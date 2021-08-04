Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210804/transsib-1744270014.html
В Амурской области восстановили движение по Транссибирской магистрали
В Амурской области восстановили движение по Транссибирской магистрали - РИА Новости, 04.08.2021
В Амурской области восстановили движение по Транссибирской магистрали
Железнодорожное движение поездов по Транссибирской магистрали в Амурской области восстановлено, поезда следуют по обоим путям, сообщили в РЖД. РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T07:37
2021-08-04T07:37
происшествия
амурская область
ржд
россия
обрушение на участке транссиба
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155631/68/1556316801_0:261:2712:1787_1920x0_80_0_0_165b8b35dd892e3b530368f970f1de4d.jpg
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Железнодорожное движение поездов по Транссибирской магистрали в Амурской области восстановлено, поезда следуют по обоим путям, сообщили в РЖД.Накануне холдинг ограничил движение поездов на участке Бурея-Домикан из-за резкого подъема уровня воды в реках.Почти на всей территории Амурской области на прошлой неделе прошли сильные дожди, в связи с чем в регионе сохраняется сложная гидрологическая обстановка.
https://ria.ru/20210804/dtp-1744263383.html
амурская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/155631/68/1556316801_0:7:2712:2041_1920x0_80_0_0_23f1a7d615b704f0047d10dc43f0d152.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, амурская область, ржд, россия, обрушение на участке транссиба
07:37 04.08.2021
 
В Амурской области восстановили движение по Транссибирской магистрали

В Амурской области восстановили движение по Транссибирской магистрали по обоим путям

© Depositphotos / russПассажирский поезд на Транссибирской железнодорожной магистрали
Пассажирский поезд на Транссибирской железнодорожной магистрали - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© Depositphotos / russ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Железнодорожное движение поездов по Транссибирской магистрали в Амурской области восстановлено, поезда следуют по обоим путям, сообщили в РЖД.
"Пропуск поездов на перегоне Бурея - Домикан осуществляется по обоим путям. Удалось избежать задержек пассажирских поездов. Грузовые поезда теперь тоже следуют без ограничений", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telagram-канале компании.
Накануне холдинг ограничил движение поездов на участке Бурея-Домикан из-за резкого подъема уровня воды в реках.
Почти на всей территории Амурской области на прошлой неделе прошли сильные дожди, в связи с чем в регионе сохраняется сложная гидрологическая обстановка.
Столкновение грузовых поездов в Чернышевском районе Забайкальского края на перегоне Алеур-Бушулей
04:25
В Забайкалье столкнулись грузовые составы
 
ПроисшествияАмурская областьРЖДРоссияОбрушение на участке Транссиба
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:38В России допустили введение налога на мясо
15:37МИД Израиля обвинил КСИР в атаке на Mercer street
15:36Россиянин потратил 500 рублей и стал миллионером
15:34В Москве поймали банду "черных банкиров", обналичивших полмиллиарда рублей
15:29В Мордовии четверо подростков спасли людей из горящего дома
15:29В Нигерии не менее 68 человек погибли в результате нападения, сообщили СМИ
15:28В Москве на месте столкновения автобуса и грузовика восстановили движение
15:28Литве выгоден конфликт с Белоруссией, заявил Протасевич
15:18Кандидат в депутаты ГД задекларировал доход в ноль рублей и виллу в Италии
15:11Аксенов призвал главу поселка уйти в отставку из-за работы общепита ночью
15:11В Самаре возбудили дело после пожара на заправке, где пострадал мужчина
15:08Скабеева пошутила над танцем украинского депутата, взявшего золото на ОИ
15:06Исторический крестный ход с мощами Невского собрал 30 тысяч верующих
15:04Самолет Ан-12М вынужденно сел в аэропорту Перми из-за отказа двигателя
15:03Суд оставил в силе арест девушки, сбившей детей в Москве
15:02Ученые оценили эффективность нового "антиковидного" цветка
15:02Правительство Украины уволило Геращенко с должности замглавы МВД
14:53В РФПИ рассказали о процессе одобрения "Спутника V" в Европе
14:51Жительницу Южного Урала задержали пьяной за рулем с младенцем в машине
14:50Сбившая детей в Москве девушка вновь расплакалась во время суда
Лента новостейМолния