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https://ria.ru/20210804/sputnik-v-1744258667.html
Шойгу рассказал об участии Минобороны в создании вакцины "Спутник V"
Шойгу рассказал об участии Минобороны в создании вакцины "Спутник V" - РИА Новости, 04.08.2021
Шойгу рассказал об участии Минобороны в создании вакцины "Спутник V"
Министерство обороны РФ с первых дней создания вакцины "Спутник V" от коронавирусной инфекции принимало участие в ее разработке, рассказал глава военного... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T01:14
2021-08-04T01:14
распространение коронавируса
общество
москва
сергей шойгу
министерство обороны рф (минобороны рф)
здоровье
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Министерство обороны РФ с первых дней создания вакцины "Спутник V" от коронавирусной инфекции принимало участие в ее разработке, рассказал глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу в интервью газете "Комсомольская правда"."Эти же военные специалисты были привлечены к созданию вакцины "Спутник V". Весной прошлого года 48-м Центральным научно-исследовательским институтом совместно с Институтом имени Гамалеи были проведены доклинические исследования вакцины на животных. Они доказали ее эффективность и безопасность", - сказал Шойгу.В мае 2020 года о результатах этих исследований доложили президенту России, и уже к 1 июня прошлого года сформировались группы военных и гражданских добровольцев для проведения клинических исследований на базе Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко и клиники Медицинского института имени Сеченова, отметил Шойгу."Исследования подтвердили высокую эффективность и безопасность вакцины. В августе прошлого года она была зарегистрирована и сейчас активно используется для вакцинации военнослужащих и граждан страны", - напомнил Шойгу.Он также рассказал, как военные специалисты участвовали в разработке тест-систем, определяющих наличие коронавируса SARS-CoV-2.В самом конце 2019 года китайские специалисты опубликовали результаты полной расшифровки генома нового коронавируса, отметил Шойгу."С момента появления этой информации специалистами войск РХБ-защиты и 48-го Центрального НИИ Минобороны в течение двух недель были изучены его свойства и собран необходимый для выявления возбудителя заболевания ПЦР-набор", - сказал глава военного ведомства."Тест-системы оперативно зарегистрировали и организовали их производство, что позволило своевременно выявлять очаги коронавируса в войсках. А помимо этого обеспечили передачу существенных тогда объемов, а это десятки тысяч тестов, от Минобороны в гражданское здравоохранение", - отметил Шойгу.
https://ria.ru/20210804/koronavirus-1744258273.html
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общество, москва, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф), здоровье, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник v"
01:14 04.08.2021
 
Шойгу рассказал об участии Минобороны в создании вакцины "Спутник V"

Шойгу рассказал, что Минобороны подключилось к созданию вакцины "Спутник V" с первых дней разработки

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Министерство обороны РФ с первых дней создания вакцины "Спутник V" от коронавирусной инфекции принимало участие в ее разработке, рассказал глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу в интервью газете "Комсомольская правда".
"С первых дней ее разработки", - так ответил Шойгу на вопрос, когда Минобороны подключилось к работе над вакциной. Он напомнил, что именно военные специалисты еще в 2015 году по поручению президента России разработали и успешно испытали вакцину от лихорадки Эбола, в том числе и на себе.
"Эти же военные специалисты были привлечены к созданию вакцины "Спутник V". Весной прошлого года 48-м Центральным научно-исследовательским институтом совместно с Институтом имени Гамалеи были проведены доклинические исследования вакцины на животных. Они доказали ее эффективность и безопасность", - сказал Шойгу.
В мае 2020 года о результатах этих исследований доложили президенту России, и уже к 1 июня прошлого года сформировались группы военных и гражданских добровольцев для проведения клинических исследований на базе Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко и клиники Медицинского института имени Сеченова, отметил Шойгу.
"Исследования подтвердили высокую эффективность и безопасность вакцины. В августе прошлого года она была зарегистрирована и сейчас активно используется для вакцинации военнослужащих и граждан страны", - напомнил Шойгу.
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Он также рассказал, как военные специалисты участвовали в разработке тест-систем, определяющих наличие коронавируса SARS-CoV-2.
В самом конце 2019 года китайские специалисты опубликовали результаты полной расшифровки генома нового коронавируса, отметил Шойгу.
"С момента появления этой информации специалистами войск РХБ-защиты и 48-го Центрального НИИ Минобороны в течение двух недель были изучены его свойства и собран необходимый для выявления возбудителя заболевания ПЦР-набор", - сказал глава военного ведомства.
"Тест-системы оперативно зарегистрировали и организовали их производство, что позволило своевременно выявлять очаги коронавируса в войсках. А помимо этого обеспечили передачу существенных тогда объемов, а это десятки тысяч тестов, от Минобороны в гражданское здравоохранение", - отметил Шойгу.
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Распространение коронавирусаОбществоМоскваСергей ШойгуМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)ЗдоровьеРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцина "Спутник V"
 
 
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