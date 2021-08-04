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Умер посол Сербии в России
Умер посол Сербии в России - РИА Новости, 04.08.2021
Умер посол Сербии в России
Посол Сербии в России Мирослав Лазански скончался от сердечного приступа, находясь в отпуске в Сербии, сообщили РИА Новости в посольстве в Москве. РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T10:16
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сербия
россия
в мире
происшествия
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Посол Сербии в России Мирослав Лазански скончался от сердечного приступа, находясь в отпуске в Сербии, сообщили РИА Новости в посольстве в Москве."Посол Сербии в России Мирослав Лазански скончался от сердечного приступа. Он находился в отпуске в Сербии и должен был вернуться в Москву 22 августа", - сообщили в дипмиссии.Лазански ранее был многолетним обозревателем и военным корреспондентом, аналитиком влиятельной сербской газеты "Политика". Прославился интервью с представителями высшего командования НАТО, СССР и РФ и с президентом Сирии Башаром Асадом, а также репортажами из горячих точек. Вел авторскую передачу на радиостанции Sputnik. В апреле 2016 года Лазански был избран депутатом Скупщины (парламента) от Сербской прогрессивной партии президента Александра Вучича. С 2019 года возглавлял диппредставительство Сербии в Москве.
https://ria.ru/20210414/lazanski-1728244739.html
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сербия, россия, в мире, происшествия
10:16 04.08.2021 (обновлено: 10:35 04.08.2021)
 
Умер посол Сербии в России

Посол Сербии в России Мирослав Лазански умер от сердечного приступа

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПосол Республики Сербия в Российской Федерации Мирослав Лазански во время интервью в Москве
Посол Республики Сербия в Российской Федерации Мирослав Лазански во время интервью в Москве - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Посол Сербии в России Мирослав Лазански скончался от сердечного приступа, находясь в отпуске в Сербии, сообщили РИА Новости в посольстве в Москве.
Посол Республики Сербия в Российской Федерации Мирослав Лазански во время интервью - РИА Новости, 1920, 14.04.2021
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Мирослав Лазански: давление Запада на Сербию толкает ее к России и Китаю
"Посол Сербии в России Мирослав Лазански скончался от сердечного приступа. Он находился в отпуске в Сербии и должен был вернуться в Москву 22 августа", - сообщили в дипмиссии.
Лазански ранее был многолетним обозревателем и военным корреспондентом, аналитиком влиятельной сербской газеты "Политика". Прославился интервью с представителями высшего командования НАТО, СССР и РФ и с президентом Сирии Башаром Асадом, а также репортажами из горячих точек. Вел авторскую передачу на радиостанции Sputnik. В апреле 2016 года Лазански был избран депутатом Скупщины (парламента) от Сербской прогрессивной партии президента Александра Вучича. С 2019 года возглавлял диппредставительство Сербии в Москве.
 
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