какие приложения могут спасти вашу жизнь
03:13Роскачество рассказало, как правильно выбрать и съесть дыню
03:09Эпидемиолог предупредила о риске инфаркта и инсульта после COVID-19
02:34На Аляске пропал экскурсионный самолет с шестью людьми на борту
02:31В Бразилии оценили сообщения о введении новых условий импорта "Спутника V"
02:25В Южно-Сахалинске завели дело против органов опеки после смерти младенца
Лента новостейМолния