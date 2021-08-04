https://ria.ru/20210804/sputnik-1744346728.html

В РФПИ рассказали о процессе одобрения "Спутника V" в Европе

В РФПИ рассказали о процессе одобрения "Спутника V" в Европе - РИА Новости, 04.08.2021

В РФПИ рассказали о процессе одобрения "Спутника V" в Европе

Политизированные заявления представителей Еврокомиссии об отсутствии информации о "Спутник V" вызывают сожаление, процесс одобрения этой российской вакцины... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T14:53

2021-08-04T14:53

2021-08-04T15:12

вакцина "спутник v"

распространение коронавируса

в мире

еврокомиссия

российский фонд прямых инвестиций

урсула фон дер ляйен

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Политизированные заявления представителей Еврокомиссии об отсутствии информации о "Спутник V" вызывают сожаление, процесс одобрения этой российской вакцины против коронавируса в Европейском агентстве лекарственных средств (European Medicines Agency, EMA) идет в положительном и профессиональном ключе, заявил представитель РФПИ."Спутник V" с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в ЕМА, которое занимается одобрением вакцин для использования на европейском рынке. Ранее в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что EMA пока не получило достаточно данных, подтверждающих безопасность российской вакцины."Политизированные заявления официальных представителей Европейской комиссии об отсутствии информации о вакцине "Спутник V" и вопросах, связанных с ее безопасностью, вызывают сожаление. Ранее некоторые представители ЕС уже заявляли об отсутствии потребности в вакцине "Спутник V" в ЕС, а также распространяли недостоверную информацию о российской вакцине, которая была неоднократно опровергнута РФПИ и НИЦЭМ имени Гамалеи", - заявил представитель РФПИ, комментарий которого опубликован в официальном Telegram-канале вакцины "Спутник V"."Процесс одобрения вакцины "Спутник V" в Европейском агентстве лекарственных средств идет в положительном и профессиональном ключе. Все данные о клинических испытаниях "Спутника V" были предоставлены в рамках инспекции GCP (good clinical practice, надлежащая клиническая практика). По результатам этой инспекции от Европейского агентства лекарственных средств был получен позитивный отзыв", - добавляется в заявлении.

https://ria.ru/20210804/sputnik-1744317398.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", в мире, еврокомиссия, российский фонд прямых инвестиций, урсула фон дер ляйен, россия, коронавирус covid-19