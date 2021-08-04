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В Амурской области восстановили движение по Транссибирской магистрали

В Амурской области восстановили движение по Транссибирской магистрали - РИА Новости, 04.08.2021

В Амурской области восстановили движение по Транссибирской магистрали

Железнодорожное движение поездов по Транссибирской магистрали в Амурской области восстановлено, поезда следуют по обоим путям, сообщили в РЖД. РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T07:37

2021-08-04T07:37

2021-08-04T07:37

происшествия

амурская область

ржд

россия

обрушение на участке транссиба

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Железнодорожное движение поездов по Транссибирской магистрали в Амурской области восстановлено, поезда следуют по обоим путям, сообщили в РЖД.Накануне холдинг ограничил движение поездов на участке Бурея-Домикан из-за резкого подъема уровня воды в реках.Почти на всей территории Амурской области на прошлой неделе прошли сильные дожди, в связи с чем в регионе сохраняется сложная гидрологическая обстановка.

https://ria.ru/20210804/dtp-1744263383.html

амурская область

россия

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2021

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происшествия, амурская область, ржд, россия, обрушение на участке транссиба