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Интерпол объявил в розыск лидера колумбийских повстанцев Маркеса

Интерпол объявил в розыск лидера колумбийских повстанцев Маркеса - РИА Новости, 04.08.2021

Интерпол объявил в розыск лидера колумбийских повстанцев Маркеса

Офис Интерпола в Колумбии и Генеральная прокуратура возобновили действие международных ордеров на арест в отношении Ивана Лучано Маркеса Марина Аранго,... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T22:10

2021-08-04T22:10

2021-08-04T22:10

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МЕХИКО, 4 авг - РИА Новости. Офис Интерпола в Колумбии и Генеральная прокуратура возобновили действие международных ордеров на арест в отношении Ивана Лучано Маркеса Марина Аранго, известного как Иван Маркес, бывшего члена Революционных вооруженных сил Колумбии и лидера повстанческой организации Вторая Маркеталия."Национальная полиция, национальный офис Интерпола колумбийской полиции и генеральная прокуратура страны по запросу 51-й прокуратуры по правам человека возобновили действие трех красных циркуляров против человека, известного как Иван Маркес, по обвинению в убийстве при отягчающих обстоятельствах, убийстве лица, находящегося под государственной защитой, похищении и незаконной вербовке людей", - заявил директор колумбийской полиции Хорхе Луис Варгас в обращении, опубликованном в его блоге в Twitter.Центральный офис Интерпола в Венесуэле получил формальную просьбу установить местонахождение боевика, который, по данным колумбийских властей, укрывается в этой стране, для целей экстрадиции за преступления, которые он предположительно совершил в 2001-2002 годах.Национальная полиция Колумбии разыскивает Маркеса как руководителя повстанческой организации Вторая Маркеталия. Этой структуре приписывают незаконный оборот наркотиков, а самого Маркеса обвиняют в убийствах, преступном сговоре, наркоторговле и незаконном обороте оружия. За информацию, которая приведет к задержанию Маркеса, власти Колумбии и США предлагают награду в размере 766 тысяч и 10 миллионов долларов США соответственно.Иван Маркес возглавлял делегацию РВСК на переговорах о мире с властями Колумбии в Гаване и был одним из подписантов мирного соглашения 2016 года, получив место в Сенате. Позднее он отказался от договоренностей, обвинив правительство в невыполнении мирного договора, и вернулся к партизанской деятельности. В 2019 году он объявил о создании новой вооруженной группы Вторая Маркеталия.Двадцать седьмого мая 1964 года президент Колумбии Гильермо Леон Валенсия приказал атаковать "Республику Маркеталия" - неподконтрольную правительству территорию в центре страны, где со своими отрядами самообороны обосновалась группа крестьян-коммунистов. Спустя два года из этих сил самообороны, которые продолжали сопротивление правительству, были сформированы РВСК.

https://ria.ru/20210726/kolumbiya-1743006506.html

https://ria.ru/20210710/venesuela-1740764834.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, twitter, сша, гавана, венесуэла, интерпол, иван маркес