https://ria.ru/20210805/donbass-1744500889.html

В ДНР ответили Зеленскому на слова о Донбассе

В ДНР ответили Зеленскому на слова о Донбассе - РИА Новости, 05.08.2021

В ДНР ответили Зеленскому на слова о Донбассе

Слова украинского президента Владимира Зеленского о том, что Донбасс никогда не будет "русской территорией", являются откровенной чушью, исходя из его логики... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T14:02

2021-08-05T14:02

2021-08-05T14:02

в мире

европа

владимир зеленский

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

владимир бидёвка

россия

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ДОНЕЦК, 5 авг - РИА Новости. Слова украинского президента Владимира Зеленского о том, что Донбасс никогда не будет "русской территорией", являются откровенной чушью, исходя из его логики сторонники евроинтеграции на Украине также должны уехать в Европу, считает председатель Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владимир Бидевка.Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс "никогда не будет русской территорией", а тем, кто любит РФ и хочет вхождения региона в ее состав, предложил "искать себе место в России". Он также выразил мнение, что "без Украины на этой территории цивилизации не будет"."Это слова крайне слабого президента, который совершенно не способен работать в конструктивном ключе. По его же логике выходит, что все те, кто грезит европейским будущим Украины, тоже должны упаковать чемоданы и уехать в Европу. Посыл, конечно, не президента, но преданного пажа и слуги своего хозяина", - сказал РИА Новости Бидевка.По его мнению, Зеленскому, которого интересуют исключительно территории, удобно говорить, что без Киева в Донбассе не будет цивилизации."Простите, речь о "цивилизованных" обстрелах? О "цивилизованном" разжигании ненависти к жителям Донбасса? О "цивилизованных" блокадах? Нам такая "цивилизация" не нужна и подавно. В целом считаю, позорно человеку, который родился в Кривом Роге, городе с русской историей, который был частью Донецко-Криворожской республики, человеку, который живет в Киеве, матери городов русских, говорить такую откровенную чушь", - добавил Бидёвка.

https://ria.ru/20210805/krym-1744491189.html

https://ria.ru/20210805/tolstoy-1744498061.html

европа

донецкая народная республика

россия

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в мире, европа, владимир зеленский, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, владимир бидёвка, россия