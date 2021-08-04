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В РФПИ рассказали о процессе одобрения "Спутника V" в Европе
В РФПИ рассказали о процессе одобрения "Спутника V" в Европе - РИА Новости, 04.08.2021
В РФПИ рассказали о процессе одобрения "Спутника V" в Европе
Политизированные заявления представителей Еврокомиссии об отсутствии информации о "Спутник V" вызывают сожаление, процесс одобрения этой российской вакцины... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T14:53
2021-08-04T15:12
вакцина "спутник v"
распространение коронавируса
в мире
еврокомиссия
российский фонд прямых инвестиций
урсула фон дер ляйен
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Политизированные заявления представителей Еврокомиссии об отсутствии информации о "Спутник V" вызывают сожаление, процесс одобрения этой российской вакцины против коронавируса в Европейском агентстве лекарственных средств (European Medicines Agency, EMA) идет в положительном и профессиональном ключе, заявил представитель РФПИ."Спутник V" с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в ЕМА, которое занимается одобрением вакцин для использования на европейском рынке. Ранее в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что EMA пока не получило достаточно данных, подтверждающих безопасность российской вакцины."Политизированные заявления официальных представителей Европейской комиссии об отсутствии информации о вакцине "Спутник V" и вопросах, связанных с ее безопасностью, вызывают сожаление. Ранее некоторые представители ЕС уже заявляли об отсутствии потребности в вакцине "Спутник V" в ЕС, а также распространяли недостоверную информацию о российской вакцине, которая была неоднократно опровергнута РФПИ и НИЦЭМ имени Гамалеи", - заявил представитель РФПИ, комментарий которого опубликован в официальном Telegram-канале вакцины "Спутник V"."Процесс одобрения вакцины "Спутник V" в Европейском агентстве лекарственных средств идет в положительном и профессиональном ключе. Все данные о клинических испытаниях "Спутника V" были предоставлены в рамках инспекции GCP (good clinical practice, надлежащая клиническая практика). По результатам этой инспекции от Европейского агентства лекарственных средств был получен позитивный отзыв", - добавляется в заявлении.
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вакцина "спутник v", в мире, еврокомиссия, российский фонд прямых инвестиций, урсула фон дер ляйен, россия, коронавирус covid-19
14:53 04.08.2021 (обновлено: 15:12 04.08.2021)
 
В РФПИ рассказали о процессе одобрения "Спутника V" в Европе

РФПИ: политизированные заявления ЕК об отсутствии информации о "Спутнике V" вызывают сожаление

© РИА Новости / Перейти в фотобанкВакцина Sputnik V
Вакцина Sputnik V - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Политизированные заявления представителей Еврокомиссии об отсутствии информации о "Спутник V" вызывают сожаление, процесс одобрения этой российской вакцины против коронавируса в Европейском агентстве лекарственных средств (European Medicines Agency, EMA) идет в положительном и профессиональном ключе, заявил представитель РФПИ.
"Спутник V" с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в ЕМА, которое занимается одобрением вакцин для использования на европейском рынке. Ранее в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что EMA пока не получило достаточно данных, подтверждающих безопасность российской вакцины.
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"Политизированные заявления официальных представителей Европейской комиссии об отсутствии информации о вакцине "Спутник V" и вопросах, связанных с ее безопасностью, вызывают сожаление. Ранее некоторые представители ЕС уже заявляли об отсутствии потребности в вакцине "Спутник V" в ЕС, а также распространяли недостоверную информацию о российской вакцине, которая была неоднократно опровергнута РФПИ и НИЦЭМ имени Гамалеи", - заявил представитель РФПИ, комментарий которого опубликован в официальном Telegram-канале вакцины "Спутник V".
"Процесс одобрения вакцины "Спутник V" в Европейском агентстве лекарственных средств идет в положительном и профессиональном ключе. Все данные о клинических испытаниях "Спутника V" были предоставлены в рамках инспекции GCP (good clinical practice, надлежащая клиническая практика). По результатам этой инспекции от Европейского агентства лекарственных средств был получен позитивный отзыв", - добавляется в заявлении.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"В миреЕврокомиссияРоссийский фонд прямых инвестицийУрсула фон дер ЛяйенРоссияКоронавирус COVID-19
 
 
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