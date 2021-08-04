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Семьям погибших в ДТП в Турции выплатят по миллиону рублей
Семьям погибших в ДТП в Турции выплатят по миллиону рублей - РИА Новости, 04.08.2021
Семьям погибших в ДТП в Турции выплатят по миллиону рублей
Власти Самарской области выплатят по 1 миллиону рублей семьям погибших в ДТП в Турции, сообщил в среду губернатор региона Дмитрий Азаров. РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T12:25
2021-08-04T12:25
происшествия
турция
самарская область
дмитрий азаров
дтп с российскими туристами в турции
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САМАРА, 4 авг – РИА Новости. Власти Самарской области выплатят по 1 миллиону рублей семьям погибших в ДТП в Турции, сообщил в среду губернатор региона Дмитрий Азаров.В понедельник автобус с 22 туристами из Самарской области попал в аварию в районе Сиде. Сообщалось о трех погибших. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, автобус пересек разделительную линию, выскочил на встречную полосу и перевернулся."Самарская область окажет пострадавшим людям помощь. Семьям погибших выплата будет произведена в размере 1 миллиона рублей, людям, которые средней тяжести получили травмы, тяжелые – 500 тысяч рублей, 200 тысяч рублей – всем, кто попал в эту аварию", - сказал Азаров журналистам.
https://ria.ru/20210804/turtsiya-1744220873.html
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происшествия, турция, самарская область, дмитрий азаров, дтп с российскими туристами в турции
12:25 04.08.2021
 
Семьям погибших в ДТП в Турции выплатят по миллиону рублей

Глава Самарской области Азаров: власти выплатят по миллиону рублей семьям погибших в ДТП в Турции

На месте ДТП с туристическим автобусом в Анталье, Турция
На месте ДТП с туристическим автобусом в Анталье, Турция
Читать ria.ru в
САМАРА, 4 авг – РИА Новости. Власти Самарской области выплатят по 1 миллиону рублей семьям погибших в ДТП в Турции, сообщил в среду губернатор региона Дмитрий Азаров.
В понедельник автобус с 22 туристами из Самарской области попал в аварию в районе Сиде. Сообщалось о трех погибших. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, автобус пересек разделительную линию, выскочил на встречную полосу и перевернулся.
"Самарская область окажет пострадавшим людям помощь. Семьям погибших выплата будет произведена в размере 1 миллиона рублей, людям, которые средней тяжести получили травмы, тяжелые – 500 тысяч рублей, 200 тысяч рублей – всем, кто попал в эту аварию", - сказал Азаров журналистам.
На месте ДТП с туристическим автобусом в Анталье, Турция
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ПроисшествияТурцияСамарская областьДмитрий АзаровДТП с российскими туристами в Турции
 
 
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