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Жириновский призвал привлечь к суду генералов США, бомбивших Югославию

Жириновский призвал привлечь к суду генералов США, бомбивших Югославию - РИА Новости, 05.08.2021

Жириновский призвал привлечь к суду генералов США, бомбивших Югославию

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал привлечь к ответственности американских генералов, руководивших бомбардировками Югославии, напомнив о трибунале в Гааге... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T16:53

2021-08-05T16:53

2021-08-05T16:53

политика

в мире

сша

югославия

владимир жириновский

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россия

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МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал привлечь к ответственности американских генералов, руководивших бомбардировками Югославии, напомнив о трибунале в Гааге над генералами из Югославии, представлявших сербскую сторону.В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово" и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В то время командующим вооруженными силами альянса в Европе был американский генерал Уэсли Кларк."А не пора ли нам привлечь к судебной ответственности и американских генералов, в частности, генерала Кларка, который командовал вооруженными силами НАТО в тот период и отдавал приказы, последствием которых стали огромные жертвы среди мирного сербского населения в Белграде и других городах?" - написал Жириновский в своем Telegram-канале.По итогам событий на Балканах 1995-1999 годах почти все "сербские генералы, которых обвинили в противоправных действиях", были осуждены международным трибуналом в Гааге, отметил лидер либерал-демократов."По мнению ЛДПР, уже пора отправить на те же нары и американских военных", - отметил Жириновский.Противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что Белград проводил этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу.Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года и привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей.Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Иран, Испания, Греция и ряд других государств. Руководство Сербии в 2011 году начало переговоры о нормализации отношений с косовским албанцами при посредничестве ЕС, в настоящее время диалог приостановлен.

https://radiosputnik.ria.ru/20210518/chekhiya-1732827433.html

https://ria.ru/20200122/1563690587.html

https://ria.ru/20210801/zhirinovskiy-1743879068.html

сша

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политика, в мире, сша, югославия, владимир жириновский, лдпр, россия