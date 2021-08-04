https://ria.ru/20210804/gazprom-1744319002.html
"Газпром" зарегистрировали в Санкт-Петербурге
"Газпром" зарегистрировали в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 04.08.2021
"Газпром" зарегистрировали в Санкт-Петербурге
"Газпром" теперь официально зарегистрирован в Санкт-Петербурге, штаб-квартира будет в "Лахта Центре", сообщила компания. РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T12:47
2021-08-04T12:47
2021-08-04T12:48
экономика
санкт-петербург
москва
александр беглов
газпром
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. "Газпром" теперь официально зарегистрирован в Санкт-Петербурге, штаб-квартира будет в "Лахта Центре", сообщила компания."Завершена процедура государственной регистрации изменений в устав ПАО "Газпром". В их числе – смена места нахождения головной компании на город Санкт-Петербург", - говорится в сообщении.Штаб-квартира головной компании теперь будет по адресу: Санкт-Петербург, Лахтинский проспект, дом 2, корпус 3, строение 1 (МФК "Лахта Центр").Акционеры "Газпрома" на годовом собрании в июне одобрили изменения в устав, по которым официальная регистрация компании меняется с Москвы на Санкт-Петербург. Управляющий менеджмент и подразделения "Газпрома" уже несколько лет располагаются в Петербурге, переехав из Москвы. Однако юридический адрес компании до сих пор был в столице России.Перерегистрация "Газпрома" принесет бюджету Петербурга дополнительные налоговые поступления и создаст в городе новые рабочие места, говорил в июне губернатор Александр Беглов.
https://ria.ru/20210802/gaz-1743940653.html
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экономика, санкт-петербург, москва, александр беглов, газпром, лахта центр, россия
12:47 04.08.2021 (обновлено: 12:48 04.08.2021)
"Газпром" зарегистрировали в Санкт-Петербурге
"Газпром" сменил место регистрации головной компании на Санкт-Петербург