https://ria.ru/20210805/flutter-razrabotchik-1744439700.html
Названа самая высокооплачиваемая вакансия на удаленке
Названа самая высокооплачиваемая вакансия на удаленке - РИА Новости, 05.08.2021
Названа самая высокооплачиваемая вакансия на удаленке
Самую большую зарплату на удаленке в августе в РФ предлагают разработчику, владеющему языком программирования Flutter, следует из рейтинга сервиса "Работа.ру",... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T07:06
2021-08-05T07:06
2021-08-05T09:10
общество
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удаленная работа
работа.ру
навигатор абитуриента
кем стать
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Самую большую зарплату на удаленке в августе в РФ предлагают разработчику, владеющему языком программирования Flutter, следует из рейтинга сервиса "Работа.ру", который есть в распоряжении РИА Новости.В обязанности специалиста будет входить проектирование архитектурных приложений. От успешного кандидата требуется опыт нативной разработки под iOS/Android от 2 лет, а также реализованные личные или коммерческие проекты под Flutter. Работодатель обещает сложные, но интересные и амбициозные задачи.На втором месте оказался аналитик-консультант в агентстве спортивной аналитики, он может рассчитывать на зарплату в 230 тысяч рублей. Ему предстоит заниматься сбором, обработкой и аналитикой данных, а также прогнозированием. В обязательных требованиях к вакансии работодатель указал стаж не менее 3 лет, наличие базы данных и опыт работы с социальными сетями.Рекрутер на удаленке может зарабатывать до 150 тысяч рублей. Специалист будет заниматься подбором кадров под запросы клиента, проводить собеседования и вести отчётность. А доход в 120 тысяч обещают главному специалисту по отоплению, вентиляции и кондиционированию (ОВиК). В его обязанности входит проектирование вентиляции, разработка технического задания и выполнение предварительных расчетов.Столько же может зарабатывать Digital performance manager. Этот специалист будет заниматься прямыми продажами продуктов в сфере HR-коммуникаций и рекрутинговых активностей, а также оперативно обрабатывать входящие запросы и строить лояльные отношения с клиентами. Также 120 тысяч предлагают программисту 1C и PHP-разработчику.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, технологии, москва, россия, удаленная работа, работа.ру, навигатор абитуриента, кем стать
07:06 05.08.2021 (обновлено: 09:10 05.08.2021)
Названа самая высокооплачиваемая вакансия на удаленке
Рейтинг сервиса "Работа.ру" выявил самую высокооплачиваемую вакансию на удаленке в России в августе
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости.
Самую большую зарплату на удаленке в августе в РФ предлагают разработчику, владеющему языком программирования Flutter, следует из рейтинга сервиса "Работа.ру
", который есть в распоряжении РИА Новости.
"Традиционно рейтинг высокооплачиваемых удаленных вакансий возглавляет предложение работы из ИТ-сферы. В компанию по разработке мобильных приложений требуется Flutter-разработчик. Ему готовы платить до 300 000 рублей", - рассказал сервис.
В обязанности специалиста будет входить проектирование архитектурных приложений. От успешного кандидата требуется опыт нативной разработки под iOS
/Android
от 2 лет, а также реализованные личные или коммерческие проекты под Flutter. Работодатель обещает сложные, но интересные и амбициозные задачи.
На втором месте оказался аналитик-консультант в агентстве спортивной аналитики, он может рассчитывать на зарплату в 230 тысяч рублей. Ему предстоит заниматься сбором, обработкой и аналитикой данных, а также прогнозированием. В обязательных требованиях к вакансии работодатель указал стаж не менее 3 лет, наличие базы данных и опыт работы с социальными сетями.
Рекрутер на удаленке может зарабатывать до 150 тысяч рублей. Специалист будет заниматься подбором кадров под запросы клиента, проводить собеседования и вести отчётность. А доход в 120 тысяч обещают главному специалисту по отоплению, вентиляции и кондиционированию (ОВиК). В его обязанности входит проектирование вентиляции, разработка технического задания и выполнение предварительных расчетов.
Столько же может зарабатывать Digital performance manager. Этот специалист будет заниматься прямыми продажами продуктов в сфере HR-коммуникаций и рекрутинговых активностей, а также оперативно обрабатывать входящие запросы и строить лояльные отношения с клиентами. Также 120 тысяч предлагают программисту 1C и PHP-разработчику.