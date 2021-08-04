Герцогиня-бунтарка: что мы знаем о Меган Маркл, которой исполнилось 40-лет
Меган Мааркл снималась в кино, наибольшую известность ей принесла роль Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры". В нем она играла до самой свадьбы с принцем Гарри.
Меган Мааркл снималась в кино, наибольшую известность ей принесла роль Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры". В нем она играла до самой свадьбы с принцем Гарри.
Гарри и Меган поженились 19 мая 2018 года. Церемония прошла в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке недалеко от Лондона.
Гарри и Меган поженились 19 мая 2018 года. Церемония прошла в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке недалеко от Лондона.
Маркл сразу же начали сравнивать с другой герцогиней – Кейт, женой старшего брата Гарри Уильяма. По слухам из Букингемского дворца, девушки не нашли общий язык.
Маркл сразу же начали сравнивать с другой герцогиней – Кейт, женой старшего брата Гарри Уильяма. По слухам из Букингемского дворца, девушки не нашли общий язык.
Меган и королева Елизавета II на людях показывают семейную идиллию, к чему обязывает протокол. Однако, по данным инсайдеров, ее величество не довольна выбором внука, особенно желанием Маркл нарушить многовековые традиции.
Меган и королева Елизавета II на людях показывают семейную идиллию, к чему обязывает протокол. Однако, по данным инсайдеров, ее величество не довольна выбором внука, особенно желанием Маркл нарушить многовековые традиции.
У Гарри и Меган двое детей. Арчи появился на свет в Великобритании 6 мая 2019 года.
4 июня 2021 года уже в США у четы родилась Лиллибет Диана. Девочку назвали в честь прабабушки королевы и бабушки – принцессы Уэльской.
У Гарри и Меган двое детей. Арчи появился на свет в Великобритании 6 мая 2019 года.
4 июня 2021 года уже в США у четы родилась Лиллибет Диана. Девочку назвали в честь прабабушки королевы и бабушки – принцессы Уэльской.
В конце 2019 года Меган с сыном Арчи переехала в Канаду, в начале 2020-ого к ним присоединился и Гарри. Затем семейство перебралось в США.
В конце 2019 года Меган с сыном Арчи переехала в Канаду, в начале 2020-ого к ним присоединился и Гарри. Затем семейство перебралось в США.
Из-за переезда они лишились титулов "Их Королевских Высочеств", но остались герцогом и герцогиней.
Из-за переезда они лишились титулов "Их Королевских Высочеств", но остались герцогом и герцогиней.
7 марта 2021 года Гарри и Меган дали откровенное интервью Опре Уинфри, рассказав о том, что происходит в Букингемском дворце. Однако главным оратором был не принц, а именно Меган. Реакция публики была бурной и неоднозначной: в США им посочувствовали, а в Великобритании осудили.
7 марта 2021 года Гарри и Меган дали откровенное интервью Опре Уинфри, рассказав о том, что происходит в Букингемском дворце. Однако главным оратором был не принц, а именно Меган. Реакция публики была бурной и неоднозначной: в США им посочувствовали, а в Великобритании осудили.
Герцогиня решила отметить свое 40-летие скромно. По данным инсайдеров, на праздновании будет около 65 человек.
В списке есть и Опра Уинфри, но нет ни одного члена британской королевской семьи. Однако, наверняка, согласно протоколу, королева или кто-то из официальных лиц дворца пошлет ей поздравительную телеграмму.
Герцогиня решила отметить свое 40-летие скромно. По данным инсайдеров, на праздновании будет около 65 человек.
В списке есть и Опра Уинфри, но нет ни одного члена британской королевской семьи. Однако, наверняка, согласно протоколу, королева или кто-то из официальных лиц дворца пошлет ей поздравительную телеграмму.