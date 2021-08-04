https://ria.ru/20210804/fbr-1744418493.html

ФБР раскрыло подробности инцидента со стрельбой у Пентагона

ФБР раскрыло подробности инцидента со стрельбой у Пентагона - РИА Новости, 04.08.2021

ФБР раскрыло подробности инцидента со стрельбой у Пентагона

Напавший накануне на офицера охраны Пентагона был вооружен ножом, а отобрав оружие у полицейского, покончил с собой, сообщило Федеральное бюро расследований. РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T21:35

2021-08-04T21:35

2021-08-04T21:35

в мире

джорджия

министерство обороны сша

фбр

стрельба у здания пентагона

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/03/1744221290_0:46:3477:2002_1920x0_80_0_0_72cf9b60c00e1dc5c6125b3ad91e79ca.jpg

ВАШИНГТОН, 4 авг - РИА Новости. Напавший накануне на офицера охраны Пентагона был вооружен ножом, а отобрав оружие у полицейского, покончил с собой, сообщило Федеральное бюро расследований.Как говорится в сообщении вашингтонского офиса ФБР в Twitter, утром накануне мужчина напал на офицера, едва выйдя из автобуса, пришедшего к зданию американского минобороны. У нападавшего был нож, он серьезно ранил офицера Джорджа Гонсалеса, который позже скончался."Завязалась драка, в ходе которой субъект смертельно ранил офицера Гонсалеса", - сообщает ФБР, добавив, что затем подозреваемый покончил с собой.В ходе инцидента пострадал прохожий, его доставили в больницу, а затем отпустили, поскольку ранение не представляло угрозу для жизни, сообщают правоохранители. Нападавшим оказался 27-летний житель штата Джорджия. "Расследование инцидента продолжается", - сообщило ФБР.Стрельба произошла во вторник на автобусной остановке в комплексе Пентагона, здание было закрыто, из него некоторое время не выпускали людей. Местные СМИ сообщали о трех пострадавших.Подозреваемый в стрельбе у Пентагона, как сообщили СМИ, имел криминальное прошлое, несколько месяцев назад его обвиняли в избиении полицейского при отягчающих обстоятельствах и угрозах, связанных с терроризмом.

https://ria.ru/20210416/strelba-1728528381.html

джорджия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, джорджия, министерство обороны сша, фбр, стрельба у здания пентагона