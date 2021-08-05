https://ria.ru/20210805/donbass-1744519839.html

В ДНР порекомендовали Зеленскому учить историю после его слов о Донбассе

В ДНР порекомендовали Зеленскому учить историю после его слов о Донбассе - РИА Новости, 05.08.2021

В ДНР порекомендовали Зеленскому учить историю после его слов о Донбассе

Глава МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики Наталья Никонорова прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского о Донбассе и... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T15:34

2021-08-05T15:34

2021-08-05T16:47

в мире

украина

владимир зеленский

донецкая народная республика

мид днр

наталья никонорова

ситуация в днр и лнр

россия

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ДОНЕЦК, 5 авг — РИА Новости. Глава МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики Наталья Никонорова прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского о Донбассе и порекомендовала ему учить историю.Так, глава государства, выступая на одном из телеканалов, заявил, что люди, которые живут на территории "временно оккупированного Донбасса" и считают себя русскими, не должны там оставаться, потому что "это никогда не будет русской территорией". Зеленский также добавил, что без Украины в Донбассе "цивилизации не будет".Комментируя эти высказывания украинского президента, Никонорова указала на большие пробелы в его образовании.Никонорова также добавила, что призывы Зеленского к жителям региона "ехать и искать себе место в России", говорят о том, что украинские власти не понимают истинных причин конфликта в Донбассе. Он начался, по ее словам, не из-за "любви к России", а из-за нежелания Киева услышать мнение жителей региона."Судя по стилю поведения, риторике и отношению к людям, в самом скором времени именно таким горе-руководителям придется искать себе место вне своих высоких властных кабинетов", — заключила Никонорова.

https://ria.ru/20210805/krym-1744458609.html

https://ria.ru/20210805/krym-1744491189.html

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донецкая народная республика

россия

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в мире, украина, владимир зеленский, донецкая народная республика, мид днр, наталья никонорова, ситуация в днр и лнр, россия