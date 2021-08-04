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Шоубиз
https://ria.ru/20210804/markl-1744197152.html
Герцогиня-бунтарка: что мы знаем о Меган Маркл, которой исполнилось 40-лет
Герцогиня-бунтарка: что мы знаем о Меган Маркл, которой исполнилось 40-лет - РИА Новости, 04.08.2021
Герцогиня-бунтарка: что мы знаем о Меган Маркл, которой исполнилось 40-лет
Герцогиня Сассекская Меган Маркл сегодня отмечает 40-летие. Она родилась в США, работала актрисой и, казалось, исполнила мечту любой девочки – вышла замуж за... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T07:50
2021-08-04T07:50
шоубиз
меган маркл
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Герцогиня Сассекская Меган Маркл сегодня отмечает 40-летие. Она родилась в США, работала актрисой и, казалось, исполнила мечту любой девочки – вышла замуж за принца, даже несмотря на то что была разведена. Однако жизнь во дворце оказалась не такой волшебной: в итоге и она, и Гарри, и их маленький сын Арчи переехали в Америку. Какая она, герцогиня-бунтарка — в фотоленте РИА Новости.
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меган маркл, фото, сша, великобритания, кэтрин, герцогиня кембриджская, уильям, герцог кембриджский, опра уинфри, королева елизавета ii, принц гарри
07:50 04.08.2021
 

Герцогиня-бунтарка: что мы знаем о Меган Маркл, которой исполнилось 40-лет

Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Герцогиня Сассекская Меган Маркл сегодня отмечает 40-летие. Она родилась в США, работала актрисой и, казалось, исполнила мечту любой девочки – вышла замуж за принца, даже несмотря на то что была разведена. Однако жизнь во дворце оказалась не такой волшебной: в итоге и она, и Гарри, и их маленький сын Арчи переехали в Америку. Какая она, герцогиня-бунтарка — в фотоленте РИА Новости.
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth

Меган Мааркл снималась в кино, наибольшую известность ей принесла роль Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры". В нем она играла до самой свадьбы с принцем Гарри.

Меган Маркл
1 из 9

Меган Мааркл снималась в кино, наибольшую известность ей принесла роль Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры". В нем она играла до самой свадьбы с принцем Гарри.

© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
© AP Photo / Dominic Lipinski/pool

Гарри и Меган поженились 19 мая 2018 года. Церемония прошла в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке недалеко от Лондона.

Британский принц Гарри и Меган Маркл перед началом их свадебной церемонии в часовне Св. Георгия в Виндзорском замке недалеко от Лондона, Англия. 19 мая 2018
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Гарри и Меган поженились 19 мая 2018 года. Церемония прошла в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке недалеко от Лондона.

© AP Photo / Dominic Lipinski/pool
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth

Маркл сразу же начали сравнивать с другой герцогиней – Кейт, женой старшего брата Гарри Уильяма. По слухам из Букингемского дворца, девушки не нашли общий язык.

Меган Маркл
3 из 9

Маркл сразу же начали сравнивать с другой герцогиней – Кейт, женой старшего брата Гарри Уильяма. По слухам из Букингемского дворца, девушки не нашли общий язык.

© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
© AP Photo / PA/Danny Lawson

Меган и королева Елизавета II на людях показывают семейную идиллию, к чему обязывает протокол. Однако, по данным инсайдеров, ее величество не довольна выбором внука, особенно желанием Маркл нарушить многовековые традиции.

Меган, герцогиня Сассекская и британская королева Елизавета II на открытии нового моста для ворот Мерси в Виднес. 14 июня 2018
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Меган и королева Елизавета II на людях показывают семейную идиллию, к чему обязывает протокол. Однако, по данным инсайдеров, ее величество не довольна выбором внука, особенно желанием Маркл нарушить многовековые традиции.

© AP Photo / PA/Danny Lawson
© AFP 2021 / Henk Kruger/ Pool

У Гарри и Меган двое детей. Арчи появился на свет в Великобритании 6 мая 2019 года.

4 июня 2021 года уже в США у четы родилась Лиллибет Диана. Девочку назвали в честь прабабушки королевы и бабушки – принцессы Уэльской.

Принц Гарри и Меган Маркл с сыном Арчи
5 из 9

У Гарри и Меган двое детей. Арчи появился на свет в Великобритании 6 мая 2019 года.

4 июня 2021 года уже в США у четы родилась Лиллибет Диана. Девочку назвали в честь прабабушки королевы и бабушки – принцессы Уэльской.

© AFP 2021 / Henk Kruger/ Pool
© AP Photo / Prabhjot Gill

В конце 2019 года Меган с сыном Арчи переехала в Канаду, в начале 2020-ого к ним присоединился и Гарри. Затем семейство перебралось в США.

Индийский художник изобразил Британского принца Гарри и его невесту Меган Маркл на картине, которую планирует отправить как свадебный подарок на их свадьбу. 18 мая 2018
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В конце 2019 года Меган с сыном Арчи переехала в Канаду, в начале 2020-ого к ним присоединился и Гарри. Затем семейство перебралось в США.

© AP Photo / Prabhjot Gill
© AP Photo / Invision/Joel C Ryan

Из-за переезда они лишились титулов "Их Королевских Высочеств", но остались герцогом и герцогиней.

Меган, герцогиня Сассекская, на лондонской премьере Короля Льва. 14 июля 2019
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Из-за переезда они лишились титулов "Их Королевских Высочеств", но остались герцогом и герцогиней.

© AP Photo / Invision/Joel C Ryan
© REUTERS / Harpo Productions/Joe Pugliese/File Photo

7 марта 2021 года Гарри и Меган дали откровенное интервью Опре Уинфри, рассказав о том, что происходит в Букингемском дворце. Однако главным оратором был не принц, а именно Меган. Реакция публики была бурной и неоднозначной: в США им посочувствовали, а в Великобритании осудили.

Принц Гарри и Меган Маркл во время интервью Опре Уинфри
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7 марта 2021 года Гарри и Меган дали откровенное интервью Опре Уинфри, рассказав о том, что происходит в Букингемском дворце. Однако главным оратором был не принц, а именно Меган. Реакция публики была бурной и неоднозначной: в США им посочувствовали, а в Великобритании осудили.

© REUTERS / Harpo Productions/Joe Pugliese/File Photo
© AP Photo / Jonathan Brady/pool

Герцогиня решила отметить свое 40-летие скромно. По данным инсайдеров, на праздновании будет около 65 человек.

В списке есть и Опра Уинфри, но нет ни одного члена британской королевской семьи. Однако, наверняка, согласно протоколу, королева или кто-то из официальных лиц дворца пошлет ей поздравительную телеграмму.

Меган Маркл во время свадебной церемонии в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке недалеко от Лондона, Англия. 19 мая 2018
9 из 9

Герцогиня решила отметить свое 40-летие скромно. По данным инсайдеров, на праздновании будет около 65 человек.

В списке есть и Опра Уинфри, но нет ни одного члена британской королевской семьи. Однако, наверняка, согласно протоколу, королева или кто-то из официальных лиц дворца пошлет ей поздравительную телеграмму.

© AP Photo / Jonathan Brady/pool
 
ШоубизМеган МарклСШАВеликобританияКэтрин, герцогиня КембриджскаяУильям, герцог КембриджскийОпра УинфриКоролева Елизавета IIПринц Гарри
 
 
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