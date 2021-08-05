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Названа самая высокооплачиваемая вакансия на удаленке
Названа самая высокооплачиваемая вакансия на удаленке - РИА Новости, 05.08.2021
Названа самая высокооплачиваемая вакансия на удаленке
Самую большую зарплату на удаленке в августе в РФ предлагают разработчику, владеющему языком программирования Flutter, следует из рейтинга сервиса "Работа.ру",... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T07:06
2021-08-05T09:10
общество
технологии
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россия
удаленная работа
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Самую большую зарплату на удаленке в августе в РФ предлагают разработчику, владеющему языком программирования Flutter, следует из рейтинга сервиса "Работа.ру", который есть в распоряжении РИА Новости.В обязанности специалиста будет входить проектирование архитектурных приложений. От успешного кандидата требуется опыт нативной разработки под iOS/Android от 2 лет, а также реализованные личные или коммерческие проекты под Flutter. Работодатель обещает сложные, но интересные и амбициозные задачи.На втором месте оказался аналитик-консультант в агентстве спортивной аналитики, он может рассчитывать на зарплату в 230 тысяч рублей. Ему предстоит заниматься сбором, обработкой и аналитикой данных, а также прогнозированием. В обязательных требованиях к вакансии работодатель указал стаж не менее 3 лет, наличие базы данных и опыт работы с социальными сетями.Рекрутер на удаленке может зарабатывать до 150 тысяч рублей. Специалист будет заниматься подбором кадров под запросы клиента, проводить собеседования и вести отчётность. А доход в 120 тысяч обещают главному специалисту по отоплению, вентиляции и кондиционированию (ОВиК). В его обязанности входит проектирование вентиляции, разработка технического задания и выполнение предварительных расчетов.Столько же может зарабатывать Digital performance manager. Этот специалист будет заниматься прямыми продажами продуктов в сфере HR-коммуникаций и рекрутинговых активностей, а также оперативно обрабатывать входящие запросы и строить лояльные отношения с клиентами. Также 120 тысяч предлагают программисту 1C и PHP-разработчику.
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общество, технологии, москва, россия, удаленная работа, работа.ру, навигатор абитуриента, кем стать
07:06 05.08.2021 (обновлено: 09:10 05.08.2021)
 
Названа самая высокооплачиваемая вакансия на удаленке

Рейтинг сервиса "Работа.ру" выявил самую высокооплачиваемую вакансию на удаленке в России в августе

© Depositphotos / EdZbarzhyvetskyМолодой человек за компьютером
Молодой человек за компьютером - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© Depositphotos / EdZbarzhyvetsky
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Самую большую зарплату на удаленке в августе в РФ предлагают разработчику, владеющему языком программирования Flutter, следует из рейтинга сервиса "Работа.ру", который есть в распоряжении РИА Новости.
"Традиционно рейтинг высокооплачиваемых удаленных вакансий возглавляет предложение работы из ИТ-сферы. В компанию по разработке мобильных приложений требуется Flutter-разработчик. Ему готовы платить до 300 000 рублей", - рассказал сервис.
В обязанности специалиста будет входить проектирование архитектурных приложений. От успешного кандидата требуется опыт нативной разработки под iOS/Android от 2 лет, а также реализованные личные или коммерческие проекты под Flutter. Работодатель обещает сложные, но интересные и амбициозные задачи.
На втором месте оказался аналитик-консультант в агентстве спортивной аналитики, он может рассчитывать на зарплату в 230 тысяч рублей. Ему предстоит заниматься сбором, обработкой и аналитикой данных, а также прогнозированием. В обязательных требованиях к вакансии работодатель указал стаж не менее 3 лет, наличие базы данных и опыт работы с социальными сетями.
Рекрутер на удаленке может зарабатывать до 150 тысяч рублей. Специалист будет заниматься подбором кадров под запросы клиента, проводить собеседования и вести отчётность. А доход в 120 тысяч обещают главному специалисту по отоплению, вентиляции и кондиционированию (ОВиК). В его обязанности входит проектирование вентиляции, разработка технического задания и выполнение предварительных расчетов.
Удаленный режим работы - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
5 июля, 06:37
Названы самые высокооплачиваемые вакансии на удаленке
Столько же может зарабатывать Digital performance manager. Этот специалист будет заниматься прямыми продажами продуктов в сфере HR-коммуникаций и рекрутинговых активностей, а также оперативно обрабатывать входящие запросы и строить лояльные отношения с клиентами. Также 120 тысяч предлагают программисту 1C и PHP-разработчику.
 
ОбществоТехнологииМоскваРоссияУдаленная работаРабота.руНавигатор абитуриентаКем стать
 
 
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