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ЦИК попросили зарегистрировать Грудинина на выборы в Госдуму
ЦИК попросили зарегистрировать Грудинина на выборы в Госдуму - РИА Новости, 04.08.2021
ЦИК попросили зарегистрировать Грудинина на выборы в Госдуму
Депутаты Мосгордумы от фракции КПРФ направили в ЦИК письмо с просьбой зарегистрировать директора ЗАО "Совхоз имени Ленина" Павла Грудинина в качестве кандидата... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T17:06
2021-08-04T21:52
политика
московская городская дума
генеральная прокуратура рф
госдума рф
кпрф
выборы в государственную думу
павел грудинин
россия
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Депутаты Мосгордумы от фракции КПРФ направили в ЦИК письмо с просьбой зарегистрировать директора ЗАО "Совхоз имени Ленина" Павла Грудинина в качестве кандидата на выборах в Госдуму, соответствующее заявление фракции имеется в распоряжении РИА Новости."Мы, депутаты фракции КПРФ в Мосгордуме, решительно выступаем против произвола и самоуправства на выборах в Госдуму Российской Федерации. Только избиратели могут решать, кто достоин быть их представителем в парламентах всех уровней. Мы, коммунисты, осуждаем преследования кандидатов по политическим мотивам и требуем соблюдения равных прав для представителей всех партий, участвующих в демократических выборах &lt;…&gt; Грудинин должен быть восстановлен и зарегистрирован в федеральном списке КПРФ", — говорится в заявлении фракции.Ранее в ЦИК поступило письмо от экс-супруги Грудинина о том, что у него есть доля в иностранной компании. По информации Генпрокуратуры, представленной на заседании ЦИК, Грудинин продолжает владеть 16 667 акциями Bontro LTD, зарегистрированной в Белизе. ЦИК зарегистрировал федеральный список из 344 кандидатов в Госдуму от КПРФ, исключив из него Грудинина на основании информации Генпрокуратуры о владении иностранными финансовыми инструментами.КПРФ подала жалобу в Верховный суд. Согласно сообщению на портале КПРФ, решение Центризбиркома в отношении кандидата от Компартии они считают "необоснованным и незаконным", нарушающим право партии на равноправное участие в выборах и право Грудинина быть избранным депутатом Государственной думы.В жалобе КПРФ отмечается, что в основу выводов Генпрокуратуры легли "два нотариально заверенных документа на английском языке, которые не легализованы в России и не имеют юридической силы на территории Российской Федерации". Отмечается, что прокуратурой сведения получены от компании "Пруденшиал Траст Корпорейшн Лимитед", которая не являлась реестродержателем Bontro LTD и сведениями о владельцах не обладала. Подчеркивается также, что Грудинин подал в ЦИК заверенные документы, которые свидетельствуют об отчуждении иностранных финансовых инструментов в 2017 году и последующей ликвидации компании Bontro LTD 27 декабря 2018 года.
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политика, московская городская дума, генеральная прокуратура рф, госдума рф, кпрф, выборы в государственную думу, павел грудинин, россия
17:06 04.08.2021 (обновлено: 21:52 04.08.2021)
 
ЦИК попросили зарегистрировать Грудинина на выборы в Госдуму

Депутаты МГД от КПРФ попросили ЦИК зарегистрировать Павла Грудинина на выборы в Госдуму

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкКандидат от КПРФ на выборах в Госдуму, директор ЗАО "Совхоз им. Ленина" Павел Грудинин на заседании Центральной избирательной комиссии РФ
Кандидат от КПРФ на выборах в Госдуму, директор ЗАО Совхоз им. Ленина Павел Грудинин на заседании Центральной избирательной комиссии РФ - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Депутаты Мосгордумы от фракции КПРФ направили в ЦИК письмо с просьбой зарегистрировать директора ЗАО "Совхоз имени Ленина" Павла Грудинина в качестве кандидата на выборах в Госдуму, соответствующее заявление фракции имеется в распоряжении РИА Новости.
"Мы, депутаты фракции КПРФ в Мосгордуме, решительно выступаем против произвола и самоуправства на выборах в Госдуму Российской Федерации. Только избиратели могут решать, кто достоин быть их представителем в парламентах всех уровней. Мы, коммунисты, осуждаем преследования кандидатов по политическим мотивам и требуем соблюдения равных прав для представителей всех партий, участвующих в демократических выборах <…> Грудинин должен быть восстановлен и зарегистрирован в федеральном списке КПРФ", — говорится в заявлении фракции.
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Ранее в ЦИК поступило письмо от экс-супруги Грудинина о том, что у него есть доля в иностранной компании. По информации Генпрокуратуры, представленной на заседании ЦИК, Грудинин продолжает владеть 16 667 акциями Bontro LTD, зарегистрированной в Белизе. ЦИК зарегистрировал федеральный список из 344 кандидатов в Госдуму от КПРФ, исключив из него Грудинина на основании информации Генпрокуратуры о владении иностранными финансовыми инструментами.
КПРФ подала жалобу в Верховный суд. Согласно сообщению на портале КПРФ, решение Центризбиркома в отношении кандидата от Компартии они считают "необоснованным и незаконным", нарушающим право партии на равноправное участие в выборах и право Грудинина быть избранным депутатом Государственной думы.
В жалобе КПРФ отмечается, что в основу выводов Генпрокуратуры легли "два нотариально заверенных документа на английском языке, которые не легализованы в России и не имеют юридической силы на территории Российской Федерации". Отмечается, что прокуратурой сведения получены от компании "Пруденшиал Траст Корпорейшн Лимитед", которая не являлась реестродержателем Bontro LTD и сведениями о владельцах не обладала. Подчеркивается также, что Грудинин подал в ЦИК заверенные документы, которые свидетельствуют об отчуждении иностранных финансовых инструментов в 2017 году и последующей ликвидации компании Bontro LTD 27 декабря 2018 года.
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ПолитикаМосковская городская думаГенеральная прокуратура РФГосдума РФКПРФВыборы в Государственную думуПавел ГрудининРоссия
 
 
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