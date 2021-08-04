https://ria.ru/20210804/vuz-1744416056.html

Школам дадут право переходить на удаленку в зависимости от эпидситуации

Школам дадут право переходить на удаленку в зависимости от эпидситуации - РИА Новости, 04.08.2021

Школам дадут право переходить на удаленку в зависимости от эпидситуации

Российские образовательные организации, подведомственные Минпросвещения РФ - школы, колледжи, педагогические вузы, - могут получить право принимать решение о... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T21:04

2021-08-04T21:04

2021-08-04T21:19

общество

россия

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Российские образовательные организации, подведомственные Минпросвещения РФ - школы, колледжи, педагогические вузы, - могут получить право принимать решение о переходе на удалённый формат работы в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе, соответствующий проект приказа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов."Организация, осуществляющая образовательную деятельность, при реализации образовательных программ принимает решение об использовании электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, с учетом эпидемиологической ситуации в субъекте РФ,... и исходя из принципа обеспечения освоения обучающимися их в полном объеме", - говорится в документе.Добавляется, что организация должна обеспечить создание образовательной среды с доступом к ресурсам, необходимым для освоения образовательной программы, а также индивидуализацию и интерактивизацию процесса обучения.

https://ria.ru/20210727/mgu-1743100540.html

россия

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2021

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общество, россия