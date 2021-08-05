16:10 05.08.2021 (обновлено: 17:10 05.08.2021)
В МИД прокомментировали сообщения о русском следе в "гаванском синдроме"
Замдиректора по информации МИД Бикантов назвал сообщения о "русских пси-лучах" русофобскими
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкЗаместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Александр Бикантов во время брифинга в Москве
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Сообщения о русском следе в происхождении так называемого "гаванского синдрома" у сотрудников диппредставительств США являются "фейками русофобского агитпропа" и выдумками за гранью здравого смысла, заявил заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Александр Бикантов.
Он напомнил, что недавно о симптомах "гаванского синдрома" сообщили сотрудники посольства США в Австрии, которые якобы жалуются на постоянные головные боли, головокружения и неспособность концентрироваться. Началось все в 2016 году с жалоб американских дипломатов в Гаване, к которым затем добавились их коллеги из посольства Канады на Кубе.
"Правда, канадцы вскоре отыграли назад, когда по итогам совместного с кубинцами расследования выяснилось, что виноваты карибские цикады и применявшиеся для борьбы с комарами фумигаторы", - напомнил Бикантов.
При этом в Вашингтоне "с упорством, достойным лучшего применения, продолжают передавать СМИ дутые сенсации о "русском следе" в злонамеренных действиях на голову своих дипломатов с помощью звуковых, радио- и энергетических волн".
"Русофобский агитпроп продолжает плодить фейки. Мы сочувствуем нашим коллегам и желаем им здоровья. Полагаем, что запускать антироссийские спекуляции, ссылаясь на недомогания – безнравственно и низко. Выдумки про какие-то пси-лучи – это за гранью здравого смысла", - прокомментировал представитель МИД РФ.
Он посетовал также, что "любовь западной бульварной прессы к конспирологии неискоренима".
"Советовали бы качественным медиа избегать этого зыбкого поля. Иначе в следующий раз русских придется обвинять в солнечных затмениях или снегопадах. Пределам таким нездоровым фантазиям нет. И мы видим, они будут еще, если за них берутся вашингтонские пропагандисты", - добавил он.
Так называемый "гаванский синдром" наблюдался среди дипломатов США на Кубе в 2016 и 2017 годах, а также в КНР в 2018 году. Дипломаты, предположительно, подверглись звуковому воздействию, которое привело к долговременным последствиям для здоровья. Периодически в прессе в США звучали обвинения в адрес России в организации "акустических атак", МИД РФ назвал эти обвинения "полным абсурдом и странными инсинуациями". Ранее в четверг директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что за необъяснимыми эпизодами ухудшения состояния американских дипломатов может стоять Россия, но сделать сколько-нибудь определенные выводы не позволяет нехватка данных.
Случаи недомогания, похожие на "гаванский синдром", также, по данным СМИ, были зафиксированы у американских представителей в Африке, Таджикистане и Москве. Последний известный случай необъяснимых недомоганий среди американских дипломатов произошел в Вене. В общей сложности, по данным главы ЦРУ, во всех инцидентах пострадали несколько сотен американских дипломатов, разведчиков и военных, как сообщает CNN, около сотни из них были сотрудниками ЦРУ.