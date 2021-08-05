https://ria.ru/20210805/armiya-1744549626.html
В США хотят возродить "армию призраков" из-за России и Китая
В США хотят возродить "армию призраков" из-за России и Китая - РИА Новости, 05.08.2021
В США хотят возродить "армию призраков" из-за России и Китая
Американские вооруженные силы ведут технологическую гонку с Россией и Китаем в сфере беспилотных наземных машин, пишет издание Popular Mechanics. РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T17:29
2021-08-05T17:29
2021-08-05T20:51
в мире
технологии
сша
китай
россия
кайл мизоками
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/05/1744551991_110:0:999:500_1920x0_80_0_0_6d4706f0fdd37a208396cbcb60b21add.jpg
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Американские вооруженные силы ведут технологическую гонку с Россией и Китаем в сфере беспилотных наземных машин, пишет издание Popular Mechanics.Автор Кайл Мизоками отмечает, что в настоящее время в армии США работают над тремя типами автоматических боевых единиц. Они будут отличаться размерами, техническим оснащением и выполняемыми задачами.По его мнению, это направление особенно важно, поскольку в России и Китае разрабатываются аналогичные беспилотники. Мизоками подчеркивает, что страна, которая первой обеспечит войска необходимым количеством боевых роботов, получит значительное преимущество.Также в статье приводятся слова генерал-майора Росса Коффмана, сравнившего новые разработки с "армией призраков" генерала Паттона времен Второй мировой."Когда ты в темноте и слышишь приближение этих машин, при этом не вполне осознавая, где именно они находятся, становится страшно", — отметил он."Армией призраков" называлось подразделение американских войск во времена Второй мировой войны, главной целью которого были маскировка под другую союзную армию и введение противника в заблуждение. Солдаты использовали фальшивые танки, грузовики и ложные радиоэфиры.Информация о соединении была строго засекречена. Правительство обнародовало ее только в 1996 году.
https://ria.ru/20210519/oruzhie-1732883401.html
https://ria.ru/20210420/apokalipsis-1729054716.html
https://ria.ru/20210311/samolety-1600755853.html
сша
китай
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/05/1744551991_221:0:888:500_1920x0_80_0_0_f1c0f688169f5591c79d293c8c237ab1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, технологии, сша, китай, россия, кайл мизоками
17:29 05.08.2021 (обновлено: 20:51 05.08.2021)
В США хотят возродить "армию призраков" из-за России и Китая
Popular Mechanics: США ведут технологическую гонку с Россией и Китаем в сфере наземных беспилотников
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости.
Американские вооруженные силы ведут технологическую гонку с Россией и Китаем в сфере беспилотных наземных машин, пишет издание Popular Mechanics
.
Автор Кайл Мизоками
отмечает, что в настоящее время в армии США
работают над тремя типами автоматических боевых единиц. Они будут отличаться размерами, техническим оснащением и выполняемыми задачами.
По его мнению, это направление особенно важно, поскольку в России и Китае разрабатываются аналогичные беспилотники. Мизоками подчеркивает, что страна, которая первой обеспечит войска необходимым количеством боевых роботов, получит значительное преимущество.
Также в статье приводятся слова генерал-майора Росса Коффмана, сравнившего новые разработки с "армией призраков" генерала Паттона времен Второй мировой.
"Когда ты в темноте и слышишь приближение этих машин, при этом не вполне осознавая, где именно они находятся, становится страшно", — отметил он.
"Армией призраков" называлось подразделение американских войск во времена Второй мировой войны, главной целью которого были маскировка под другую союзную армию и введение противника в заблуждение. Солдаты использовали фальшивые танки, грузовики и ложные радиоэфиры.
Информация о соединении была строго засекречена. Правительство обнародовало ее только в 1996 году.