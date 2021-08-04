Глава ЕК заявила, что для одобрения "Спутника V" не хватает данных
Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен: ЕМА не имеет достаточных данных о безопасности "Спутника V",
БЕРЛИН, 4 авг - РИА Новости. Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) не имеет достаточных данных о безопасности российской вакцины от коронавируса "Спутник V", заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Российская вакцина с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в ЕМА, которое занимается одобрением вакцин для использования на европейском рынке.
В РФ ранее заявили, что Москва представила все документы для одобрения своей вакцины в ЕС. Накануне посол России в Австрии Дмитрий Любинский заявил, что EMA постоянно ищет новые отговорки, чтобы не регистрировать "Спутник V".
"Вокруг "Спутника" стало очень тихо. Заявка в ЕМА подана давно. Однако пока поставщик не предоставил достаточно достоверных данных, подтверждающих безопасность. Это вызывает вопросы", - сказала политик в интервью медиагруппе Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).
Еврокомиссия в минувший понедельник объявила, что договорилась о взаимном признании коронавирусных электронных сертификатов с Ватиканом и Сан-Марино. При этом в распространенном ЕК решении отмечается, что республика Сан-Марино проинформировала комиссию, что проводит вакцинацию жителей препаратами Comirnaty, Moderna, Vaxzevria, Janssen и "Спутник V".
Представитель Еврокомиссии заявил РИА Новости, что признание Евросоюзом равнозначности электронных COVID-сертификатов третьих стран не означает автоматического признания указанных в них вакцин, страны сами решают, пускать ли вакцинированных "Спутником".
Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В настоящее время препарат одобрен в десятках стран с общим населением более 3,2 миллиарда человек. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщил ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.