https://ria.ru/20210804/dtp-1744314198.html

Семьям погибших в ДТП в Турции выплатят по миллиону рублей

Семьям погибших в ДТП в Турции выплатят по миллиону рублей - РИА Новости, 04.08.2021

Семьям погибших в ДТП в Турции выплатят по миллиону рублей

Власти Самарской области выплатят по 1 миллиону рублей семьям погибших в ДТП в Турции, сообщил в среду губернатор региона Дмитрий Азаров. РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T12:25

2021-08-04T12:25

2021-08-04T12:25

происшествия

турция

самарская область

дмитрий азаров

дтп с российскими туристами в турции

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САМАРА, 4 авг – РИА Новости. Власти Самарской области выплатят по 1 миллиону рублей семьям погибших в ДТП в Турции, сообщил в среду губернатор региона Дмитрий Азаров.В понедельник автобус с 22 туристами из Самарской области попал в аварию в районе Сиде. Сообщалось о трех погибших. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, автобус пересек разделительную линию, выскочил на встречную полосу и перевернулся."Самарская область окажет пострадавшим людям помощь. Семьям погибших выплата будет произведена в размере 1 миллиона рублей, людям, которые средней тяжести получили травмы, тяжелые – 500 тысяч рублей, 200 тысяч рублей – всем, кто попал в эту аварию", - сказал Азаров журналистам.

https://ria.ru/20210804/turtsiya-1744220873.html

турция

самарская область

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происшествия, турция, самарская область, дмитрий азаров, дтп с российскими туристами в турции