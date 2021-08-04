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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210804/sputnik-1744282882.html
Глава ЕК заявила, что для одобрения "Спутника V" не хватает данных
Глава ЕК заявила, что для одобрения "Спутника V" не хватает данных - РИА Новости, 04.08.2021
Глава ЕК заявила, что для одобрения "Спутника V" не хватает данных
Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) не имеет достаточных данных о безопасности российской вакцины от коронавируса "Спутник V", заявила глава... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T09:56
2021-08-04T09:56
распространение коронавируса
в мире
евросоюз
здоровье - общество
российский фонд прямых инвестиций
урсула фон дер ляйен
коронавирусы
дмитрий любинский
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БЕРЛИН, 4 авг - РИА Новости. Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) не имеет достаточных данных о безопасности российской вакцины от коронавируса "Спутник V", заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.Российская вакцина с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в ЕМА, которое занимается одобрением вакцин для использования на европейском рынке.В РФ ранее заявили, что Москва представила все документы для одобрения своей вакцины в ЕС. Накануне посол России в Австрии Дмитрий Любинский заявил, что EMA постоянно ищет новые отговорки, чтобы не регистрировать "Спутник V"."Вокруг "Спутника" стало очень тихо. Заявка в ЕМА подана давно. Однако пока поставщик не предоставил достаточно достоверных данных, подтверждающих безопасность. Это вызывает вопросы", - сказала политик в интервью медиагруппе Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).Еврокомиссия в минувший понедельник объявила, что договорилась о взаимном признании коронавирусных электронных сертификатов с Ватиканом и Сан-Марино. При этом в распространенном ЕК решении отмечается, что республика Сан-Марино проинформировала комиссию, что проводит вакцинацию жителей препаратами Comirnaty, Moderna, Vaxzevria, Janssen и "Спутник V".Представитель Еврокомиссии заявил РИА Новости, что признание Евросоюзом равнозначности электронных COVID-сертификатов третьих стран не означает автоматического признания указанных в них вакцин, страны сами решают, пускать ли вакцинированных "Спутником".Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В настоящее время препарат одобрен в десятках стран с общим населением более 3,2 миллиарда человек. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщил ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
https://ria.ru/20210701/sputnikv-1739169613.html
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в мире, евросоюз, здоровье - общество, российский фонд прямых инвестиций, урсула фон дер ляйен, коронавирусы, дмитрий любинский, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "спутник v"
09:56 04.08.2021
 
Глава ЕК заявила, что для одобрения "Спутника V" не хватает данных

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен: ЕМА не имеет достаточных данных о безопасности "Спутника V",

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкШприц и ампула на фоне логотипа "Спутник V"
Шприц и ампула на фоне логотипа Спутник V - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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БЕРЛИН, 4 авг - РИА Новости. Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) не имеет достаточных данных о безопасности российской вакцины от коронавируса "Спутник V", заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Российская вакцина с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в ЕМА, которое занимается одобрением вакцин для использования на европейском рынке.
Вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
1 июля, 08:00Наука
"Спутник V". Все о первой российской вакцине от коронавируса
В РФ ранее заявили, что Москва представила все документы для одобрения своей вакцины в ЕС. Накануне посол России в Австрии Дмитрий Любинский заявил, что EMA постоянно ищет новые отговорки, чтобы не регистрировать "Спутник V".
"Вокруг "Спутника" стало очень тихо. Заявка в ЕМА подана давно. Однако пока поставщик не предоставил достаточно достоверных данных, подтверждающих безопасность. Это вызывает вопросы", - сказала политик в интервью медиагруппе Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).
Еврокомиссия в минувший понедельник объявила, что договорилась о взаимном признании коронавирусных электронных сертификатов с Ватиканом и Сан-Марино. При этом в распространенном ЕК решении отмечается, что республика Сан-Марино проинформировала комиссию, что проводит вакцинацию жителей препаратами Comirnaty, Moderna, Vaxzevria, Janssen и "Спутник V".
Представитель Еврокомиссии заявил РИА Новости, что признание Евросоюзом равнозначности электронных COVID-сертификатов третьих стран не означает автоматического признания указанных в них вакцин, страны сами решают, пускать ли вакцинированных "Спутником".
Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". В настоящее время препарат одобрен в десятках стран с общим населением более 3,2 миллиарда человек. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщил ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
Вчера, 12:12Распространение коронавируса
ЕС признал сертификаты вакцинации Сан-Марино, где прививают "Спутником V"
 
Распространение коронавирусаВ миреЕвросоюзЗдоровье - ОбществоРоссийский фонд прямых инвестицийУрсула фон дер ЛяйенКоронавирусыДмитрий ЛюбинскийРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцина "Спутник V"
 
 
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