10:32 05.08.2021 (обновлено: 15:51 05.08.2021)
Зеленский заявил, что Донбасс "никогда не будет русской территорией"
Президент Украины Зеленский: жителям Донбасса, считающим себя русскими, надо уезжать в Россию
© Фото : Офис Президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский во время обращения по случаю Дня Крещения Киевской Руси
КИЕВ, 5 авг — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс "никогда не будет русской территорией", а тем, кто любит Россию и хочет вхождения района в ее состав, предложил "искать себе место в России".
"Жители оккупированных Донбасса и Крыма должны точно понять. Это не про то, что кто-то кого-то куда-то выгоняет. Я просто хочу, чтобы я был понят. Я считаю, что, если ты живешь сегодня на территории временно оккупированного Донбасса и считаешь, что "наше дело правое — нам в Россию, мы — русские", — это большая ошибка оставаться жить в Донбассе. Это никогда не будет русской территорией", — заявил Зеленский в интервью телеканалу "Дом", часть которого была опубликована в Telegram телеканала.
Он провел аналогию с Берлинской стеной, разрушение которой, по его мнению, было предопределено.
Украинский лидер обратился к жителям Донбасса и порекомендовал тем, кто считает себя украинцами, не покидать эту территорию, поскольку "эта земля будет деоккупирована в любом случае". Тем же, кто любит Россию, он посоветовал уезжать "во имя своих детей и внуков".
Зеленский добавил, что без Украины в этом регионе "не будет цивилизации".
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела государства. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором Российская Федерация называется "страной-агрессором". Россия обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не участвует во внутриукраинском конфликте и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.