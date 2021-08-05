https://ria.ru/20210805/gagarina-1744546966.html

"Я очень тревожный": бывший муж Гагариной высказался о воспитании их дочери

"Я очень тревожный": бывший муж Гагариной высказался о воспитании их дочери - РИА Новости, 05.08.2021

"Я очень тревожный": бывший муж Гагариной высказался о воспитании их дочери

Бывший муж Полины Гагариной фотограф Дмитрий Исхаков высказался о воспитании их общей дочери Мии. Своими мыслями он поделился в личном микроблоге. РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T18:35

2021-08-05T18:35

2021-08-05T18:35

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полина гагарина

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Бывший муж Полины Гагариной фотограф Дмитрий Исхаков высказался о воспитании их общей дочери Мии. Своими мыслями он поделился в личном микроблоге. "Я сам для себя не так важен, как окружающие близкие мне люди. Рождение Мии возвело эти черты в степень, — уверяет экс-супруг участницы Евровидения. — Оказалось, что я очень тревожный человек. Часто не спал ночами. Смотрел, как она дышит. До сих пор, когда она заболевает, я не нахожу себе места". Фотограф читал малышке сказки, когда она была еще совсем маленькой. Он предполагает, что поэтому она рано начала говорить. Исхакову нравится проводить время с дочерью и играть вместе. Свою задачу как родителя он видит в том, чтобы дать "ребенку чувство надежности, защищенности и любви". Гагарина и Исхаков расписались в 2014. В апреле 2017 у них появилась дочь Мия. В ноябре 2020 стало известно, что певица подала на развод. В декабре она раскрыла детали расставания с ним.

https://ria.ru/20210802/gagarina-1743948616.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дети, полина гагарина, знаменитости