Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210804/myaso-1744405549.html
В Совфеде высказались об идее ввести в России налог на мясо
В Совфеде высказались об идее ввести в России налог на мясо - РИА Новости, 04.08.2021
В Совфеде высказались об идее ввести в России налог на мясо
Председатель комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров назвал введение налога на мясо в России одной из... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T19:37
2021-08-04T19:37
экономика
экология
бразилия
китай
совет федерации рф
алексей майоров
налоги
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/152233/05/1522330549_0:300:5760:3540_1920x0_80_0_0_5c30e518b5bb8bb6ad5da5a7b58ca167.jpg
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Председатель комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров назвал введение налога на мясо в России одной из возможных мер по улучшению экологической ситуации."Можно это поддержать &lt;…&gt;. Животноводство существенно влияет на парниковый эффект. Это сейчас позиция ученых и экспертов. Если речь идет о том, чтобы компенсировать это каким-то образом, то должны появиться какие-то специальные целевые деньги, как мы планируем делать с экологическими сборами, чтобы они направлялись на улучшение экологической ситуации", — сказал он в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".Майоров уточнил, что аналогичные меры могут касаться и других групп товаров.Ранее специальный представитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил, что считает необходимым введение налога на мясо в крупнейших странах-производителях — например, в Китае или Бразилии. В России, по его словам, эта тема сейчас не актуальна.
https://ria.ru/20210711/plastik-1740658716.html
https://ria.ru/20210719/kitay-1741858983.html
бразилия
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/152233/05/1522330549_320:0:5440:3840_1920x0_80_0_0_d7457c3c1a3d39d9d3db6e300dd3995f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, экология, бразилия, китай, совет федерации рф, алексей майоров, налоги, россия, дмитрий песков (спецпредставитель президента)
19:37 04.08.2021
 
В Совфеде высказались об идее ввести в России налог на мясо

Сенатор Майоров: налог на мясо в России поможет решить проблемы экологии

© Depositphotos / ElnarizМясоперерабатывающий завод
Мясоперерабатывающий завод - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© Depositphotos / Elnariz
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Председатель комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров назвал введение налога на мясо в России одной из возможных мер по улучшению экологической ситуации.
"Можно это поддержать <…>. Животноводство существенно влияет на парниковый эффект. Это сейчас позиция ученых и экспертов. Если речь идет о том, чтобы компенсировать это каким-то образом, то должны появиться какие-то специальные целевые деньги, как мы планируем делать с экологическими сборами, чтобы они направлялись на улучшение экологической ситуации", — сказал он в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".
Овощи - РИА Новости, 1920, 11.07.2021
11 июля, 08:00
Пакет не нужен: готова ли Россия запретить одноразовый пластик
Майоров уточнил, что аналогичные меры могут касаться и других групп товаров.
Ранее специальный представитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил, что считает необходимым введение налога на мясо в крупнейших странах-производителях — например, в Китае или Бразилии. В России, по его словам, эта тема сейчас не актуальна.
Туристы на рынке уличной еды Ванфуцзин в Пекине - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
19 июля, 14:13Россия-Китай: Главное
"Это овощ или мясо". Как в Китае готовятся есть растительное мясо
 
ЭкономикаЭкологияБразилияКитайСовет Федерации РФАлексей МайоровНалогиРоссияДмитрий Песков (спецпредставитель президента)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:06Названа самая высокооплачиваемая вакансия на удаленке
06:40Эпидемиолог рассказал, сколько длится острый период COVID-19
06:15Близ Афганистана стартовали учения Таджикистана, Узбекистана и России
05:39Пушков ответил Чубайсу на слова о скорой смене мировых элит
05:35В МИД рассказали, почему выезжающим за рубеж важно оформлять страховку
05:19Спецназ России провел "диверсию" на учениях у узбекско-афганской границы
05:15Каждый шестой россиянин считает себя успешным, показало исследование
05:08Россияне оценили, во сколько обходится домашний питомец
05:01В ДТП с автобусом и грузовиком в Кузбассе пострадали 11 человек
04:34Опубликовано видео с места в Москве, где отец выбросил сына с пятого этажа
04:15Агроном рассказал, как купить арбуз без нитратов
03:36Военная разведка Украины усилила потенциал, несмотря на недофинансирование
03:25Юрист рассказал, когда в вашу квартиру могут нагрянуть с проверкой
03:21Военная разведка Украины получает в три раза меньше денег, чем СБУ
03:14"Вектор" оценил побочные эффекты на вакцину при хронических заболеваниях
03:00В России создали технологию предотвращения взрывов на шахтах
03:00Риелторы рассказали, в каких районах Москвы любят жить знаменитости
02:17Ученые изучили эффективность вакцины "ЭпиВакКорона"
02:15Аналитик объяснил, когда лучше покупать доллары
02:15Иммунолог рассказал, как температура после вакцинации влияет на антитела
Лента новостейМолния