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Правительство Украины уволило Геращенко с должности замглавы МВД
Правительство Украины уволило Геращенко с должности замглавы МВД - РИА Новости, 04.08.2021
Правительство Украины уволило Геращенко с должности замглавы МВД
Кабинет министров Украины на заседании в среду уволил Антона Геращенко с должности замглавы МВД, сообщил в среду депутат Верховной рады Украины от фракции... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T15:02
2021-08-04T15:02
2021-08-04T15:02
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украина
верховная рада украины
антон геращенко
алексей гончаренко
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КИЕВ, 4 авг – РИА Новости. Кабинет министров Украины на заседании в среду уволил Антона Геращенко с должности замглавы МВД, сообщил в среду депутат Верховной рады Украины от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко."Правительство уволило Геращенко с должности заместителя министра внутренних дел Украины", - написал Гончаренко в среду в своем Telegram-канале.По его словам, правительство назначило заместителями руководителя МВД Василия Шкуракова, который ранее занимал должность замглавы минфина, Богдана Драпьятого, который занимал должность главы секретариата комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, и Мери Акопян – экс-директора департамента международного сотрудничества МВД.Депутат также сообщил, что кабмин назначил экс-заместителя гендиректора по управлению активами госконцерна "Укроборонпром" Мустафу Найема заместителем министра инфраструктуры.Ранее Верховная рада удовлетворила заявление Арсена Авакова об отставке с должности министра внутренних дел, которую он бессменно занимал в течение последних семи лет. Парламент рассматривал вопрос отставки главы МВД без его личного присутствия, а позднее назначил новым главой МВД депутата от фракции пропрезидентской партии "Слуга народа", председателя комитета парламента по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского.
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в мире, украина, верховная рада украины, антон геращенко, алексей гончаренко
Правительство Украины уволило Геращенко с должности замглавы МВД
Депутат Рады Гончаренко: правительство уволило Геращенко с должности замглавы МВД Украины