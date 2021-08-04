https://ria.ru/20210804/transsib-1744270014.html
В Амурской области восстановили движение по Транссибирской магистрали
В Амурской области восстановили движение по Транссибирской магистрали - РИА Новости, 04.08.2021
В Амурской области восстановили движение по Транссибирской магистрали
Железнодорожное движение поездов по Транссибирской магистрали в Амурской области восстановлено, поезда следуют по обоим путям, сообщили в РЖД. РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T07:37
2021-08-04T07:37
2021-08-04T07:37
происшествия
амурская область
ржд
россия
обрушение на участке транссиба
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155631/68/1556316801_0:261:2712:1787_1920x0_80_0_0_165b8b35dd892e3b530368f970f1de4d.jpg
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Железнодорожное движение поездов по Транссибирской магистрали в Амурской области восстановлено, поезда следуют по обоим путям, сообщили в РЖД.Накануне холдинг ограничил движение поездов на участке Бурея-Домикан из-за резкого подъема уровня воды в реках.Почти на всей территории Амурской области на прошлой неделе прошли сильные дожди, в связи с чем в регионе сохраняется сложная гидрологическая обстановка.
https://ria.ru/20210804/dtp-1744263383.html
амурская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/155631/68/1556316801_0:7:2712:2041_1920x0_80_0_0_23f1a7d615b704f0047d10dc43f0d152.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, амурская область, ржд, россия, обрушение на участке транссиба
В Амурской области восстановили движение по Транссибирской магистрали
В Амурской области восстановили движение по Транссибирской магистрали по обоим путям