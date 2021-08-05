https://ria.ru/20210805/afiny-1744596620.html

Новый лесной пожар бушует к северу от Афин

Новый лесной пожар бушует к северу от Афин - РИА Новости, 05.08.2021

Новый лесной пожар бушует к северу от Афин

Новый лесной пожар горит к северу от Афин, огонь распространяется на большую территорию Северной Аттики, создавая огромный огненный фронт у подножия горы... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T23:27

2021-08-05T23:27

2021-08-05T23:28

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лесные пожары в греции

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АФИНЫ, 5 авг – РИА Новости. Новый лесной пожар горит к северу от Афин, огонь распространяется на большую территорию Северной Аттики, создавая огромный огненный фронт у подножия горы Парнита, жителей эвакуируют, сообщает греческое общественное телевидение ERT.Новый большой пожар начался с пожарища возле поселения Варибоби, где в течение двух дней тушили сильнейший лесной пожар, западнее Крионери.Огонь миновал городок Крионери, где горит на два фронта, и Дросопиги, а затем пожар перешел через Национальную дорогу – центральную автомагистраль, идущую из Афин в Салоники. Она сейчас закрыта в районе ЧП.Жителей Крионери, Дросопиги и близлежащих поселений Коккиноврахос, Афиднес, Иппократио эвакуировали.Пять человек получили легкие ожоги, им была оказана помощь в больницах, сообщает телевидение.Чрезвычайно сложная ситуация на севере острова Эвбея, где два разных фронта огня продолжают сжигать леса, поселения и посевы и движутся к восточной части острова, сообщает ТВ.Новое возгорание произошло в Кехриесе, говорится в репортаже.В Греции в течение десяти дней стоит 40-градусная жара. Ежедневно происходят десятки лесных пожаров во всех регионах страны. Наиболее сильные пожары сейчас горят в столичном регионе Аттика, на острове Эвбея примерно в 70 километрах от Афин и на Пелопоннесе в районе Илия, где расположена родина Олимпийских игр Древняя Олимпия.В четверг вечером власти Греции заявили о чрезвычайно высоком риске пожаров в ближайшие дни и запретили посещать леса и рощи.

https://ria.ru/20210804/afiny-1744404255.html

https://ria.ru/20210805/gretsiya-1744546402.html

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аттика

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в мире, афины, греция, аттика, лесные пожары в греции