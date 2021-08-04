ФБР раскрыло подробности инцидента со стрельбой у Пентагона
ФБР: напавший накануне на офицера охраны Пентагона был вооружен ножом
© AP Photo / Charles DharapakПентагон
© AP Photo / Charles Dharapak
ВАШИНГТОН, 4 авг - РИА Новости. Напавший накануне на офицера охраны Пентагона был вооружен ножом, а отобрав оружие у полицейского, покончил с собой, сообщило Федеральное бюро расследований.
Как говорится в сообщении вашингтонского офиса ФБР в Twitter, утром накануне мужчина напал на офицера, едва выйдя из автобуса, пришедшего к зданию американского минобороны. У нападавшего был нож, он серьезно ранил офицера Джорджа Гонсалеса, который позже скончался.
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"Завязалась драка, в ходе которой субъект смертельно ранил офицера Гонсалеса", - сообщает ФБР, добавив, что затем подозреваемый покончил с собой.
В ходе инцидента пострадал прохожий, его доставили в больницу, а затем отпустили, поскольку ранение не представляло угрозу для жизни, сообщают правоохранители. Нападавшим оказался 27-летний житель штата Джорджия. "Расследование инцидента продолжается", - сообщило ФБР.
Стрельба произошла во вторник на автобусной остановке в комплексе Пентагона, здание было закрыто, из него некоторое время не выпускали людей. Местные СМИ сообщали о трех пострадавших.
Подозреваемый в стрельбе у Пентагона, как сообщили СМИ, имел криминальное прошлое, несколько месяцев назад его обвиняли в избиении полицейского при отягчающих обстоятельствах и угрозах, связанных с терроризмом.