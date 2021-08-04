https://ria.ru/20210804/krov-1744289764.html

Ольга Майорова: летом потребность в донорской крови не снижается

Ольга Майорова: летом потребность в донорской крови не снижается - РИА Новости, 04.08.2021

Ольга Майорова: летом потребность в донорской крови не снижается

Несмотря на пандемию COVID-19 экстренные и плановые операции, которые нельзя отложить, продолжаются, поэтому потребность в донорской крови была и остается... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T12:00

2021-08-04T12:00

2021-08-04T12:02

интервью

кровь

москва

департамент здравоохранения г. москвы

здоровье - общество

донорство

коронавирус в россии

ольга майорова

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Несмотря на пандемию COVID-19 экстренные и плановые операции, которые нельзя отложить, продолжаются, поэтому потребность в донорской крови была и остается весьма высокой. О том, где чаще всего требуется кровь доноров, безопасна ли она для реципиента, есть ли дефицит крови в Москве, и дается ли медотвод от сдачи крови после заболевания коронавирусом, в интервью РИА Новости рассказала главный врач Центра крови имени Гаврилова департамента здравоохранения Москвы Ольга Майорова.– Ольга Андреевна, почему важно донорство? Стало ли сейчас донорство более популярно?– Без донорства невозможно спасение человеческих жизней. К сожалению, на сегодняшний день еще не придуманы полноценные заменители крови. Если жидкую часть крови можно заменить с той или иной степенью успеха, то клетки крови заменить пока нельзя ничем, это только дар человека.С донорством достаточно стабильная ситуация в городе, сегодня донорами являются около 3% жителей Москвы. Они сдают компоненты крови в самых разных учреждениях: и в системе департамента здравоохранения, и в федеральных учреждениях. Донорство в Москве очень широко распространено, а самая большая служба крови – это служба крови департамента здравоохранения. Ежегодно у нас в донорстве участвует более 90 тысяч человек, которые сдают компоненты зачастую не по одному разу в год.– Сколько крови доноры сдали в этом году? Как это по сравнению с прошлым годом?– Если мы говорим о результатах шести месяцев, то в этом году у нас уже прошло 67 тысяч доноров, из них 22 тысячи – это те, кто сдал впервые. Всего было осуществлено 76 тысяч донаций.Если сравнивать с прошлым годом, то количество доноров было несколько меньше – 51 тысяча человек, из них 14 тысяч человек – первично, было осуществлено 62 тысячи донаций. Это объяснимо – был разгар пандемии, вирус был чем-то новым и очень страшным. Люди максимально соблюдали домашний режим. В 2019 году мы были практически на уровне текущего года – тогда было 57 тысяч доноров, из них 18,5 тысяч первичных, совершена 71 тысяча донаций.– Где чаще всего нужна кровь доноров?– В первую очередь, компоненты крови нужны для лечения больных с гематологическими и онкологическими заболеваниями, потому что используются очень часто. Пациентам с гематологическими заболеваниями необходимы тромбоциты – и переливание тромбоцитов иногда бывает каждый день, через день. Пациентам с онкологическими заболеваниями требуется гемотрансфузионная терапия после проведения курсов химиотерапии.Кроме того, в большой хирургии, хирургии торакальной, абдоминальной, при больших травматологических операциях. И, конечно, одно из важных мест занимают акушерские кровотечения, и именно поэтому для врачей дело чести спасти молодую маму, чтобы она могла вырастить своего ребенка.Также имеет актуальность плазма с антителами к коронавирусу, которая применяется для лечения пациентов с COVID-19.– Насколько донорская кровь безопасна для реципиента? Может ли с кровью в организм реципиента попасть какая-либо инфекция?– Есть определенный перечень инфекционных заболеваний, тестирование на которые абсолютно обязательно, – носительство вируса иммунодефицита человека, гепатиты B и C, сифилис. Это те инфекции, которые наиболее опасны, и передача их может привести к заболеванию и иногда даже к гибели реципиента. Именно поэтому тестирование донорской крови осуществляется централизовано в лаборатории, которая оснащена по самому последнему слову медицинской техники, и обязательным условием является тестирование донора именно в день донации. В системе департамента здравоохранения Москвы за последние 20 лет ни одного случая гемотрансмиссивных инфекций зафиксировано не было.Есть еще методики, которые позволяют обрабатывать компоненты крови для того, чтобы сделать их более безопасными, поскольку могут содержаться другие вирусы, например, цитомегаловирус, герпес, которые не столь опасны для реципиентов и, скорее всего, реципиент уже сам инфицирован этим вирусом, но тем не менее применяются методики лейкофильтрации, когда удаляются лейкоциты, в которых может содержаться большое количество вирусов, с помощью специальных фильтров. Или патогеноактивация, когда кровь обрабатывается с помощью специальных веществ, подвергается ультрафиолетовому облучению для большей безопасности. Эти методики используются по показаниям конкретным категориям реципиентов. В целом донорская кровь абсолютно безопасна для реципиента.– Имеет ли донорство особенную ценность в период коронавируса? И соблюдаются ли дополнительные меры защиты в период пандемии?– В период пандемии жизнь не остановилась, поэтому продолжались экстренные операции, плановые операции, которые нельзя было отложить, поэтому потребность в донорской крови была и оставалась весьма высокой. Для доноров мы соблюдали все необходимые мероприятия – масочный режим, ношение перчаток, социальная дистанция, санитайзеры. Мы просили доноров, чтобы они приходили точно ко времени записи, чтобы не создавать избыточного количества людей в помещениях. Для доноров в особенности в период ограничений были предложена возможность использовать такси для приезда к нам на бонусных условиях. Все это позволило сохранить донорский уровень и обеспечить город компонентами донорской крови.– А если человек болел ковидом или вакцинировался, есть ли какой-то медотвод от сдачи крови? И через сколько ее снова можно сдавать?– Если человек переболел коронавирусом, и если это не была тяжелая пневмония, то как и при респираторном заболевании – можно сдавать кровь через месяц после выздоровления. И при вакцинации тоже через месяц после последней вакцины, если она двухкомпонентная.– Есть ли противопоказания для донорства?– Противопоказания делятся на две категории. Абсолютные противопоказания – при которых человек никогда и ни при каких условиях быть донором не может – это носительство ВИЧ, гепатитов, тяжелые соматические заболевания, например, пороки сердца, онкологические заболевания. И временные противопоказания – когда человек не может временно сдавать кровь или компоненты – респираторные заболевания, включая грипп, различные аллергические состояния в период обострения, если они не попадают под категорию постоянных отводов, это легкие заболевания ЖКТ, нужно, чтобы прошло полгода после заболевания, нанесение тату и пирсинга – приходится ждать почти год, чтобы прошел инкубационный период, если вдруг были сделаны эти манипуляции с нарушением санитарных норм.Чтобы человеку было проще – он может на сайте депздрава заполнить небольшую анкету и узнать, есть ли у него противопоказания к донорству. Это удобный инструмент, и люди им пользуются.– Год был тяжелым, к тому же сейчас лето, наблюдается ли дефицит крови и ее компонентов в Москве?– Лето – это не сезон для донорства во всех странах. Мы наблюдаем спад донорской активности. Потому что доноры, как правило, – здоровые, молодые, очень активные люди, которые хотят отдохнуть с пользой для себя и получить удовольствие, поэтому донорская активность в летние месяцы традиционно снижается. Хотя потребность в донорской крови в летний период практически не снижается. В этой ситуации мы задействуем наши резервы – постоянных, так называемых кадровых, доноров, которых мы просим прийти к нам и сдать кровь или компоненты перед отъездом на курорты, пополнив банк. Кроме того, мы обращаемся к нашим организациям-партнерам и к некоммерческим организациям, например, к байкерской службе "Мотослужба крови". То есть максимально стараемся удержать заготовку компонентов на необходимом уровне, мы стараемся, чтобы наши пациенты получали компоненты в достаточном количестве. Готовы принять и ждем всех неравнодушных каждый день без выходных. Только представьте, один донор может спасти два-три человека. Если у вас нет противопоказаний – станьте донором крови, это действительно важно.

https://ria.ru/20210614/donorstvo-1736904295.html

https://ria.ru/20210615/gosduma-1737092923.html

https://ria.ru/20210420/donorstvo-1728260890.html

https://ria.ru/20210528/lgoty-1734618630.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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