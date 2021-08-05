Жириновский призвал привлечь к суду генералов США, бомбивших Югославию
Лидер ЛДПР Жириновский призвал привлечь к суду американских генералов, бомбивших Югославию
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский во время акции ко Дню защиты детей в парке "Сокольники" в Москве
МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал привлечь к ответственности американских генералов, руководивших бомбардировками Югославии, напомнив о трибунале в Гааге над генералами из Югославии, представлявших сербскую сторону.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В то время командующим вооруженными силами альянса в Европе был американский генерал Уэсли Кларк.
"А не пора ли нам привлечь к судебной ответственности и американских генералов, в частности, генерала Кларка, который командовал вооруженными силами НАТО в тот период и отдавал приказы, последствием которых стали огромные жертвы среди мирного сербского населения в Белграде и других городах?" - написал Жириновский в своем Telegram-канале.
По итогам событий на Балканах 1995-1999 годах почти все "сербские генералы, которых обвинили в противоправных действиях", были осуждены международным трибуналом в Гааге, отметил лидер либерал-демократов.
"По мнению ЛДПР, уже пора отправить на те же нары и американских военных", - отметил Жириновский.
Противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что Белград проводил этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу.
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Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года и привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей.
Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств. Руководство Сербии в 2011 году начало переговоры о нормализации отношений с косовским албанцами при посредничестве ЕС, в настоящее время диалог приостановлен.