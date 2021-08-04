https://ria.ru/20210804/sputnik-v-1744258667.html

Шойгу рассказал об участии Минобороны в создании вакцины "Спутник V"

Шойгу рассказал об участии Минобороны в создании вакцины "Спутник V" - РИА Новости, 04.08.2021

Шойгу рассказал об участии Минобороны в создании вакцины "Спутник V"

Министерство обороны РФ с первых дней создания вакцины "Спутник V" от коронавирусной инфекции принимало участие в ее разработке, рассказал глава военного... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T01:14

2021-08-04T01:14

2021-08-04T01:14

распространение коронавируса

общество

москва

сергей шойгу

министерство обороны рф (минобороны рф)

здоровье

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Министерство обороны РФ с первых дней создания вакцины "Спутник V" от коронавирусной инфекции принимало участие в ее разработке, рассказал глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу в интервью газете "Комсомольская правда"."Эти же военные специалисты были привлечены к созданию вакцины "Спутник V". Весной прошлого года 48-м Центральным научно-исследовательским институтом совместно с Институтом имени Гамалеи были проведены доклинические исследования вакцины на животных. Они доказали ее эффективность и безопасность", - сказал Шойгу.В мае 2020 года о результатах этих исследований доложили президенту России, и уже к 1 июня прошлого года сформировались группы военных и гражданских добровольцев для проведения клинических исследований на базе Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко и клиники Медицинского института имени Сеченова, отметил Шойгу."Исследования подтвердили высокую эффективность и безопасность вакцины. В августе прошлого года она была зарегистрирована и сейчас активно используется для вакцинации военнослужащих и граждан страны", - напомнил Шойгу.Он также рассказал, как военные специалисты участвовали в разработке тест-систем, определяющих наличие коронавируса SARS-CoV-2.В самом конце 2019 года китайские специалисты опубликовали результаты полной расшифровки генома нового коронавируса, отметил Шойгу."С момента появления этой информации специалистами войск РХБ-защиты и 48-го Центрального НИИ Минобороны в течение двух недель были изучены его свойства и собран необходимый для выявления возбудителя заболевания ПЦР-набор", - сказал глава военного ведомства."Тест-системы оперативно зарегистрировали и организовали их производство, что позволило своевременно выявлять очаги коронавируса в войсках. А помимо этого обеспечили передачу существенных тогда объемов, а это десятки тысяч тестов, от Минобороны в гражданское здравоохранение", - отметил Шойгу.

https://ria.ru/20210804/koronavirus-1744258273.html

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