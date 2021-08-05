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В США хотят возродить "армию призраков" из-за России и Китая
В США хотят возродить "армию призраков" из-за России и Китая - РИА Новости, 05.08.2021
В США хотят возродить "армию призраков" из-за России и Китая
Американские вооруженные силы ведут технологическую гонку с Россией и Китаем в сфере беспилотных наземных машин, пишет издание Popular Mechanics. РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T17:29
2021-08-05T20:51
в мире
технологии
сша
китай
россия
кайл мизоками
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Американские вооруженные силы ведут технологическую гонку с Россией и Китаем в сфере беспилотных наземных машин, пишет издание Popular Mechanics.Автор Кайл Мизоками отмечает, что в настоящее время в армии США работают над тремя типами автоматических боевых единиц. Они будут отличаться размерами, техническим оснащением и выполняемыми задачами.По его мнению, это направление особенно важно, поскольку в России и Китае разрабатываются аналогичные беспилотники. Мизоками подчеркивает, что страна, которая первой обеспечит войска необходимым количеством боевых роботов, получит значительное преимущество.Также в статье приводятся слова генерал-майора Росса Коффмана, сравнившего новые разработки с "армией призраков" генерала Паттона времен Второй мировой."Когда ты в темноте и слышишь приближение этих машин, при этом не вполне осознавая, где именно они находятся, становится страшно", — отметил он."Армией призраков" называлось подразделение американских войск во времена Второй мировой войны, главной целью которого были маскировка под другую союзную армию и введение противника в заблуждение. Солдаты использовали фальшивые танки, грузовики и ложные радиоэфиры.Информация о соединении была строго засекречена. Правительство обнародовало ее только в 1996 году.
https://ria.ru/20210519/oruzhie-1732883401.html
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в мире, технологии, сша, китай, россия, кайл мизоками
17:29 05.08.2021 (обновлено: 20:51 05.08.2021)
 
В США хотят возродить "армию призраков" из-за России и Китая

Popular Mechanics: США ведут технологическую гонку с Россией и Китаем в сфере наземных беспилотников

© Фото : QinetiQ 2021Американский боевой робот RCV
Американский боевой робот RCV - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© Фото : QinetiQ 2021
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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Американские вооруженные силы ведут технологическую гонку с Россией и Китаем в сфере беспилотных наземных машин, пишет издание Popular Mechanics.
Автор Кайл Мизоками отмечает, что в настоящее время в армии США работают над тремя типами автоматических боевых единиц. Они будут отличаться размерами, техническим оснащением и выполняемыми задачами.
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По его мнению, это направление особенно важно, поскольку в России и Китае разрабатываются аналогичные беспилотники. Мизоками подчеркивает, что страна, которая первой обеспечит войска необходимым количеством боевых роботов, получит значительное преимущество.
Также в статье приводятся слова генерал-майора Росса Коффмана, сравнившего новые разработки с "армией призраков" генерала Паттона времен Второй мировой.
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"Когда ты в темноте и слышишь приближение этих машин, при этом не вполне осознавая, где именно они находятся, становится страшно", — отметил он.
"Армией призраков" называлось подразделение американских войск во времена Второй мировой войны, главной целью которого были маскировка под другую союзную армию и введение противника в заблуждение. Солдаты использовали фальшивые танки, грузовики и ложные радиоэфиры.
Информация о соединении была строго засекречена. Правительство обнародовало ее только в 1996 году.
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