https://ria.ru/20210805/bikantov-1744527992.html

В МИД прокомментировали сообщения о русском следе в "гаванском синдроме"

В МИД прокомментировали сообщения о русском следе в "гаванском синдроме" - РИА Новости, 05.08.2021

В МИД прокомментировали сообщения о русском следе в "гаванском синдроме"

Сообщения о русском следе в происхождении так называемого "гаванского синдрома" у сотрудников диппредставительств США являются "фейками русофобского агитпропа"... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T16:10

2021-08-05T16:10

2021-08-05T17:10

вена

африка

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

уильям бернс

россия

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Сообщения о русском следе в происхождении так называемого "гаванского синдрома" у сотрудников диппредставительств США являются "фейками русофобского агитпропа" и выдумками за гранью здравого смысла, заявил заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Александр Бикантов.Он напомнил, что недавно о симптомах "гаванского синдрома" сообщили сотрудники посольства США в Австрии, которые якобы жалуются на постоянные головные боли, головокружения и неспособность концентрироваться. Началось все в 2016 году с жалоб американских дипломатов в Гаване, к которым затем добавились их коллеги из посольства Канады на Кубе."Правда, канадцы вскоре отыграли назад, когда по итогам совместного с кубинцами расследования выяснилось, что виноваты карибские цикады и применявшиеся для борьбы с комарами фумигаторы", - напомнил Бикантов.При этом в Вашингтоне "с упорством, достойным лучшего применения, продолжают передавать СМИ дутые сенсации о "русском следе" в злонамеренных действиях на голову своих дипломатов с помощью звуковых, радио- и энергетических волн".Он посетовал также, что "любовь западной бульварной прессы к конспирологии неискоренима"."Советовали бы качественным медиа избегать этого зыбкого поля. Иначе в следующий раз русских придется обвинять в солнечных затмениях или снегопадах. Пределам таким нездоровым фантазиям нет. И мы видим, они будут еще, если за них берутся вашингтонские пропагандисты", - добавил он.Так называемый "гаванский синдром" наблюдался среди дипломатов США на Кубе в 2016 и 2017 годах, а также в КНР в 2018 году. Дипломаты, предположительно, подверглись звуковому воздействию, которое привело к долговременным последствиям для здоровья. Периодически в прессе в США звучали обвинения в адрес России в организации "акустических атак", МИД РФ назвал эти обвинения "полным абсурдом и странными инсинуациями". Ранее в четверг директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что за необъяснимыми эпизодами ухудшения состояния американских дипломатов может стоять Россия, но сделать сколько-нибудь определенные выводы не позволяет нехватка данных.Случаи недомогания, похожие на "гаванский синдром", также, по данным СМИ, были зафиксированы у американских представителей в Африке, Таджикистане и Москве. Последний известный случай необъяснимых недомоганий среди американских дипломатов произошел в Вене. В общей сложности, по данным главы ЦРУ, во всех инцидентах пострадали несколько сотен американских дипломатов, разведчиков и военных, как сообщает CNN, около сотни из них были сотрудниками ЦРУ.

https://ria.ru/20210802/eskalatsiya-1743954495.html

https://ria.ru/20210726/zakharova-1743003934.html

https://ria.ru/20210712/krazha-1740918941.html

вена

африка

россия

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вена, африка, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), уильям бернс, россия