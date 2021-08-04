https://ria.ru/20210804/prava-1744287519.html

В МВД назвали три главные ошибки при сдаче экзамена на права

В МВД назвали три главные ошибки при сдаче экзамена на права - РИА Новости, 04.08.2021

В МВД назвали три главные ошибки при сдаче экзамена на права

После вступления в силу новых правил сдачи экзаменов на водительские права лишь 13 процентов кандидатов прошли тест с первой попытки, что вдвое хуже показателей РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T10:28

2021-08-04T10:28

2021-08-04T12:09

общество

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

гибдд мвд рф

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. После вступления в силу новых правил сдачи экзаменов на водительские права лишь 13 процентов кандидатов прошли тест с первой попытки, что вдвое хуже показателей прошлого года. Об этом сообщил "Коммерсант" со ссылкой на данные МВД России.Отмечается, что чаще всего ученики не уступают дорогу другим участникам движения, не включают или включают не вовремя сигнал поворота и пересекают сплошную линию при парковке.Также в МВД указали, что из-за секретности маршрута экзаменуемые нередко дезориентированы.Тем не менее в ведомстве считают, что оценивать влияние изменений на аварийность следует как минимум через год.Всего, как отмечается в публикации, с апреля по июль текущего года более 148 тысяч человек прошли испытание в автошколе с первого раза.В апреле в России начал действовать новый регламент сдачи экзамена на водительские права. Основным изменением стало отсутствие "площадки": теперь навыки водителей в таких элементах, как парковка, разворот в ограниченном пространстве и начало движения на подъеме, проверяются в условиях настоящего уличного движения.

https://ria.ru/20210401/prava-1603738553.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210803/tekhosmotr-1744149549.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии), гибдд мвд рф