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Британия поддержала решение США предоставить убежище жителям Гонконга
Британия поддержала решение США предоставить убежище жителям Гонконга - РИА Новости, 05.08.2021
Британия поддержала решение США предоставить убежище жителям Гонконга
Великобритания приветствует решение США о предоставлении убежища отдельным жителям Гонконга, заявил глава британского МИД Доминик Рааб. РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T18:18
2021-08-05T18:18
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ЛОНДОН, 5 авг - РИА Новости. Великобритания приветствует решение США о предоставлении убежища отдельным жителям Гонконга, заявил глава британского МИД Доминик Рааб.Президент США Джо Байден подписал в четверг указ, предоставляющий право временного убежища в США отдельным категориям жителей Гонконга, которым, по мнению американской администрации, может грозить преследование со стороны властей Китая. Байден отдал распоряжение министерству внутренней безопасности отложить на полтора года выcылку любого жителя Гонконга, который находится в США на дату подписания меморандума. Перечень исключений включает лиц, желающих добровольно вернуться на родину, совершивших преступление или не менее двух правонарушений в США, а также тех, чье пребывание может иметь "серьезные негативные внешнеполитические последствия" для Соединенных Штатов. Байден также распорядился обеспечить гонконгцам возможность трудоустройства в США."Я приветствую великодушное решение США объявить о предложении по миграции для гонконгцев. Великобритания выступает в защиту народа Гонконга, в том числе предлагая британским гражданам (за рубежом) в Гонконге путь к гражданству", - написал Рааб в Twitter.Паспорта BNO (британского гражданина за границей) выдавались гонконгцам, родившимся до передачи Гонконга Китаю в 1997 году. Обладатели документа могут оставаться в Великобритании до пяти лет с правом работать и учиться, и после шести лет они могут подать документы на британское гражданство.Решение, согласно сообщению Белого дома, демонстрирует поддержку народа Гонконга перед лицом "продолжающихся репрессий со стороны Китайской Народной Республики" и дает понять, что США не останутся безучастными к нарушению Китаем своих международных обещаний.В Китае отвергают обвинения со стороны США в попытках односторонним путем ограничить автономию Гонконга и посягательствах на гражданские права населения бывшей британской колонии.
https://ria.ru/20210728/bayden-1743296034.html
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в мире, twitter, сша, китай, гонконг, джо байден, доминик рааб
18:18 05.08.2021
 
Британия поддержала решение США предоставить убежище жителям Гонконга

Глава МИД Рааб: Британия поддержала решение США предоставить убежище отдельным жителям Гонконга

© AP Photo / Johanna Geron, Pool Глава МИД Великобритании Доминик Рааб
Глава МИД Великобритании Доминик Рааб - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© AP Photo / Johanna Geron, Pool
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 5 авг - РИА Новости. Великобритания приветствует решение США о предоставлении убежища отдельным жителям Гонконга, заявил глава британского МИД Доминик Рааб.
Президент США Джо Байден подписал в четверг указ, предоставляющий право временного убежища в США отдельным категориям жителей Гонконга, которым, по мнению американской администрации, может грозить преследование со стороны властей Китая. Байден отдал распоряжение министерству внутренней безопасности отложить на полтора года выcылку любого жителя Гонконга, который находится в США на дату подписания меморандума. Перечень исключений включает лиц, желающих добровольно вернуться на родину, совершивших преступление или не менее двух правонарушений в США, а также тех, чье пребывание может иметь "серьезные негативные внешнеполитические последствия" для Соединенных Штатов. Байден также распорядился обеспечить гонконгцам возможность трудоустройства в США.
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"Я приветствую великодушное решение США объявить о предложении по миграции для гонконгцев. Великобритания выступает в защиту народа Гонконга, в том числе предлагая британским гражданам (за рубежом) в Гонконге путь к гражданству", - написал Рааб в Twitter.
Паспорта BNO (британского гражданина за границей) выдавались гонконгцам, родившимся до передачи Гонконга Китаю в 1997 году. Обладатели документа могут оставаться в Великобритании до пяти лет с правом работать и учиться, и после шести лет они могут подать документы на британское гражданство.
Решение, согласно сообщению Белого дома, демонстрирует поддержку народа Гонконга перед лицом "продолжающихся репрессий со стороны Китайской Народной Республики" и дает понять, что США не останутся безучастными к нарушению Китаем своих международных обещаний.
В Китае отвергают обвинения со стороны США в попытках односторонним путем ограничить автономию Гонконга и посягательствах на гражданские права населения бывшей британской колонии.
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В миреTwitterСШАКитайГонконгДжо БайденДоминик Рааб
 
 
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