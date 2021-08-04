Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210804/mars-1744261288.html
Российские ученые огорчили Илона Маска фактами об атмосфере Марса
Российские ученые огорчили Илона Маска фактами об атмосфере Марса - РИА Новости, 04.08.2021
Российские ученые огорчили Илона Маска фактами об атмосфере Марса
Планы Илона Маска добывать метан для заправки ракет прямо из атмосферы Марса невыполнимы из-за ничтожного содержания этого газа в атмосфере планеты, рассказал... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T03:16
2021-08-04T07:04
spacex
российская академия наук
институт космических исследований
космос - риа наука
марс
илон маск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155008/97/1550089790_228:0:3869:2048_1920x0_80_0_0_3fbef575b2c27ceb50574c7c7a810c68.jpg
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Планы Илона Маска добывать метан для заправки ракет прямо из атмосферы Марса невыполнимы из-за ничтожного содержания этого газа в атмосфере планеты, рассказал РИА Новости главный специалист отдела физики планет Института космических исследований РАН Александр Трохимовский.Работающий на орбите Марса аппарат Trace Gas Orbiter российско-европейской миссии ExoMars-2016 по результатам трехлетнего изучения атмосферы планеты не обнаружил никаких следов метана. Данные получены российским комплексом Atmospheric Chemistry Suite для изучения химии атмосферы. Аналогичные выводы сделали европейские ученые на основании сведений своего научного прибора NOMAD (Nadir Occultation MArs Discovery), тоже установленного на TGO. Тем самым они опровергли данные американского орбитального аппарата Mars Express и марсохода Curiosity, которые в свое время получили противоречивые сведения, фиксирующие выбросы этого газа в атмосферу Марса. Наличие на Марсе метана - критично для планов американского миллиардера Илона Маска по отправке людей на Красную планету, поскольку ракетное топливо на обратную дорогу должно добываться из марсианской атмосферы. С перспективой на это SpaceX созданы работающие на метане ракетные двигатели Raptor.По словам ученого, вряд ли полученные российскими учеными данные остановят Илона Маска. "Для него, в конце концов, это (планы добычи метана на Марсе) - это технологические, политические и рекламные ходы", - сказал специалист.Он также уточнил, что первые данные об отсутствии метана на Марсе были получены еще три года назад, и на протяжении этих лет ведется дискуссия, почему российские данные расходятся с американскими. Самым простым объяснением ученый считает ошибку в измерениях со стороны аппаратуры марсохода, ошибку в интерпретации полученных им данных или ошибку в методике. В верности результатов своего прибора российские ученые уверены. Трохимовский пояснил, что российский прибор "просвечивает" атмосферу от высоты полета спутника TGO до самой поверхности. Максимум чувствительности приходится на полосу 5-10 километров над поверхностью.Второй версией разницы в измерениях могло бы стать разрушение метана на низких высотах атмосферы Марса, но, по современным представлениям, газ должен сохраняться там в течение сотен лет. "Сейчас выносят на флаг идею, что метан быстро разрушается, поэтому марсоход его видит, а наш прибор не видит", - сказал российский специалист.В ближайшие годы никаких других миссий по измерению содержания метана в атмосфере Марса не планируется, а наземные телескопы имеют слишком большую погрешность из-за наблюдения Красной планеты через земную атмосферу, поэтому внести ясность в ситуацию удастся еще не скоро, рассказал ученый.Также он пояснил, что метан в атмосфере Марса, если он там присутствует, может быть как биогенного, то есть продуктом жизнедеятельности микроорганизмов, так и иного происхождения - результатом вулканической активности, возникать в результате разрядов молний и воздействия повышенных температур, а может понемногу выделяться из таящего льда. "Этого "чуть-чуть" в принципе достаточно, когда мы говорим о миллиардных долях метана. Получается, что в марсианской атмосфере летают одиночные атомы, которые мы пытаемся поймать", - рассказал Трохимовский.В марте 2016 года к Марсу была отправлена станция ExoMars-2016, состоявшая из европейского орбитального модуля TGO с двумя российскими научными приборами и европейского посадочного модуля Schiaparelli. В октябре 2016 года TGO вышел на орбиту вокруг Марса, а Schiaparelli разбился при посадке.
https://ria.ru/20210804/musk-1744259382.html
https://ria.ru/20210730/mask-1743699058.html
марс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/155008/97/1550089790_683:0:3414:2048_1920x0_80_0_0_6fe724a593c63f7596dcac1ac40a1cdd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
spacex, российская академия наук, институт космических исследований, космос - риа наука, марс, илон маск
03:16 04.08.2021 (обновлено: 07:04 04.08.2021)
 
Российские ученые огорчили Илона Маска фактами об атмосфере Марса

Ученый ИКИ РАН Трохимовский назвал планы Илона Маска по добыче метана из атмосферы Марса нереальными

© Depositphotos / sdecoretМарс во время восхода солнца
Марс во время восхода солнца - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© Depositphotos / sdecoret
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Планы Илона Маска добывать метан для заправки ракет прямо из атмосферы Марса невыполнимы из-за ничтожного содержания этого газа в атмосфере планеты, рассказал РИА Новости главный специалист отдела физики планет Института космических исследований РАН Александр Трохимовский.
Работающий на орбите Марса аппарат Trace Gas Orbiter российско-европейской миссии ExoMars-2016 по результатам трехлетнего изучения атмосферы планеты не обнаружил никаких следов метана. Данные получены российским комплексом Atmospheric Chemistry Suite для изучения химии атмосферы. Аналогичные выводы сделали европейские ученые на основании сведений своего научного прибора NOMAD (Nadir Occultation MArs Discovery), тоже установленного на TGO. Тем самым они опровергли данные американского орбитального аппарата Mars Express и марсохода Curiosity, которые в свое время получили противоречивые сведения, фиксирующие выбросы этого газа в атмосферу Марса. Наличие на Марсе метана - критично для планов американского миллиардера Илона Маска по отправке людей на Красную планету, поскольку ракетное топливо на обратную дорогу должно добываться из марсианской атмосферы. С перспективой на это SpaceX созданы работающие на метане ракетные двигатели Raptor.
"Даже если ориентироваться на измерения американского марсохода, которые говорят, что в атмосфере Марса присутствуют какие-то величины метана, то даже в этом случае они ничтожны. Добыть именно из атмосферы метан, даже если бы он там был в ожидаемых значениях 0,5 миллиардных долей единицы объема, а это очень мало, и учитывая, что атмосфера Марса разряженная, совершенно нет никакой возможности", - сказал Трохимовский.
По словам ученого, вряд ли полученные российскими учеными данные остановят Илона Маска. "Для него, в конце концов, это (планы добычи метана на Марсе) - это технологические, политические и рекламные ходы", - сказал специалист.
Он также уточнил, что первые данные об отсутствии метана на Марсе были получены еще три года назад, и на протяжении этих лет ведется дискуссия, почему российские данные расходятся с американскими. Самым простым объяснением ученый считает ошибку в измерениях со стороны аппаратуры марсохода, ошибку в интерпретации полученных им данных или ошибку в методике. В верности результатов своего прибора российские ученые уверены. Трохимовский пояснил, что российский прибор "просвечивает" атмосферу от высоты полета спутника TGO до самой поверхности. Максимум чувствительности приходится на полосу 5-10 километров над поверхностью.
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
01:30
Илон Маск заявил, что вдохновляется российскими разработками
Второй версией разницы в измерениях могло бы стать разрушение метана на низких высотах атмосферы Марса, но, по современным представлениям, газ должен сохраняться там в течение сотен лет. "Сейчас выносят на флаг идею, что метан быстро разрушается, поэтому марсоход его видит, а наш прибор не видит", - сказал российский специалист.
В ближайшие годы никаких других миссий по измерению содержания метана в атмосфере Марса не планируется, а наземные телескопы имеют слишком большую погрешность из-за наблюдения Красной планеты через земную атмосферу, поэтому внести ясность в ситуацию удастся еще не скоро, рассказал ученый.
Также он пояснил, что метан в атмосфере Марса, если он там присутствует, может быть как биогенного, то есть продуктом жизнедеятельности микроорганизмов, так и иного происхождения - результатом вулканической активности, возникать в результате разрядов молний и воздействия повышенных температур, а может понемногу выделяться из таящего льда. "Этого "чуть-чуть" в принципе достаточно, когда мы говорим о миллиардных долях метана. Получается, что в марсианской атмосфере летают одиночные атомы, которые мы пытаемся поймать", - рассказал Трохимовский.
В марте 2016 года к Марсу была отправлена станция ExoMars-2016, состоявшая из европейского орбитального модуля TGO с двумя российскими научными приборами и европейского посадочного модуля Schiaparelli. В октябре 2016 года TGO вышел на орбиту вокруг Марса, а Schiaparelli разбился при посадке.
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 30.07.2021
30 июля, 20:03
Рогозин ждет визита Маска в Россию
 
SpaceXРоссийская академия наукИнститут космических исследованийКосмос - РИА НаукаМарсИлон Маск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:29В Мордовии четверо подростков спасли людей из горящего дома
15:29В Нигерии не менее 68 человек погибли в результате нападения, сообщили СМИ
15:28В Москве на месте столкновения автобуса и грузовика восстановили движение
15:28Литве выгоден конфликт с Белоруссией, заявил Протасевич
15:18Кандидат в депутаты ГД задекларировал доход в ноль рублей и виллу в Италии
15:11Аксенов призвал главу поселка уйти в отставку из-за работы общепита ночью
15:11В Самаре возбудили дело после пожара на заправке, где пострадал мужчина
15:08Скабеева пошутила над танцем украинского депутата, взявшего золото на ОИ
15:06Исторический крестный ход с мощами Невского собрал 30 тысяч верующих
15:04Самолет Ан-12М вынужденно сел в аэропорту Перми из-за отказа двигателя
15:03Суд оставил в силе арест девушки, сбившей детей в Москве
15:02Ученые оценили эффективность нового "антиковидного" цветка
15:02Правительство Украины уволило Геращенко с должности замглавы МВД
14:53В РФПИ рассказали о процессе одобрения "Спутника V" в Европе
14:51Жительницу Южного Урала задержали пьяной за рулем с младенцем в машине
14:50Сбившая детей в Москве девушка вновь расплакалась во время суда
14:49В Крыму среди госпитализированных с COVID 98% не делали прививку
14:47В Петербурге проверят инцидент с программистом с ДЦП из списка Forbes
14:46Опрос выявил главные проблемы, беспокоящие украинцев
14:41Синхронистки Ромашина и Колесниченко принесли России 14-е золото Олимпиады
Лента новостейМолния