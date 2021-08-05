https://ria.ru/20210805/flutter-razrabotchik-1744439700.html

Названа самая высокооплачиваемая вакансия на удаленке

Названа самая высокооплачиваемая вакансия на удаленке - РИА Новости, 05.08.2021

Названа самая высокооплачиваемая вакансия на удаленке

Самую большую зарплату на удаленке в августе в РФ предлагают разработчику, владеющему языком программирования Flutter, следует из рейтинга сервиса "Работа.ру",... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T07:06

2021-08-05T07:06

2021-08-05T09:10

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удаленная работа

работа.ру

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кем стать

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Самую большую зарплату на удаленке в августе в РФ предлагают разработчику, владеющему языком программирования Flutter, следует из рейтинга сервиса "Работа.ру", который есть в распоряжении РИА Новости.В обязанности специалиста будет входить проектирование архитектурных приложений. От успешного кандидата требуется опыт нативной разработки под iOS/Android от 2 лет, а также реализованные личные или коммерческие проекты под Flutter. Работодатель обещает сложные, но интересные и амбициозные задачи.На втором месте оказался аналитик-консультант в агентстве спортивной аналитики, он может рассчитывать на зарплату в 230 тысяч рублей. Ему предстоит заниматься сбором, обработкой и аналитикой данных, а также прогнозированием. В обязательных требованиях к вакансии работодатель указал стаж не менее 3 лет, наличие базы данных и опыт работы с социальными сетями.Рекрутер на удаленке может зарабатывать до 150 тысяч рублей. Специалист будет заниматься подбором кадров под запросы клиента, проводить собеседования и вести отчётность. А доход в 120 тысяч обещают главному специалисту по отоплению, вентиляции и кондиционированию (ОВиК). В его обязанности входит проектирование вентиляции, разработка технического задания и выполнение предварительных расчетов.Столько же может зарабатывать Digital performance manager. Этот специалист будет заниматься прямыми продажами продуктов в сфере HR-коммуникаций и рекрутинговых активностей, а также оперативно обрабатывать входящие запросы и строить лояльные отношения с клиентами. Также 120 тысяч предлагают программисту 1C и PHP-разработчику.

https://ria.ru/20210705/vakansii-1739857500.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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