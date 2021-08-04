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В Нагорном Карабахе выступили за постоянное присутствие российских войск
В Нагорном Карабахе выступили за постоянное присутствие российских войск - РИА Новости, 04.08.2021
В Нагорном Карабахе выступили за постоянное присутствие российских войск
Присутствие российских войск в Карабахе должно быть не временным, а постоянным, так как регион не сможет обеспечить безопасность своими силами, заявил президент РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T13:43
2021-08-04T14:28
в мире
армения
азербайджан
москва
нагорно-карабахская республика
араик арутюнян
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ЕРЕВАН, 4 авг – РИА Новости. Присутствие российских войск в Карабахе должно быть не временным, а постоянным, так как регион не сможет обеспечить безопасность своими силами, заявил президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян."Регион таков, что мы самостоятельно, одни не способны обеспечить мир, то есть безопасность. И здесь присутствие российских войск должно быть не временным, а постоянным", - сказал Арутюнян на встрече с жителями Мартакертского района, видеорепортаж с которой он выложил в среду на своей странице в Facebook.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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армения
азербайджан
москва
нагорно-карабахская республика
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в мире, армения, азербайджан, москва, нагорно-карабахская республика, араик арутюнян
13:43 04.08.2021 (обновлено: 14:28 04.08.2021)
 
В Нагорном Карабахе выступили за постоянное присутствие российских войск

Лидер непризнанной НКР Арутюнян: присутствие российских войск в регионе должно быть постоянным

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВоенный автомобиль российских миротворческих сил на участке дороги Лачинского коридора
Военный автомобиль российских миротворческих сил на участке дороги Лачинского коридора - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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ЕРЕВАН, 4 авг – РИА Новости. Присутствие российских войск в Карабахе должно быть не временным, а постоянным, так как регион не сможет обеспечить безопасность своими силами, заявил президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян.
"Регион таков, что мы самостоятельно, одни не способны обеспечить мир, то есть безопасность. И здесь присутствие российских войск должно быть не временным, а постоянным", - сказал Арутюнян на встрече с жителями Мартакертского района, видеорепортаж с которой он выложил в среду на своей странице в Facebook.
По его словам, если бы российские войска не вошли в регион, то у Карабаха "была бы совсем иная судьба".
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Мужчина возле монастыря Амарас в селе Мачкалашен Мартунинского района в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
2 августа, 11:30Религия
Российские миротворцы обеспечили безопасность паломников в Карабахе
 
В миреАрменияАзербайджанМоскваНагорно-Карабахская РеспубликаАраик Арутюнян
 
 
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