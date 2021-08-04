https://ria.ru/20210804/myaso-1744405549.html
В Совфеде высказались об идее ввести в России налог на мясо
В Совфеде высказались об идее ввести в России налог на мясо - РИА Новости, 04.08.2021
В Совфеде высказались об идее ввести в России налог на мясо
Председатель комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров назвал введение налога на мясо в России одной из... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T19:37
2021-08-04T19:37
2021-08-04T19:37
экономика
экология
бразилия
китай
совет федерации рф
алексей майоров
налоги
россия
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Председатель комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров назвал введение налога на мясо в России одной из возможных мер по улучшению экологической ситуации."Можно это поддержать <…>. Животноводство существенно влияет на парниковый эффект. Это сейчас позиция ученых и экспертов. Если речь идет о том, чтобы компенсировать это каким-то образом, то должны появиться какие-то специальные целевые деньги, как мы планируем делать с экологическими сборами, чтобы они направлялись на улучшение экологической ситуации", — сказал он в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".Майоров уточнил, что аналогичные меры могут касаться и других групп товаров.Ранее специальный представитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил, что считает необходимым введение налога на мясо в крупнейших странах-производителях — например, в Китае или Бразилии. В России, по его словам, эта тема сейчас не актуальна.
https://ria.ru/20210711/plastik-1740658716.html
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экономика, экология, бразилия, китай, совет федерации рф, алексей майоров, налоги, россия, дмитрий песков (спецпредставитель президента)
В Совфеде высказались об идее ввести в России налог на мясо
Сенатор Майоров: налог на мясо в России поможет решить проблемы экологии