https://ria.ru/20210805/gorod-1744533348.html

Шойгу призвал построить несколько крупных городов в Сибири

Шойгу призвал построить несколько крупных городов в Сибири - РИА Новости, 05.08.2021

Шойгу призвал построить несколько крупных городов в Сибири

Министр обороны Сергей Шойгу призвал построить в Сибири несколько крупных городов, которые стали бы отраслевыми экономическими центрами. РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T16:28

2021-08-05T16:28

2021-08-05T18:36

сергей шойгу

россия

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НОВОСИБИРСК, 5 авг — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу призвал построить в Сибири несколько крупных городов, которые стали бы отраслевыми экономическими центрами.По его словам, они должны специализироваться на конкретных сферах деятельности.При этом он сослался на планы, существовавшие в советское время незадолго до распада страны. Однако события начала 90-х годов помешали их реализации.

https://ria.ru/20210719/abramchenko-1741859839.html

россия

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2021

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сергей шойгу, россия