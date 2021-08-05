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В ДНР порекомендовали Зеленскому учить историю после его слов о Донбассе
В ДНР порекомендовали Зеленскому учить историю после его слов о Донбассе - РИА Новости, 05.08.2021
В ДНР порекомендовали Зеленскому учить историю после его слов о Донбассе
Глава МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики Наталья Никонорова прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского о Донбассе и... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T15:34
2021-08-05T16:47
в мире
украина
владимир зеленский
донецкая народная республика
мид днр
наталья никонорова
ситуация в днр и лнр
россия
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ДОНЕЦК, 5 авг — РИА Новости. Глава МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики Наталья Никонорова прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского о Донбассе и порекомендовала ему учить историю.Так, глава государства, выступая на одном из телеканалов, заявил, что люди, которые живут на территории "временно оккупированного Донбасса" и считают себя русскими, не должны там оставаться, потому что "это никогда не будет русской территорией". Зеленский также добавил, что без Украины в Донбассе "цивилизации не будет".Комментируя эти высказывания украинского президента, Никонорова указала на большие пробелы в его образовании.Никонорова также добавила, что призывы Зеленского к жителям региона "ехать и искать себе место в России", говорят о том, что украинские власти не понимают истинных причин конфликта в Донбассе. Он начался, по ее словам, не из-за "любви к России", а из-за нежелания Киева услышать мнение жителей региона."Судя по стилю поведения, риторике и отношению к людям, в самом скором времени именно таким горе-руководителям придется искать себе место вне своих высоких властных кабинетов", — заключила Никонорова.
https://ria.ru/20210805/krym-1744458609.html
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в мире, украина, владимир зеленский, донецкая народная республика, мид днр, наталья никонорова, ситуация в днр и лнр, россия
15:34 05.08.2021 (обновлено: 16:47 05.08.2021)
 
В ДНР порекомендовали Зеленскому учить историю после его слов о Донбассе

Глава МИД ДНР Никонорова порекомендовала Зеленскому учить историю после его слов о Донбассе

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖенщина на проспекте Ильича в Донецке
Женщина на проспекте Ильича в Донецке - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 5 авг — РИА Новости. Глава МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики Наталья Никонорова прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского о Донбассе и порекомендовала ему учить историю.
Так, глава государства, выступая на одном из телеканалов, заявил, что люди, которые живут на территории "временно оккупированного Донбасса" и считают себя русскими, не должны там оставаться, потому что "это никогда не будет русской территорией". Зеленский также добавил, что без Украины в Донбассе "цивилизации не будет".
Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
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Мясников рассказал, почему Зеленский его "реально задел"
Комментируя эти высказывания украинского президента, Никонорова указала на большие пробелы в его образовании.
"Он, по всей видимости, никогда не слышал о том, что Донбасс испокон веков был и до сих пор является именно русским и русскоязычным регионом. Чтобы впредь не попадать впросак, искренне рекомендуем руководителю Украины как можно скорее наверстать упущенное на уроках истории, а заодно и этимологию слов подучить, поскольку похоже, что господин Зеленский не видит разницы между понятиями "русский" и "российский".
И.о. министра иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
Наталья Никонорова
глава МИД ДНР
Никонорова также добавила, что призывы Зеленского к жителям региона "ехать и искать себе место в России", говорят о том, что украинские власти не понимают истинных причин конфликта в Донбассе. Он начался, по ее словам, не из-за "любви к России", а из-за нежелания Киева услышать мнение жителей региона.
"Судя по стилю поведения, риторике и отношению к людям, в самом скором времени именно таким горе-руководителям придется искать себе место вне своих высоких властных кабинетов", — заключила Никонорова.
Руслан Бальбек - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
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В Крыму заявили, что Зеленский скоро "замахнется" на территорию России
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийДонецкая Народная РеспубликаМИД ДНРНаталья НиконороваСитуация в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
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