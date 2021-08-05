https://ria.ru/20210805/armiya-1744549626.html

В США хотят возродить "армию призраков" из-за России и Китая

В США хотят возродить "армию призраков" из-за России и Китая - РИА Новости, 05.08.2021

В США хотят возродить "армию призраков" из-за России и Китая

Американские вооруженные силы ведут технологическую гонку с Россией и Китаем в сфере беспилотных наземных машин, пишет издание Popular Mechanics. РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T17:29

2021-08-05T17:29

2021-08-05T20:51

в мире

технологии

сша

китай

россия

кайл мизоками

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МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Американские вооруженные силы ведут технологическую гонку с Россией и Китаем в сфере беспилотных наземных машин, пишет издание Popular Mechanics.Автор Кайл Мизоками отмечает, что в настоящее время в армии США работают над тремя типами автоматических боевых единиц. Они будут отличаться размерами, техническим оснащением и выполняемыми задачами.По его мнению, это направление особенно важно, поскольку в России и Китае разрабатываются аналогичные беспилотники. Мизоками подчеркивает, что страна, которая первой обеспечит войска необходимым количеством боевых роботов, получит значительное преимущество.Также в статье приводятся слова генерал-майора Росса Коффмана, сравнившего новые разработки с "армией призраков" генерала Паттона времен Второй мировой."Когда ты в темноте и слышишь приближение этих машин, при этом не вполне осознавая, где именно они находятся, становится страшно", — отметил он."Армией призраков" называлось подразделение американских войск во времена Второй мировой войны, главной целью которого были маскировка под другую союзную армию и введение противника в заблуждение. Солдаты использовали фальшивые танки, грузовики и ложные радиоэфиры.Информация о соединении была строго засекречена. Правительство обнародовало ее только в 1996 году.

https://ria.ru/20210519/oruzhie-1732883401.html

https://ria.ru/20210420/apokalipsis-1729054716.html

https://ria.ru/20210311/samolety-1600755853.html

сша

китай

россия

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в мире, технологии, сша, китай, россия, кайл мизоками