https://ria.ru/20210804/karabakh-1744330003.html

В Нагорном Карабахе выступили за постоянное присутствие российских войск

В Нагорном Карабахе выступили за постоянное присутствие российских войск - РИА Новости, 04.08.2021

В Нагорном Карабахе выступили за постоянное присутствие российских войск

Присутствие российских войск в Карабахе должно быть не временным, а постоянным, так как регион не сможет обеспечить безопасность своими силами, заявил президент РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T13:43

2021-08-04T13:43

2021-08-04T14:28

в мире

армения

азербайджан

москва

нагорно-карабахская республика

араик арутюнян

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ЕРЕВАН, 4 авг – РИА Новости. Присутствие российских войск в Карабахе должно быть не временным, а постоянным, так как регион не сможет обеспечить безопасность своими силами, заявил президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян."Регион таков, что мы самостоятельно, одни не способны обеспечить мир, то есть безопасность. И здесь присутствие российских войск должно быть не временным, а постоянным", - сказал Арутюнян на встрече с жителями Мартакертского района, видеорепортаж с которой он выложил в среду на своей странице в Facebook.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20210802/karabakh-1743957211.html

армения

азербайджан

москва

нагорно-карабахская республика

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в мире, армения, азербайджан, москва, нагорно-карабахская республика, араик арутюнян