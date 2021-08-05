https://ria.ru/20210805/afganistan-1744520484.html

В МИД России заявили о деградации ситуации в Афганистане

В МИД России заявили о деградации ситуации в Афганистане - РИА Новости, 05.08.2021

В МИД России заявили о деградации ситуации в Афганистане

Талибы в Афганистане заметно нарастили активность, ситуация деградирует во многом из-за решения США и НАТО о задержке вывода войск, заявил замдиректора... РИА Новости, 05.08.2021

2021-08-05T15:37

2021-08-05T15:37

2021-08-05T15:37

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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Талибы в Афганистане заметно нарастили активность, ситуация деградирует во многом из-за решения США и НАТО о задержке вывода войск, заявил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Александр Бикантов.Афганские силовики не справляются с натиском движения талибов, боеспособность регулярных частей остается на низком уровне, отметил он."Отмечаются случаи массового перехода военнослужащих на территорию Узбекистана и Таджикистана. Сформированные на местах отряды народного ополчения также не отличаются эффективностью. Тем не менее, ресурсы для захвата и удержания крупных городов, включая столицу страны Кабул, у талибов отсутствуют. Их наступление постепенно начинает выдыхаться. Правительственным войскам удалось вернуть утраченный ранее контроль над уездами", - подчеркнул Бикантов.В Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"*, которые овладели значительными территориями в сельских районах и развернули наступление на крупные города. На прошлой неделе сообщалось, что мятежники вплотную подошли к Герату - центру одноименной провинции на западе страны, а также ведут бои в Лашкаргахе - главном городе провинции Гильменд в южной части Афганистана.Нестабильность в стране нарастает на фоне обещаний администрации США до 11 сентября закончить вывод войск с афганской земли. В 2020 году Вашингтон и представители "Талибана"* подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210804/napadenie-1744294497.html

https://ria.ru/20210725/afganistan-1742009370.html

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доха

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в мире, талибан, узбекистан, доха, афганистан, нато, россия