Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210804/nato-1744408102.html
В США испугались российских ракет, "угрожающих НАТО" в Черном море
В США испугались российских ракет, "угрожающих НАТО" в Черном море - РИА Новости, 04.08.2021
В США испугались российских ракет, "угрожающих НАТО" в Черном море
Российские подводные лодки, оснащенные гиперзвуковыми ракетами, представляют серьезную угрозу для восточноевропейских союзников по НАТО в регионе Черного моря,... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T19:58
2021-08-04T20:28
в мире
болгария
албания
сергей шойгу
нато
владимир зарудницкий
черное море
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/146474/96/1464749698_0:96:1024:672_1920x0_80_0_0_05501f3b909b45fcb0eb2fb323c49151.jpg
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Российские подводные лодки, оснащенные гиперзвуковыми ракетами, представляют серьезную угрозу для восточноевропейских союзников по НАТО в регионе Черного моря, пишет The National Interest.Автор статьи Крис Осборн отметил, что гиперзвуковое оружие чрезвычайно опасно вне зависимости от способа запуска.По мнению военного эксперта, стационарные площадки для запуска ракет наземного базирования могут быть заранее распознаны. При этом подводные лодки скрываются в океане перед атакой, что усложнит защиту от гиперзвукового оружия, уточнил он.Осборн поделился также опасениями относительно новых технологий, снижающих уровень шума. Это поможет подлодкам достичь прибрежных районов, недоступных для надводных кораблей с глубокой осадкой, подчеркнул журналист."Если это так, то Албания и Болгария могут оказаться в большой опасности", — добавил он.Вчера начальник военной академии Генштаба генерал-полковник Владимир Зарудницкий сообщил, что в России разрабатывают новейшую авиационную гиперзвуковую ракету большой дальности Х-95.В феврале министр обороны Сергей Шойгу заявил, что гиперзвуковые комплексы различного базирования станут основой российских сил неядерного сдерживания.Сейчас в войсках несут опытно-боевое дежурство авиационные комплексы с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", которые на испытаниях достигали скорости в десять Махов. Для истребителя пятого поколения Су-57 разрабатываются внутрифюзеляжные гиперзвуковые ракеты. Корабли и подлодки Военно-морского флота планируется вооружать крылатыми ракетами "Циркон" — 19 июля фрегат "Адмирал Горшков" успешно выполнил стрельбу такими ракетами.
https://ria.ru/20210803/tank-1744241415.html
https://ria.ru/20210801/nato-1743870505.html
болгария
албания
черное море
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/146474/96/1464749698_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_2c403abee94af18dab20b7df2563331f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, болгария, албания, сергей шойгу, нато, владимир зарудницкий, черное море, россия
19:58 04.08.2021 (обновлено: 20:28 04.08.2021)
 
В США испугались российских ракет, "угрожающих НАТО" в Черном море

NI: российские подлодки с гиперзвуковым оружием создают опасность для НАТО

© Фото : Bellona FoundationРоссийская подводная лодка проекта 941 "Акула"
Российская подводная лодка проекта 941 Акула - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© Фото : Bellona Foundation
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Российские подводные лодки, оснащенные гиперзвуковыми ракетами, представляют серьезную угрозу для восточноевропейских союзников по НАТО в регионе Черного моря, пишет The National Interest.
Автор статьи Крис Осборн отметил, что гиперзвуковое оружие чрезвычайно опасно вне зависимости от способа запуска.
"Остановить ракеты, летящие со скоростью, в пять раз превышающей скорость звука, представляет собой сложную задачу для любых сил, а запуск с подводных лодок создает дополнительные проблемы", — объяснил он.
По мнению военного эксперта, стационарные площадки для запуска ракет наземного базирования могут быть заранее распознаны. При этом подводные лодки скрываются в океане перед атакой, что усложнит защиту от гиперзвукового оружия, уточнил он.
Осборн поделился также опасениями относительно новых технологий, снижающих уровень шума. Это поможет подлодкам достичь прибрежных районов, недоступных для надводных кораблей с глубокой осадкой, подчеркнул журналист.
"Если это так, то Албания и Болгария могут оказаться в большой опасности", — добавил он.
Танк Т-14 Армата на Звенигородском шоссе в Москве перед началом ночной репетиции парада к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
3 августа, 20:28
В США назвали "настоящего убийцу" из России, способного противостоять НАТО
Вчера начальник военной академии Генштаба генерал-полковник Владимир Зарудницкий сообщил, что в России разрабатывают новейшую авиационную гиперзвуковую ракету большой дальности Х-95.
В феврале министр обороны Сергей Шойгу заявил, что гиперзвуковые комплексы различного базирования станут основой российских сил неядерного сдерживания.
Сейчас в войсках несут опытно-боевое дежурство авиационные комплексы с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", которые на испытаниях достигали скорости в десять Махов. Для истребителя пятого поколения Су-57 разрабатываются внутрифюзеляжные гиперзвуковые ракеты. Корабли и подлодки Военно-морского флота планируется вооружать крылатыми ракетами "Циркон" — 19 июля фрегат "Адмирал Горшков" успешно выполнил стрельбу такими ракетами.
Учения стран НАТО и государств-партнеров Sea Breeze - 2020 в Черном море - РИА Новости, 1920, 01.08.2021
1 августа, 15:13
В НАТО рассказали, в каком случае откроют огонь по российским кораблям
 
В миреБолгарияАлбанияСергей ШойгуНАТОВладимир ЗарудницкийЧерное мореРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:06Названа самая высокооплачиваемая вакансия на удаленке
06:40Эпидемиолог рассказал, сколько длится острый период COVID-19
06:15Близ Афганистана стартовали учения Таджикистана, Узбекистана и России
05:39Пушков ответил Чубайсу на слова о скорой смене мировых элит
05:35В МИД рассказали, почему выезжающим за рубеж важно оформлять страховку
05:19Спецназ России провел "диверсию" на учениях у узбекско-афганской границы
05:15Каждый шестой россиянин считает себя успешным, показало исследование
05:08Россияне оценили, во сколько обходится домашний питомец
05:01В ДТП с автобусом и грузовиком в Кузбассе пострадали 11 человек
04:34Опубликовано видео с места в Москве, где отец выбросил сына с пятого этажа
04:15Агроном рассказал, как купить арбуз без нитратов
03:36Военная разведка Украины усилила потенциал, несмотря на недофинансирование
03:25Юрист рассказал, когда в вашу квартиру могут нагрянуть с проверкой
03:21Военная разведка Украины получает в три раза меньше денег, чем СБУ
03:14"Вектор" оценил побочные эффекты на вакцину при хронических заболеваниях
03:00В России создали технологию предотвращения взрывов на шахтах
03:00Риелторы рассказали, в каких районах Москвы любят жить знаменитости
02:17Ученые изучили эффективность вакцины "ЭпиВакКорона"
02:15Аналитик объяснил, когда лучше покупать доллары
02:15Иммунолог рассказал, как температура после вакцинации влияет на антитела
Лента новостейМолния