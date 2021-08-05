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Новый лесной пожар бушует к северу от Афин
Новый лесной пожар бушует к северу от Афин - РИА Новости, 05.08.2021
Новый лесной пожар бушует к северу от Афин
Новый лесной пожар горит к северу от Афин, огонь распространяется на большую территорию Северной Аттики, создавая огромный огненный фронт у подножия горы... РИА Новости, 05.08.2021
2021-08-05T23:27
2021-08-05T23:28
в мире
афины
греция
аттика
лесные пожары в греции
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АФИНЫ, 5 авг – РИА Новости. Новый лесной пожар горит к северу от Афин, огонь распространяется на большую территорию Северной Аттики, создавая огромный огненный фронт у подножия горы Парнита, жителей эвакуируют, сообщает греческое общественное телевидение ERT.Новый большой пожар начался с пожарища возле поселения Варибоби, где в течение двух дней тушили сильнейший лесной пожар, западнее Крионери.Огонь миновал городок Крионери, где горит на два фронта, и Дросопиги, а затем пожар перешел через Национальную дорогу – центральную автомагистраль, идущую из Афин в Салоники. Она сейчас закрыта в районе ЧП.Жителей Крионери, Дросопиги и близлежащих поселений Коккиноврахос, Афиднес, Иппократио эвакуировали.Пять человек получили легкие ожоги, им была оказана помощь в больницах, сообщает телевидение.Чрезвычайно сложная ситуация на севере острова Эвбея, где два разных фронта огня продолжают сжигать леса, поселения и посевы и движутся к восточной части острова, сообщает ТВ.Новое возгорание произошло в Кехриесе, говорится в репортаже.В Греции в течение десяти дней стоит 40-градусная жара. Ежедневно происходят десятки лесных пожаров во всех регионах страны. Наиболее сильные пожары сейчас горят в столичном регионе Аттика, на острове Эвбея примерно в 70 километрах от Афин и на Пелопоннесе в районе Илия, где расположена родина Олимпийских игр Древняя Олимпия.В четверг вечером власти Греции заявили о чрезвычайно высоком риске пожаров в ближайшие дни и запретили посещать леса и рощи.
https://ria.ru/20210804/afiny-1744404255.html
https://ria.ru/20210805/gretsiya-1744546402.html
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в мире, афины, греция, аттика, лесные пожары в греции
23:27 05.08.2021 (обновлено: 23:28 05.08.2021)
 
Новый лесной пожар бушует к северу от Афин

Телевидение ERT: новый сильный лесной пожар бушует к северу от Афин

© REUTERS / Giorgos MoutafisПожарный вертолет во время тушения лесного пожара в пригороде Афин Варибоби
Пожарный вертолет во время тушения лесного пожара в пригороде Афин Варибоби - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
© REUTERS / Giorgos Moutafis
Читать ria.ru в
АФИНЫ, 5 авг – РИА Новости. Новый лесной пожар горит к северу от Афин, огонь распространяется на большую территорию Северной Аттики, создавая огромный огненный фронт у подножия горы Парнита, жителей эвакуируют, сообщает греческое общественное телевидение ERT.
Новый большой пожар начался с пожарища возле поселения Варибоби, где в течение двух дней тушили сильнейший лесной пожар, западнее Крионери.
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Огонь миновал городок Крионери, где горит на два фронта, и Дросопиги, а затем пожар перешел через Национальную дорогу – центральную автомагистраль, идущую из Афин в Салоники. Она сейчас закрыта в районе ЧП.
Жителей Крионери, Дросопиги и близлежащих поселений Коккиноврахос, Афиднес, Иппократио эвакуировали.
Пять человек получили легкие ожоги, им была оказана помощь в больницах, сообщает телевидение.
Чрезвычайно сложная ситуация на севере острова Эвбея, где два разных фронта огня продолжают сжигать леса, поселения и посевы и движутся к восточной части острова, сообщает ТВ.
Новое возгорание произошло в Кехриесе, говорится в репортаже.
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В Греции в течение десяти дней стоит 40-градусная жара. Ежедневно происходят десятки лесных пожаров во всех регионах страны. Наиболее сильные пожары сейчас горят в столичном регионе Аттика, на острове Эвбея примерно в 70 километрах от Афин и на Пелопоннесе в районе Илия, где расположена родина Олимпийских игр Древняя Олимпия.
В четверг вечером власти Греции заявили о чрезвычайно высоком риске пожаров в ближайшие дни и запретили посещать леса и рощи.
 
В миреАфиныГрецияАттикаЛесные пожары в Греции
 
 
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