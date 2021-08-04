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Экс-премьер Гаити отверг причастность к убийству президента
Экс-премьер Гаити отверг причастность к убийству президента - РИА Новости, 04.08.2021
Экс-премьер Гаити отверг причастность к убийству президента
Бывший премьер Поль Дени заявил, что встречался с одним из предполагаемых организаторов убийства президента Жовенеля Моиза, жившим во Флориде доктором... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T19:56
2021-08-04T20:27
в мире
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флорида
гаити
жовенель моиз
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Бывший премьер Поль Дени заявил, что встречался с одним из предполагаемых организаторов убийства президента Жовенеля Моиза, жившим во Флориде доктором Кристианом Саноном, но отрицает свою причастность к преступлению.Ранее прокурор Гаити Бед-Фор Клод выдал ордеры на арест ряда политиков и религиозных деятелей, включая лидера правящей партии "Тет Кале" Лина Бальтасара и бывшего премьера Поля Дени по обвинению в предполагаемой причастности к убийству Моиза.По словам экс-премьера, он только один раз встречался с Саноном в марте 2021 года в Порт-о-Пренс. Тогда Дени подготавливал демонстрацию против продления Моизом своего пребывания на посту президента. Санона представили пасторы Жерар Форж Жанвье и Жераль Батай, которые объявлены в розыск."Беседа (с Саноном) была общей, краткой и касалась политической ситуации в стране. Санон заявил о своих президентских амбициях, которые мне показались удивительными и оторванными от политических реалий Гаити", - отметил экс-премьер.Дени призвал главу прокуратуры Порт-о-Пренса Бед-Фора Клода отменить "незаконный" ордер на его арест.Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на 7 июля. Его супруга Мартин Моиз была ранена, она проходила лечение в больнице Майами. Правоохранительные органы Гаити сообщали, что установили личности 28 подозреваемых, из которых 26 - граждане Колумбии, арестованы 27 человек. Похороны лидера прошли 23 июля.
https://ria.ru/20210731/gaiti-1743718170.html
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в мире, майами, флорида, гаити, жовенель моиз
19:56 04.08.2021 (обновлено: 20:27 04.08.2021)
 
Экс-премьер Гаити отверг причастность к убийству президента

Экс-премьер Гаити Дени заявил, что виделся с предполагаемым организатором убийства президента Моиза

© AP Photo / Joseph OdelynГильзы возле резиденции покойного президента Гаити Жовенеля Моиса в Порт-о-Пренсе, Гаити
Гильзы возле резиденции покойного президента Гаити Жовенеля Моиса в Порт-о-Пренсе, Гаити - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© AP Photo / Joseph Odelyn
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Бывший премьер Поль Дени заявил, что встречался с одним из предполагаемых организаторов убийства президента Жовенеля Моиза, жившим во Флориде доктором Кристианом Саноном, но отрицает свою причастность к преступлению.
Ранее прокурор Гаити Бед-Фор Клод выдал ордеры на арест ряда политиков и религиозных деятелей, включая лидера правящей партии "Тет Кале" Лина Бальтасара и бывшего премьера Поля Дени по обвинению в предполагаемой причастности к убийству Моиза.
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"Безусловно я никоим образом не связан с этим ужасным преступлением", - говорится в заявлении Дени, опубликованном в газете Nouvelliste.

По словам экс-премьера, он только один раз встречался с Саноном в марте 2021 года в Порт-о-Пренс. Тогда Дени подготавливал демонстрацию против продления Моизом своего пребывания на посту президента. Санона представили пасторы Жерар Форж Жанвье и Жераль Батай, которые объявлены в розыск.
"Беседа (с Саноном) была общей, краткой и касалась политической ситуации в стране. Санон заявил о своих президентских амбициях, которые мне показались удивительными и оторванными от политических реалий Гаити", - отметил экс-премьер.
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Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на 7 июля. Его супруга Мартин Моиз была ранена, она проходила лечение в больнице Майами. Правоохранительные органы Гаити сообщали, что установили личности 28 подозреваемых, из которых 26 - граждане Колумбии, арестованы 27 человек. Похороны лидера прошли 23 июля.
 
В миреМайамиФлоридаГаитиЖовенель Моиз
 
 
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