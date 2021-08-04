https://ria.ru/20210804/sputnik-1744282882.html

Глава ЕК заявила, что для одобрения "Спутника V" не хватает данных

Глава ЕК заявила, что для одобрения "Спутника V" не хватает данных - РИА Новости, 04.08.2021

Глава ЕК заявила, что для одобрения "Спутника V" не хватает данных

Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) не имеет достаточных данных о безопасности российской вакцины от коронавируса "Спутник V", заявила глава... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T09:56

2021-08-04T09:56

2021-08-04T09:56

распространение коронавируса

в мире

евросоюз

здоровье - общество

российский фонд прямых инвестиций

урсула фон дер ляйен

коронавирусы

дмитрий любинский

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БЕРЛИН, 4 авг - РИА Новости. Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) не имеет достаточных данных о безопасности российской вакцины от коронавируса "Спутник V", заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.Российская вакцина с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в ЕМА, которое занимается одобрением вакцин для использования на европейском рынке.В РФ ранее заявили, что Москва представила все документы для одобрения своей вакцины в ЕС. Накануне посол России в Австрии Дмитрий Любинский заявил, что EMA постоянно ищет новые отговорки, чтобы не регистрировать "Спутник V"."Вокруг "Спутника" стало очень тихо. Заявка в ЕМА подана давно. Однако пока поставщик не предоставил достаточно достоверных данных, подтверждающих безопасность. Это вызывает вопросы", - сказала политик в интервью медиагруппе Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).Еврокомиссия в минувший понедельник объявила, что договорилась о взаимном признании коронавирусных электронных сертификатов с Ватиканом и Сан-Марино. При этом в распространенном ЕК решении отмечается, что республика Сан-Марино проинформировала комиссию, что проводит вакцинацию жителей препаратами Comirnaty, Moderna, Vaxzevria, Janssen и "Спутник V".Представитель Еврокомиссии заявил РИА Новости, что признание Евросоюзом равнозначности электронных COVID-сертификатов третьих стран не означает автоматического признания указанных в них вакцин, страны сами решают, пускать ли вакцинированных "Спутником".Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В настоящее время препарат одобрен в десятках стран с общим населением более 3,2 миллиарда человек. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщил ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.

https://ria.ru/20210701/sputnikv-1739169613.html

https://ria.ru/20210803/kovid-sertifikaty-1744133642.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, евросоюз, здоровье - общество, российский фонд прямых инвестиций, урсула фон дер ляйен, коронавирусы, дмитрий любинский, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник v"