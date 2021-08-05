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Шойгу призвал построить несколько крупных городов в Сибири
Шойгу призвал построить несколько крупных городов в Сибири - РИА Новости, 05.08.2021
Шойгу призвал построить несколько крупных городов в Сибири
Министр обороны Сергей Шойгу призвал построить в Сибири несколько крупных городов, которые стали бы отраслевыми экономическими центрами. РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T16:28
2021-08-05T18:36
сергей шойгу
россия
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НОВОСИБИРСК, 5 авг — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу призвал построить в Сибири несколько крупных городов, которые стали бы отраслевыми экономическими центрами.По его словам, они должны специализироваться на конкретных сферах деятельности.При этом он сослался на планы, существовавшие в советское время незадолго до распада страны. Однако события начала 90-х годов помешали их реализации.
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сергей шойгу, россия
16:28 05.08.2021 (обновлено: 18:36 05.08.2021)
 
Шойгу призвал построить несколько крупных городов в Сибири

Министр обороны Шойгу предложил построить в Сибири несколько научно-промышленных центров

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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НОВОСИБИРСК, 5 авг — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу призвал построить в Сибири несколько крупных городов, которые стали бы отраслевыми экономическими центрами.

"Нам необходимо <...> построить три, а лучше пять крупных центров научно-промышленных, экономических центров, проще говоря — городов с населением 300-500 тысяч, лучше — до миллиона человек", — сказал Шойгу в четверг на встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН.

По его словам, они должны специализироваться на конкретных сферах деятельности.
При этом он сослался на планы, существовавшие в советское время незадолго до распада страны. Однако события начала 90-х годов помешали их реализации.
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