19:56 04.08.2021 (обновлено: 20:27 04.08.2021)
Экс-премьер Гаити отверг причастность к убийству президента
Экс-премьер Гаити Дени заявил, что виделся с предполагаемым организатором убийства президента Моиза
© AP Photo / Joseph OdelynГильзы возле резиденции покойного президента Гаити Жовенеля Моиса в Порт-о-Пренсе, Гаити
© AP Photo / Joseph Odelyn
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Бывший премьер Поль Дени заявил, что встречался с одним из предполагаемых организаторов убийства президента Жовенеля Моиза, жившим во Флориде доктором Кристианом Саноном, но отрицает свою причастность к преступлению.
Ранее прокурор Гаити Бед-Фор Клод выдал ордеры на арест ряда политиков и религиозных деятелей, включая лидера правящей партии "Тет Кале" Лина Бальтасара и бывшего премьера Поля Дени по обвинению в предполагаемой причастности к убийству Моиза.
"Безусловно я никоим образом не связан с этим ужасным преступлением", - говорится в заявлении Дени, опубликованном в газете Nouvelliste.
По словам экс-премьера, он только один раз встречался с Саноном в марте 2021 года в Порт-о-Пренс. Тогда Дени подготавливал демонстрацию против продления Моизом своего пребывания на посту президента. Санона представили пасторы Жерар Форж Жанвье и Жераль Батай, которые объявлены в розыск.
"Беседа (с Саноном) была общей, краткой и касалась политической ситуации в стране. Санон заявил о своих президентских амбициях, которые мне показались удивительными и оторванными от политических реалий Гаити", - отметил экс-премьер.
Дени призвал главу прокуратуры Порт-о-Пренса Бед-Фора Клода отменить "незаконный" ордер на его арест.
Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на 7 июля. Его супруга Мартин Моиз была ранена, она проходила лечение в больнице Майами. Правоохранительные органы Гаити сообщали, что установили личности 28 подозреваемых, из которых 26 - граждане Колумбии, арестованы 27 человек. Похороны лидера прошли 23 июля.