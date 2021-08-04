https://ria.ru/20210804/portal-1744411123.html
Минцифры предложило на "Едином портале" предоставлять несколько госуслуг
Минцифры предложило на "Едином портале" предоставлять несколько госуслуг - РИА Новости, 04.08.2021
Минцифры предложило на "Едином портале" предоставлять несколько госуслуг
Минцифры РФ разработало поправки в федеральный закон об организации предоставления государственных и муниципальных услуг, в рамках которого граждане смогут... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T20:17
2021-08-04T20:17
2021-08-04T20:17
общество
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
россия
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Минцифры РФ разработало поправки в федеральный закон об организации предоставления государственных и муниципальных услуг, в рамках которого граждане смогут получить сразу несколько услуг на основании одного запроса, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.Проект, разработанный министерством, размещен на портале проектов нормативных правовых актов."Предполагается, что граждане и юридические лица смогут обращаться за предоставлением нескольких услуг через "Единый портал" в рамках одного комплексного электронного запроса, а все остальные процедуры от их имени, включая формирование заявлений и взаимодействие с ведомствами, будет осуществлять оператор "Единого портала", - рассказали агентству.В пресс-службе отметили, что такие меры сократят время предоставления услуг. Данный законопроект направлен на создание правовых условий для удовлетворения потребности граждан и организаций в получении двух и более услуг при однократном обращении в электронной форме посредством "Единого портала".
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общество, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), россия
Минцифры предложило на "Едином портале" предоставлять несколько госуслуг
Минцифры предложило при одном запросе на "Единый портал" предоставлять несколько госуслуг
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости.
Минцифры РФ
разработало поправки в федеральный закон об организации предоставления государственных и муниципальных услуг, в рамках которого граждане смогут получить сразу несколько услуг на основании одного запроса, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
Проект, разработанный министерством, размещен на портале проектов нормативных правовых актов.
"Предполагается, что граждане и юридические лица смогут обращаться за предоставлением нескольких услуг через "Единый портал" в рамках одного комплексного электронного запроса, а все остальные процедуры от их имени, включая формирование заявлений и взаимодействие с ведомствами, будет осуществлять оператор "Единого портала", - рассказали агентству.
В пресс-службе отметили, что такие меры сократят время предоставления услуг. Данный законопроект направлен на создание правовых условий для удовлетворения потребности граждан и организаций в получении двух и более услуг при однократном обращении в электронной форме посредством "Единого портала".