Герцогиня-бунтарка: что мы знаем о Меган Маркл, которой исполнилось 40-лет

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Герцогиня решила отметить свое 40-летие скромно. По данным инсайдеров, на праздновании будет около 65 человек.

В списке есть и Опра Уинфри, но нет ни одного члена британской королевской семьи. Однако, наверняка, согласно протоколу, королева или кто-то из официальных лиц дворца пошлет ей поздравительную телеграмму.