https://ria.ru/20210804/lfk-1744112818.html

"Правда тела". Лечебная физкультура, которую все недооценивают (а зря!)

"Правда тела". Лечебная физкультура, которую все недооценивают (а зря!) - РИА Новости, 04.08.2021

"Правда тела". Лечебная физкультура, которую все недооценивают (а зря!)

К лечебной физкультуре многие относятся как к “занятию для бабушек” - хотя спортсмены, занимаясь ЛФК при реабилитации, порой выкладываются больше, чем на тренировках. Можно ли похудеть с помощью лечебной физкультуры, как она помогает при “офисной болезни” - остеохондрозе, и как начать ею заниматься (и зачем)?

2021-08-04T12:00

2021-08-04T12:00

2021-08-04T12:00

правда тела

подкаст

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"Правда тела". Лечебная физкультура, которую все недооценивают (а зря!) К лечебной физкультуре многие относятся как к “занятию для бабушек” - хотя спортсмены, занимаясь ЛФК при реабилитации, порой выкладываются больше, чем на тренировках. Можно ли похудеть с помощью лечебной физкультуры, как она помогает при “офисной болезни” - остеохондрозе, и как начать ею заниматься (и зачем)? audio/mpeg

"Правда тела". Лечебная физкультура, которую все недооценивают (а зря!) К лечебной физкультуре многие относятся как к “занятию для бабушек” - хотя спортсмены, занимаясь ЛФК при реабилитации, порой выкладываются больше, чем на тренировках. Можно ли похудеть с помощью лечебной физкультуры, как она помогает при “офисной болезни” - остеохондрозе, и как начать ею заниматься (и зачем)? audio/mpeg

Почему люди пьют “лечебные чаи”, но почему-то стесняются лечебной физкультуры? Можно ли заниматься самостоятельно, и как попасть на ЛФК через поликлинику? Скандинавская ходьба и приседания - это лечебная физкультура, или нет? Обсуждаем с врачом по лечебной физкультуре и спортивной медицине Алиной Рожковой.03:30 Что такое лечебная физкультура и что она дает05:00 Как лечебная физкультура помогает при остеохондрозе06:40 Можно ли похудеть с помощью лечебной физкультуры09:15 Как попасть на курс ЛФК через поликлинику16:15 Что такое адаптивная физкультура17:00 Полезна ли производственная гимнастика и что она даётПодкаст "Правда тела" выходит по средам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор Наталия ШашинаМонтаж Анастасии ПаниотиПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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