15:34 05.08.2021 (обновлено: 16:47 05.08.2021)
В ДНР порекомендовали Зеленскому учить историю после его слов о Донбассе
Глава МИД ДНР Никонорова порекомендовала Зеленскому учить историю после его слов о Донбассе
ДОНЕЦК, 5 авг — РИА Новости. Глава МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики Наталья Никонорова прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского о Донбассе и порекомендовала ему учить историю.
Так, глава государства, выступая на одном из телеканалов, заявил, что люди, которые живут на территории "временно оккупированного Донбасса" и считают себя русскими, не должны там оставаться, потому что "это никогда не будет русской территорией". Зеленский также добавил, что без Украины в Донбассе "цивилизации не будет".
Комментируя эти высказывания украинского президента, Никонорова указала на большие пробелы в его образовании.
"Он, по всей видимости, никогда не слышал о том, что Донбасс испокон веков был и до сих пор является именно русским и русскоязычным регионом. Чтобы впредь не попадать впросак, искренне рекомендуем руководителю Украины как можно скорее наверстать упущенное на уроках истории, а заодно и этимологию слов подучить, поскольку похоже, что господин Зеленский не видит разницы между понятиями "русский" и "российский".
Никонорова также добавила, что призывы Зеленского к жителям региона "ехать и искать себе место в России", говорят о том, что украинские власти не понимают истинных причин конфликта в Донбассе. Он начался, по ее словам, не из-за "любви к России", а из-за нежелания Киева услышать мнение жителей региона.
"Судя по стилю поведения, риторике и отношению к людям, в самом скором времени именно таким горе-руководителям придется искать себе место вне своих высоких властных кабинетов", — заключила Никонорова.