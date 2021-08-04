https://ria.ru/20210804/nato-1744408102.html

В США испугались российских ракет, "угрожающих НАТО" в Черном море

В США испугались российских ракет, "угрожающих НАТО" в Черном море - РИА Новости, 04.08.2021

В США испугались российских ракет, "угрожающих НАТО" в Черном море

Российские подводные лодки, оснащенные гиперзвуковыми ракетами, представляют серьезную угрозу для восточноевропейских союзников по НАТО в регионе Черного моря,... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T19:58

2021-08-04T19:58

2021-08-04T20:28

в мире

болгария

албания

сергей шойгу

нато

владимир зарудницкий

черное море

россия

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Российские подводные лодки, оснащенные гиперзвуковыми ракетами, представляют серьезную угрозу для восточноевропейских союзников по НАТО в регионе Черного моря, пишет The National Interest.Автор статьи Крис Осборн отметил, что гиперзвуковое оружие чрезвычайно опасно вне зависимости от способа запуска.По мнению военного эксперта, стационарные площадки для запуска ракет наземного базирования могут быть заранее распознаны. При этом подводные лодки скрываются в океане перед атакой, что усложнит защиту от гиперзвукового оружия, уточнил он.Осборн поделился также опасениями относительно новых технологий, снижающих уровень шума. Это поможет подлодкам достичь прибрежных районов, недоступных для надводных кораблей с глубокой осадкой, подчеркнул журналист."Если это так, то Албания и Болгария могут оказаться в большой опасности", — добавил он.Вчера начальник военной академии Генштаба генерал-полковник Владимир Зарудницкий сообщил, что в России разрабатывают новейшую авиационную гиперзвуковую ракету большой дальности Х-95.В феврале министр обороны Сергей Шойгу заявил, что гиперзвуковые комплексы различного базирования станут основой российских сил неядерного сдерживания.Сейчас в войсках несут опытно-боевое дежурство авиационные комплексы с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", которые на испытаниях достигали скорости в десять Махов. Для истребителя пятого поколения Су-57 разрабатываются внутрифюзеляжные гиперзвуковые ракеты. Корабли и подлодки Военно-морского флота планируется вооружать крылатыми ракетами "Циркон" — 19 июля фрегат "Адмирал Горшков" успешно выполнил стрельбу такими ракетами.

https://ria.ru/20210803/tank-1744241415.html

https://ria.ru/20210801/nato-1743870505.html

болгария

албания

черное море

россия

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в мире, болгария, албания, сергей шойгу, нато, владимир зарудницкий, черное море, россия