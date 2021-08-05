https://ria.ru/20210805/donbass-1744458460.html

Зеленский заявил, что Донбасс "никогда не будет русской территорией"

Зеленский заявил, что Донбасс "никогда не будет русской территорией" - РИА Новости, 05.08.2021

Зеленский заявил, что Донбасс "никогда не будет русской территорией"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс "никогда не будет русской территорией", а тем, кто любит Россию и хочет вхождения района в ее состав,... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T10:32

2021-08-05T10:32

2021-08-05T15:51

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КИЕВ, 5 авг — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс "никогда не будет русской территорией", а тем, кто любит Россию и хочет вхождения района в ее состав, предложил "искать себе место в России"."Жители оккупированных Донбасса и Крыма должны точно понять. Это не про то, что кто-то кого-то куда-то выгоняет. Я просто хочу, чтобы я был понят. Я считаю, что, если ты живешь сегодня на территории временно оккупированного Донбасса и считаешь, что "наше дело правое — нам в Россию, мы — русские", — это большая ошибка оставаться жить в Донбассе. Это никогда не будет русской территорией", — заявил Зеленский в интервью телеканалу "Дом", часть которого была опубликована в Telegram телеканала.Он провел аналогию с Берлинской стеной, разрушение которой, по его мнению, было предопределено.Украинский лидер обратился к жителям Донбасса и порекомендовал тем, кто считает себя украинцами, не покидать эту территорию, поскольку "эта земля будет деоккупирована в любом случае". Тем же, кто любит Россию, он посоветовал уезжать "во имя своих детей и внуков".Зеленский добавил, что без Украины в этом регионе "не будет цивилизации".Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Российская Федерация называется "страной-агрессором". Россия обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не участвует во внутриукраинском конфликте и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210805/uyazvimost-1744452213.html

https://ria.ru/20210804/ukraina-1744386919.html

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в мире, киев, оон, москва, владимир зеленский, верховная рада украины, россия