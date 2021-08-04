https://ria.ru/20210804/mars-1744261288.html

Российские ученые огорчили Илона Маска фактами об атмосфере Марса

Российские ученые огорчили Илона Маска фактами об атмосфере Марса - РИА Новости, 04.08.2021

Российские ученые огорчили Илона Маска фактами об атмосфере Марса

Планы Илона Маска добывать метан для заправки ракет прямо из атмосферы Марса невыполнимы из-за ничтожного содержания этого газа в атмосфере планеты, рассказал... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T03:16

2021-08-04T03:16

2021-08-04T07:04

spacex

российская академия наук

институт космических исследований

космос - риа наука

марс

илон маск

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Планы Илона Маска добывать метан для заправки ракет прямо из атмосферы Марса невыполнимы из-за ничтожного содержания этого газа в атмосфере планеты, рассказал РИА Новости главный специалист отдела физики планет Института космических исследований РАН Александр Трохимовский.Работающий на орбите Марса аппарат Trace Gas Orbiter российско-европейской миссии ExoMars-2016 по результатам трехлетнего изучения атмосферы планеты не обнаружил никаких следов метана. Данные получены российским комплексом Atmospheric Chemistry Suite для изучения химии атмосферы. Аналогичные выводы сделали европейские ученые на основании сведений своего научного прибора NOMAD (Nadir Occultation MArs Discovery), тоже установленного на TGO. Тем самым они опровергли данные американского орбитального аппарата Mars Express и марсохода Curiosity, которые в свое время получили противоречивые сведения, фиксирующие выбросы этого газа в атмосферу Марса. Наличие на Марсе метана - критично для планов американского миллиардера Илона Маска по отправке людей на Красную планету, поскольку ракетное топливо на обратную дорогу должно добываться из марсианской атмосферы. С перспективой на это SpaceX созданы работающие на метане ракетные двигатели Raptor.По словам ученого, вряд ли полученные российскими учеными данные остановят Илона Маска. "Для него, в конце концов, это (планы добычи метана на Марсе) - это технологические, политические и рекламные ходы", - сказал специалист.Он также уточнил, что первые данные об отсутствии метана на Марсе были получены еще три года назад, и на протяжении этих лет ведется дискуссия, почему российские данные расходятся с американскими. Самым простым объяснением ученый считает ошибку в измерениях со стороны аппаратуры марсохода, ошибку в интерпретации полученных им данных или ошибку в методике. В верности результатов своего прибора российские ученые уверены. Трохимовский пояснил, что российский прибор "просвечивает" атмосферу от высоты полета спутника TGO до самой поверхности. Максимум чувствительности приходится на полосу 5-10 километров над поверхностью.Второй версией разницы в измерениях могло бы стать разрушение метана на низких высотах атмосферы Марса, но, по современным представлениям, газ должен сохраняться там в течение сотен лет. "Сейчас выносят на флаг идею, что метан быстро разрушается, поэтому марсоход его видит, а наш прибор не видит", - сказал российский специалист.В ближайшие годы никаких других миссий по измерению содержания метана в атмосфере Марса не планируется, а наземные телескопы имеют слишком большую погрешность из-за наблюдения Красной планеты через земную атмосферу, поэтому внести ясность в ситуацию удастся еще не скоро, рассказал ученый.Также он пояснил, что метан в атмосфере Марса, если он там присутствует, может быть как биогенного, то есть продуктом жизнедеятельности микроорганизмов, так и иного происхождения - результатом вулканической активности, возникать в результате разрядов молний и воздействия повышенных температур, а может понемногу выделяться из таящего льда. "Этого "чуть-чуть" в принципе достаточно, когда мы говорим о миллиардных долях метана. Получается, что в марсианской атмосфере летают одиночные атомы, которые мы пытаемся поймать", - рассказал Трохимовский.В марте 2016 года к Марсу была отправлена станция ExoMars-2016, состоявшая из европейского орбитального модуля TGO с двумя российскими научными приборами и европейского посадочного модуля Schiaparelli. В октябре 2016 года TGO вышел на орбиту вокруг Марса, а Schiaparelli разбился при посадке.

https://ria.ru/20210804/musk-1744259382.html

https://ria.ru/20210730/mask-1743699058.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

spacex, российская академия наук, институт космических исследований, космос - риа наука, марс, илон маск