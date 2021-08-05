В МИД России заявили о деградации ситуации в Афганистане
Замдиректора департамента информации МИД Бикантов: талибы в Афганистане нарастили активность
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Талибы в Афганистане заметно нарастили активность, ситуация деградирует во многом из-за решения США и НАТО о задержке вывода войск, заявил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Александр Бикантов.
"Ситуация в Афганистане деградирует. Во многом это связано с решением США и НАТО о задержке с полным выводом войск из Афганистана. В результате талибы заметно нарастили активность практически по всей стране. В ходе масштабного летнего наступления они взяли под контроль от 80 до 100 новых уездов" , - сказал Бикантов во время брифинга в четверг.
Афганские силовики не справляются с натиском движения талибов, боеспособность регулярных частей остается на низком уровне, отметил он.
"Отмечаются случаи массового перехода военнослужащих на территорию Узбекистана и Таджикистана. Сформированные на местах отряды народного ополчения также не отличаются эффективностью. Тем не менее, ресурсы для захвата и удержания крупных городов, включая столицу страны Кабул, у талибов отсутствуют. Их наступление постепенно начинает выдыхаться. Правительственным войскам удалось вернуть утраченный ранее контроль над уездами", - подчеркнул Бикантов.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. На прошлой неделе сообщалось, что мятежники вплотную подошли к Герату - центру одноименной провинции на западе страны, а также ведут бои в Лашкаргахе - главном городе провинции Гильменд в южной части Афганистана.
Нестабильность в стране нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.
* Террористическая организация, запрещенная в России