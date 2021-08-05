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В Крыму предложили жителям Донбасса способ перебраться в Россию
В Крыму предложили жителям Донбасса способ перебраться в Россию - РИА Новости, 05.08.2021
В Крыму предложили жителям Донбасса способ перебраться в Россию
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что если граждане Донбасса решат перебраться в Россию, как предлагает президент Украины Владимир... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T16:50
2021-08-05T16:50
политика
общество
украина
севастополь
республика крым
владимир зеленский
владимир константинов
донбасс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что если граждане Донбасса решат перебраться в Россию, как предлагает президент Украины Владимир Зеленский, то делать это нужно по примеру Крыма - вместе с территорией.Ранее Зеленский назвал "большой ошибкой" решение оставаться жить в Донбассе тех, кто считает себя русскими, и предложил тем, кто любит РФ и хочет вхождения региона в ее состав, "искать себе место в России". Он также посоветовал тем, кто "чувствует себя украинцем", оставаться там, так как эта территория, по его словам, "будет деоккупирована в любом случае"."Крымчане именно так и поступили — перебрались в Россию со всем своим полуостровом. Нет никаких сомнений, что так же в конечном итоге поступят и жители Донбасса. Мало того, среди осколков украинского государства найдется еще немало регионов, жители которых тоже любят Россию и тоже со временем найдут в ней свое место. Но не в качестве беженцев, а вместе с родной землей, как полноценные субъекты Российской Федерации", - сказал журналистам Константинов.По его словам, всем хорошо известно, что современную цивилизацию на земли Крыма и Донбасса принесла Россия, когда не только Зеленского, но и Украины и в помине не было."И с тех пор на этих землях живут русские люди. Мирно живут вместе со своими соседями разных национальностей. И так будет всегда. Так что уж если кому куда и уезжать, то пусть уж этот незадачливый политик Зеленский отправляется в милую его сердцу Америку. А мы будем жить на своей земле, делать ее краше, благоустраивать, воспитывать своих детей и внуков, которые будут жить на этой земле после нас", - сказал Константинов.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.На фоне ситуации в Донбассе ухудшились отношения Москвы и Киева. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20210802/ukraina-1743971227.html
https://ria.ru/20210729/donbass-1743450538.html
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политика, общество, украина, севастополь, республика крым, владимир зеленский, владимир константинов, донбасс, россия
16:50 05.08.2021
 
В Крыму предложили жителям Донбасса способ перебраться в Россию

Спикер парламента Крыма Константинов: жителям Донбасса нужно перебираться в Россию вместе с землей

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов
Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что если граждане Донбасса решат перебраться в Россию, как предлагает президент Украины Владимир Зеленский, то делать это нужно по примеру Крыма - вместе с территорией.
Ранее Зеленский назвал "большой ошибкой" решение оставаться жить в Донбассе тех, кто считает себя русскими, и предложил тем, кто любит РФ и хочет вхождения региона в ее состав, "искать себе место в России". Он также посоветовал тем, кто "чувствует себя украинцем", оставаться там, так как эта территория, по его словам, "будет деоккупирована в любом случае".
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"Крымчане именно так и поступили — перебрались в Россию со всем своим полуостровом. Нет никаких сомнений, что так же в конечном итоге поступят и жители Донбасса. Мало того, среди осколков украинского государства найдется еще немало регионов, жители которых тоже любят Россию и тоже со временем найдут в ней свое место. Но не в качестве беженцев, а вместе с родной землей, как полноценные субъекты Российской Федерации", - сказал журналистам Константинов.
По его словам, всем хорошо известно, что современную цивилизацию на земли Крыма и Донбасса принесла Россия, когда не только Зеленского, но и Украины и в помине не было.
"И с тех пор на этих землях живут русские люди. Мирно живут вместе со своими соседями разных национальностей. И так будет всегда. Так что уж если кому куда и уезжать, то пусть уж этот незадачливый политик Зеленский отправляется в милую его сердцу Америку. А мы будем жить на своей земле, делать ее краше, благоустраивать, воспитывать своих детей и внуков, которые будут жить на этой земле после нас", - сказал Константинов.
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Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
На фоне ситуации в Донбассе ухудшились отношения Москвы и Киева. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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