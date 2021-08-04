https://ria.ru/20210804/gaiti-1744408280.html

Экс-премьер Гаити отверг причастность к убийству президента

Экс-премьер Гаити отверг причастность к убийству президента - РИА Новости, 04.08.2021

Экс-премьер Гаити отверг причастность к убийству президента

Бывший премьер Поль Дени заявил, что встречался с одним из предполагаемых организаторов убийства президента Жовенеля Моиза, жившим во Флориде доктором... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T19:56

2021-08-04T19:56

2021-08-04T20:27

в мире

майами

флорида

гаити

жовенель моиз

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Бывший премьер Поль Дени заявил, что встречался с одним из предполагаемых организаторов убийства президента Жовенеля Моиза, жившим во Флориде доктором Кристианом Саноном, но отрицает свою причастность к преступлению.Ранее прокурор Гаити Бед-Фор Клод выдал ордеры на арест ряда политиков и религиозных деятелей, включая лидера правящей партии "Тет Кале" Лина Бальтасара и бывшего премьера Поля Дени по обвинению в предполагаемой причастности к убийству Моиза.По словам экс-премьера, он только один раз встречался с Саноном в марте 2021 года в Порт-о-Пренс. Тогда Дени подготавливал демонстрацию против продления Моизом своего пребывания на посту президента. Санона представили пасторы Жерар Форж Жанвье и Жераль Батай, которые объявлены в розыск."Беседа (с Саноном) была общей, краткой и касалась политической ситуации в стране. Санон заявил о своих президентских амбициях, которые мне показались удивительными и оторванными от политических реалий Гаити", - отметил экс-премьер.Дени призвал главу прокуратуры Порт-о-Пренса Бед-Фора Клода отменить "незаконный" ордер на его арест.Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на 7 июля. Его супруга Мартин Моиз была ранена, она проходила лечение в больнице Майами. Правоохранительные органы Гаити сообщали, что установили личности 28 подозреваемых, из которых 26 - граждане Колумбии, арестованы 27 человек. Похороны лидера прошли 23 июля.

https://ria.ru/20210731/gaiti-1743718170.html

https://ria.ru/20210726/zakharova-1743009822.html

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в мире, майами, флорида, гаити, жовенель моиз