https://ria.ru/20210804/myaso-1744405549.html

В Совфеде высказались об идее ввести в России налог на мясо

В Совфеде высказались об идее ввести в России налог на мясо - РИА Новости, 04.08.2021

В Совфеде высказались об идее ввести в России налог на мясо

Председатель комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров назвал введение налога на мясо в России одной из... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T19:37

2021-08-04T19:37

2021-08-04T19:37

экономика

экология

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алексей майоров

налоги

россия

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Председатель комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров назвал введение налога на мясо в России одной из возможных мер по улучшению экологической ситуации."Можно это поддержать <…>. Животноводство существенно влияет на парниковый эффект. Это сейчас позиция ученых и экспертов. Если речь идет о том, чтобы компенсировать это каким-то образом, то должны появиться какие-то специальные целевые деньги, как мы планируем делать с экологическими сборами, чтобы они направлялись на улучшение экологической ситуации", — сказал он в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".Майоров уточнил, что аналогичные меры могут касаться и других групп товаров.Ранее специальный представитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил, что считает необходимым введение налога на мясо в крупнейших странах-производителях — например, в Китае или Бразилии. В России, по его словам, эта тема сейчас не актуальна.

https://ria.ru/20210711/plastik-1740658716.html

https://ria.ru/20210719/kitay-1741858983.html

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экономика, экология, бразилия, китай, совет федерации рф, алексей майоров, налоги, россия, дмитрий песков (спецпредставитель президента)