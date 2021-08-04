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Правительство Украины уволило Геращенко с должности замглавы МВД
Правительство Украины уволило Геращенко с должности замглавы МВД - РИА Новости, 04.08.2021
Правительство Украины уволило Геращенко с должности замглавы МВД
Кабинет министров Украины на заседании в среду уволил Антона Геращенко с должности замглавы МВД, сообщил в среду депутат Верховной рады Украины от фракции... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T15:02
2021-08-04T15:02
в мире
украина
верховная рада украины
антон геращенко
алексей гончаренко
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КИЕВ, 4 авг – РИА Новости. Кабинет министров Украины на заседании в среду уволил Антона Геращенко с должности замглавы МВД, сообщил в среду депутат Верховной рады Украины от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко."Правительство уволило Геращенко с должности заместителя министра внутренних дел Украины", - написал Гончаренко в среду в своем Telegram-канале.По его словам, правительство назначило заместителями руководителя МВД Василия Шкуракова, который ранее занимал должность замглавы минфина, Богдана Драпьятого, который занимал должность главы секретариата комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, и Мери Акопян – экс-директора департамента международного сотрудничества МВД.Депутат также сообщил, что кабмин назначил экс-заместителя гендиректора по управлению активами госконцерна "Укроборонпром" Мустафу Найема заместителем министра инфраструктуры.Ранее Верховная рада удовлетворила заявление Арсена Авакова об отставке с должности министра внутренних дел, которую он бессменно занимал в течение последних семи лет. Парламент рассматривал вопрос отставки главы МВД без его личного присутствия, а позднее назначил новым главой МВД депутата от фракции пропрезидентской партии "Слуга народа", председателя комитета парламента по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского.
https://ria.ru/20210804/opros-1744344915.html
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в мире, украина, верховная рада украины, антон геращенко, алексей гончаренко
15:02 04.08.2021
 
Правительство Украины уволило Геращенко с должности замглавы МВД

Депутат Рады Гончаренко: правительство уволило Геращенко с должности замглавы МВД Украины

© РИА Новости / Александр Максименко / Перейти в фотобанкАнтон Геращенко
Антон Геращенко - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© РИА Новости / Александр Максименко
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КИЕВ, 4 авг – РИА Новости. Кабинет министров Украины на заседании в среду уволил Антона Геращенко с должности замглавы МВД, сообщил в среду депутат Верховной рады Украины от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.
"Правительство уволило Геращенко с должности заместителя министра внутренних дел Украины", - написал Гончаренко в среду в своем Telegram-канале.
Национальный флаг Украины - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
14:46
Опрос выявил главные проблемы, беспокоящие украинцев
По его словам, правительство назначило заместителями руководителя МВД Василия Шкуракова, который ранее занимал должность замглавы минфина, Богдана Драпьятого, который занимал должность главы секретариата комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, и Мери Акопян – экс-директора департамента международного сотрудничества МВД.
Депутат также сообщил, что кабмин назначил экс-заместителя гендиректора по управлению активами госконцерна "Укроборонпром" Мустафу Найема заместителем министра инфраструктуры.
Ранее Верховная рада удовлетворила заявление Арсена Авакова об отставке с должности министра внутренних дел, которую он бессменно занимал в течение последних семи лет. Парламент рассматривал вопрос отставки главы МВД без его личного присутствия, а позднее назначил новым главой МВД депутата от фракции пропрезидентской партии "Слуга народа", председателя комитета парламента по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского.
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В миреУкраинаВерховная Рада УкраиныАнтон ГеращенкоАлексей Гончаренко
 
 
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