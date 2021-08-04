Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210804/fbr-1744418493.html
ФБР раскрыло подробности инцидента со стрельбой у Пентагона
ФБР раскрыло подробности инцидента со стрельбой у Пентагона - РИА Новости, 04.08.2021
ФБР раскрыло подробности инцидента со стрельбой у Пентагона
Напавший накануне на офицера охраны Пентагона был вооружен ножом, а отобрав оружие у полицейского, покончил с собой, сообщило Федеральное бюро расследований. РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T21:35
2021-08-04T21:35
в мире
джорджия
министерство обороны сша
фбр
стрельба у здания пентагона
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/03/1744221290_0:46:3477:2002_1920x0_80_0_0_72cf9b60c00e1dc5c6125b3ad91e79ca.jpg
ВАШИНГТОН, 4 авг - РИА Новости. Напавший накануне на офицера охраны Пентагона был вооружен ножом, а отобрав оружие у полицейского, покончил с собой, сообщило Федеральное бюро расследований.Как говорится в сообщении вашингтонского офиса ФБР в Twitter, утром накануне мужчина напал на офицера, едва выйдя из автобуса, пришедшего к зданию американского минобороны. У нападавшего был нож, он серьезно ранил офицера Джорджа Гонсалеса, который позже скончался."Завязалась драка, в ходе которой субъект смертельно ранил офицера Гонсалеса", - сообщает ФБР, добавив, что затем подозреваемый покончил с собой.В ходе инцидента пострадал прохожий, его доставили в больницу, а затем отпустили, поскольку ранение не представляло угрозу для жизни, сообщают правоохранители. Нападавшим оказался 27-летний житель штата Джорджия. "Расследование инцидента продолжается", - сообщило ФБР.Стрельба произошла во вторник на автобусной остановке в комплексе Пентагона, здание было закрыто, из него некоторое время не выпускали людей. Местные СМИ сообщали о трех пострадавших.Подозреваемый в стрельбе у Пентагона, как сообщили СМИ, имел криминальное прошлое, несколько месяцев назад его обвиняли в избиении полицейского при отягчающих обстоятельствах и угрозах, связанных с терроризмом.
https://ria.ru/20210416/strelba-1728528381.html
джорджия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/03/1744221290_521:381:2744:2048_1920x0_80_0_0_dfc06d1ff25632880a9b2a30a1e87a7a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, джорджия, министерство обороны сша, фбр, стрельба у здания пентагона
21:35 04.08.2021
 
ФБР раскрыло подробности инцидента со стрельбой у Пентагона

ФБР: напавший накануне на офицера охраны Пентагона был вооружен ножом

© AP Photo / Charles DharapakПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© AP Photo / Charles Dharapak
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 4 авг - РИА Новости. Напавший накануне на офицера охраны Пентагона был вооружен ножом, а отобрав оружие у полицейского, покончил с собой, сообщило Федеральное бюро расследований.
Как говорится в сообщении вашингтонского офиса ФБР в Twitter, утром накануне мужчина напал на офицера, едва выйдя из автобуса, пришедшего к зданию американского минобороны. У нападавшего был нож, он серьезно ранил офицера Джорджа Гонсалеса, который позже скончался.
Полицейские на протесте сторонников Дональда Трампа у Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.04.2021
16 апреля, 11:01
Случаи стрельбы по людям в общественных местах в США в 2021 году
"Завязалась драка, в ходе которой субъект смертельно ранил офицера Гонсалеса", - сообщает ФБР, добавив, что затем подозреваемый покончил с собой.
В ходе инцидента пострадал прохожий, его доставили в больницу, а затем отпустили, поскольку ранение не представляло угрозу для жизни, сообщают правоохранители. Нападавшим оказался 27-летний житель штата Джорджия. "Расследование инцидента продолжается", - сообщило ФБР.
Стрельба произошла во вторник на автобусной остановке в комплексе Пентагона, здание было закрыто, из него некоторое время не выпускали людей. Местные СМИ сообщали о трех пострадавших.
Подозреваемый в стрельбе у Пентагона, как сообщили СМИ, имел криминальное прошлое, несколько месяцев назад его обвиняли в избиении полицейского при отягчающих обстоятельствах и угрозах, связанных с терроризмом.
 
В миреДжорджияМинистерство обороны СШАФБРСтрельба у здания Пентагона
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:40Эпидемиолог рассказал, сколько длится острый период COVID-19
06:15Близ Афганистана стартовали учения Таджикистана, Узбекистана и России
05:39Пушков ответил Чубайсу на слова о скорой смене мировых элит
05:35В МИД рассказали, почему выезжающим за рубеж важно оформлять страховку
05:19Спецназ России провел "диверсию" на учениях у узбекско-афганской границы
05:15Каждый шестой россиянин считает себя успешным, показало исследование
05:08Россияне оценили, во сколько обходится домашний питомец
05:01В ДТП с автобусом и грузовиком в Кузбассе пострадали 11 человек
04:34Опубликовано видео с места в Москве, где отец выбросил сына с пятого этажа
04:15Агроном рассказал, как купить арбуз без нитратов
03:36Военная разведка Украины усилила потенциал, несмотря на недофинансирование
03:25Юрист рассказал, когда в вашу квартиру могут нагрянуть с проверкой
03:21Военная разведка Украины получает в три раза меньше денег, чем СБУ
03:14"Вектор" оценил побочные эффекты на вакцину при хронических заболеваниях
03:00В России создали технологию предотвращения взрывов на шахтах
03:00Риелторы рассказали, в каких районах Москвы любят жить знаменитости
02:17Ученые изучили эффективность вакцины "ЭпиВакКорона"
02:15Аналитик объяснил, когда лучше покупать доллары
02:15Иммунолог рассказал, как температура после вакцинации влияет на антитела
02:14В Техасе перевернулся автобус с мигрантами, погибли десять человек
Лента новостейМолния