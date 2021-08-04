https://ria.ru/20210804/mvd-1744348362.html

Правительство Украины уволило Геращенко с должности замглавы МВД

Правительство Украины уволило Геращенко с должности замглавы МВД - РИА Новости, 04.08.2021

Правительство Украины уволило Геращенко с должности замглавы МВД

Кабинет министров Украины на заседании в среду уволил Антона Геращенко с должности замглавы МВД, сообщил в среду депутат Верховной рады Украины от фракции... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T15:02

2021-08-04T15:02

2021-08-04T15:02

в мире

украина

верховная рада украины

антон геращенко

алексей гончаренко

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КИЕВ, 4 авг – РИА Новости. Кабинет министров Украины на заседании в среду уволил Антона Геращенко с должности замглавы МВД, сообщил в среду депутат Верховной рады Украины от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко."Правительство уволило Геращенко с должности заместителя министра внутренних дел Украины", - написал Гончаренко в среду в своем Telegram-канале.По его словам, правительство назначило заместителями руководителя МВД Василия Шкуракова, который ранее занимал должность замглавы минфина, Богдана Драпьятого, который занимал должность главы секретариата комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, и Мери Акопян – экс-директора департамента международного сотрудничества МВД.Депутат также сообщил, что кабмин назначил экс-заместителя гендиректора по управлению активами госконцерна "Укроборонпром" Мустафу Найема заместителем министра инфраструктуры.Ранее Верховная рада удовлетворила заявление Арсена Авакова об отставке с должности министра внутренних дел, которую он бессменно занимал в течение последних семи лет. Парламент рассматривал вопрос отставки главы МВД без его личного присутствия, а позднее назначил новым главой МВД депутата от фракции пропрезидентской партии "Слуга народа", председателя комитета парламента по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского.

https://ria.ru/20210804/opros-1744344915.html

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в мире, украина, верховная рада украины, антон геращенко, алексей гончаренко