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"Никто не ожидал": как суд наказал гастарбайтеров за смерть москвича
"Никто не ожидал": как суд наказал гастарбайтеров за смерть москвича - РИА Новости, 04.08.2021
"Никто не ожидал": как суд наказал гастарбайтеров за смерть москвича
От четырех до семи с половиной лет колонии общего режима получили шестеро иностранцев, в драке с которыми погиб 34-летний Сергей Чуев. Сначала их обвинили в... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T08:00
2021-08-04T08:07
происшествия
таджикистан
москва
россия
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости, Виктор Званцев. От четырех до семи с половиной лет колонии общего режима получили шестеро иностранцев, в драке с которыми погиб 34-летний Сергей Чуев. Сначала их обвинили в убийстве, однако по ходу расследования статью изменили на менее тяжкую. Друзья и родные жертвы возмущены столь мягким приговором. При этом адвокаты некоторых осужденных вообще настаивают на их невиновности. РИА Новости разбиралось в громком деле.Ответная реакцияСедьмого июня 2019-го москвич Сергей Чуев и его девушка решили прогуляться в Бутовском парке. В пятницу вечером здесь было людно, некоторые отдыхающие изрядно выпили — в том числе и шестеро граждан Таджикистана, приехавших в столицу на заработки.По данным московской прокуратуры, гастарбайтеры вели себя вызывающе, приставали к прохожим. Проходя мимо агрессивной компании, Чуев сделал замечание. Реакция последовала незамедлительно — на него накинулись несколько человек."Били по лицу, туловищу, рукам и ногам, — уточняют в ведомстве. — В итоге потерпевший упал в воду (драка произошла возле небольшого водоема. — Прим. ред.). Один из нападавших ударил Чуева ногой в шею, и тот потерял сознание".Гастарбайтеры сбежали. Кто-то из очевидцев вызвал скорую и полицию. Медики пытались откачать Сергея, но уже было слишком поздно. Судебно-медицинские эксперты потом установили, что он захлебнулся.Уголовное дело возбудили по статье "Убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений". Подозреваемых задержали на следующий день, когда они мирно обедали в кафе в торговом центе недалеко от места преступления."Гуляли в парке, пили пиво, — рассказал один из задержанных на допросе. — Потом началась драка. Кто-то ударил и девушку, но я видел только, как она упала".По решению Черемушкинского районного суда Москвы всех шестерых отправили в СИЗО. Гастарбайтеры утверждали, что просто стояли в стороне. Вину признал лишь один."Не мог пройти мимо"Гибель Чуева вызвала в обществе не меньший резонанс, чем расправа над бывшим бойцом спецназа Никитой Белянкиным за неделю до событий в Южном Бутове. На месте преступления возник стихийный мемориал, люди приносили цветы и свечи."Сергей профессионально занимался греко-римской борьбой в школе имени Ивана Ярыгина, — объясняет РИА Новости его друг Руслан Карамов. — Сдал нормативы КМС, совсем немного не дотянув до мастера спорта. Несмотря на силу и отличные бойцовские навыки, он был очень мягким и добрым человеком. Никогда не вел себя агрессивно, конфликты старался решать мирным путем".На фото: Сергей ЧуевПосле завершения спортивной карьеры Чуев работал охранником в банке, затем занялся грузоперевозками. Незадолго до гибели переехал от родителей в новую квартиру в Южном Бутово."То, что он заступился за совершенно незнакомых людей и не прошел мимо, как это делали все остальные, — вполне в характере Сергея", — добавляет его знакомый Валентин Богданов.Новый поворотВ ходе следствия статью существенно смягчили. Четверых обвинили в побоях, одного — в причинении смерти по неосторожности, и еще одного, по фамилии Сафаров, — в умышленном нанесении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего (статья 111 часть 4 УК). По версии следствия, именно он ударил Чуева ногой, после чего тот ушел под воду и захлебнулся.Зюзинский районный суд Москвы признал всех виновными. Четверо получили четыре года лишения свободы, один — четыре года колонии общего режима, еще один — семь с половиной лет. Надо сказать, что максимальное наказание по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего" — 15 лет, а групповое убийство — и вовсе вплоть до пожизненного."Просто смешной приговор, — считают друзья Чуева. — Толпой избили человека, утопили — и такие несерьезные сроки".Адвокаты некоторых подсудимых тоже не согласны. "Мы опротестовали вердикт и будем добиваться оправдания, — говорит защитник обвиняемого в хулиганстве Михроччона Аловадинзода Наталья Репина. — Мой клиент не принимал участия в драке. Конфликт был между Чуевым и Туфаланговым, что подтверждают основные свидетели. Остальных же органы следствия, по нашему мнению, просто добавили. Кроме того, несколько судебно-медицинских экспертиз не установили причинно-следственной связи между нанесенным ударом и гибелью Сергея. Значит, ни о какой 111-й статье речи идти не может. Это явно 109-я — "Причинение смерти по неосторожности".По словам Репиной, потерпевшие, которых, помимо девушки Чуева, еще несколько человек, давали очень путаные показания. "То, что они говорили на стадии следствия, не подтвердилось в суде, — отмечает адвокат. — Как и то, что обвиняемые вели себя агрессивно и приставали к прохожим".Более того, добавила юрист, по свидетельству Туфалангова, именно подруга Сергея спровоцировала конфликт, когда один из обвиняемых задел ее плечом. Впрочем, приговор в законную силу еще не вступил, поэтому точку в этом деле ставить рано.
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происшествия, таджикистан, москва, россия
08:00 04.08.2021 (обновлено: 08:07 04.08.2021)
 

"Никто не ожидал": как суд наказал гастарбайтеров за смерть москвича

© Фото : страница Сургея Чуева в "ВКонтакте"Сергей Чуев
Сергей Чуев - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© Фото : страница Сургея Чуева в "ВКонтакте"
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости, Виктор Званцев. От четырех до семи с половиной лет колонии общего режима получили шестеро иностранцев, в драке с которыми погиб 34-летний Сергей Чуев. Сначала их обвинили в убийстве, однако по ходу расследования статью изменили на менее тяжкую. Друзья и родные жертвы возмущены столь мягким приговором. При этом адвокаты некоторых осужденных вообще настаивают на их невиновности. РИА Новости разбиралось в громком деле.

Ответная реакция

Седьмого июня 2019-го москвич Сергей Чуев и его девушка решили прогуляться в Бутовском парке. В пятницу вечером здесь было людно, некоторые отдыхающие изрядно выпили — в том числе и шестеро граждан Таджикистана, приехавших в столицу на заработки.
По данным московской прокуратуры, гастарбайтеры вели себя вызывающе, приставали к прохожим. Проходя мимо агрессивной компании, Чуев сделал замечание. Реакция последовала незамедлительно — на него накинулись несколько человек.
Скриншот видео с места преступления в парке на Южнобутовской улице
Скриншот видео с места преступления в парке на Южнобутовской улице
Скриншот видео с места преступления в парке на Южнобутовской улице
"Били по лицу, туловищу, рукам и ногам, — уточняют в ведомстве. — В итоге потерпевший упал в воду (драка произошла возле небольшого водоема. — Прим. ред.). Один из нападавших ударил Чуева ногой в шею, и тот потерял сознание".
Гастарбайтеры сбежали. Кто-то из очевидцев вызвал скорую и полицию. Медики пытались откачать Сергея, но уже было слишком поздно. Судебно-медицинские эксперты потом установили, что он захлебнулся.
Уголовное дело возбудили по статье "Убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений". Подозреваемых задержали на следующий день, когда они мирно обедали в кафе в торговом центе недалеко от места преступления.
"Гуляли в парке, пили пиво, — рассказал один из задержанных на допросе. — Потом началась драка. Кто-то ударил и девушку, но я видел только, как она упала".
По решению Черемушкинского районного суда Москвы всех шестерых отправили в СИЗО. Гастарбайтеры утверждали, что просто стояли в стороне. Вину признал лишь один.

"Не мог пройти мимо"

Гибель Чуева вызвала в обществе не меньший резонанс, чем расправа над бывшим бойцом спецназа Никитой Белянкиным за неделю до событий в Южном Бутове. На месте преступления возник стихийный мемориал, люди приносили цветы и свечи.
"Сергей профессионально занимался греко-римской борьбой в школе имени Ивана Ярыгина, — объясняет РИА Новости его друг Руслан Карамов. — Сдал нормативы КМС, совсем немного не дотянув до мастера спорта. Несмотря на силу и отличные бойцовские навыки, он был очень мягким и добрым человеком. Никогда не вел себя агрессивно, конфликты старался решать мирным путем".
На фото: Сергей Чуев
После завершения спортивной карьеры Чуев работал охранником в банке, затем занялся грузоперевозками. Незадолго до гибели переехал от родителей в новую квартиру в Южном Бутово.
"То, что он заступился за совершенно незнакомых людей и не прошел мимо, как это делали все остальные, — вполне в характере Сергея", — добавляет его знакомый Валентин Богданов.

Новый поворот

В ходе следствия статью существенно смягчили. Четверых обвинили в побоях, одного — в причинении смерти по неосторожности, и еще одного, по фамилии Сафаров, — в умышленном нанесении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего (статья 111 часть 4 УК). По версии следствия, именно он ударил Чуева ногой, после чего тот ушел под воду и захлебнулся.
© ГУ МВД по МосквеЗадержанный за драку в Бутовском лесопарке
Задержанный за драку в Бутовском лесопарке
© ГУ МВД по Москве
Задержанный за драку в Бутовском лесопарке
Зюзинский районный суд Москвы признал всех виновными. Четверо получили четыре года лишения свободы, один — четыре года колонии общего режима, еще один — семь с половиной лет. Надо сказать, что максимальное наказание по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего" — 15 лет, а групповое убийство — и вовсе вплоть до пожизненного.
"Просто смешной приговор, — считают друзья Чуева. — Толпой избили человека, утопили — и такие несерьезные сроки".
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкОбвиняемый по делу об убийстве Сергея Чуева Аловадин Михроччен во время избрания меры пресечения в Черемушкинском суде Москвы. 10 июня 2019
Обвиняемый по делу об убийстве Сергея Чуева Аловадин Михроччен во время избрания меры пресечения в Черёмушкинском суде Москвы. 10 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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Обвиняемый по делу об убийстве Сергея Чуева Аловадин Михроччен во время избрания меры пресечения в Черемушкинском суде Москвы. 10 июня 2019
Адвокаты некоторых подсудимых тоже не согласны. "Мы опротестовали вердикт и будем добиваться оправдания, — говорит защитник обвиняемого в хулиганстве Михроччона Аловадинзода Наталья Репина. — Мой клиент не принимал участия в драке. Конфликт был между Чуевым и Туфаланговым, что подтверждают основные свидетели. Остальных же органы следствия, по нашему мнению, просто добавили. Кроме того, несколько судебно-медицинских экспертиз не установили причинно-следственной связи между нанесенным ударом и гибелью Сергея. Значит, ни о какой 111-й статье речи идти не может. Это явно 109-я — "Причинение смерти по неосторожности".
По словам Репиной, потерпевшие, которых, помимо девушки Чуева, еще несколько человек, давали очень путаные показания. "То, что они говорили на стадии следствия, не подтвердилось в суде, — отмечает адвокат. — Как и то, что обвиняемые вели себя агрессивно и приставали к прохожим".
© ГУ МВД по МосквеЗадержанный за драку с Чуевым
Задержанный за драку с Чуевым
© ГУ МВД по Москве
Задержанный за драку с Чуевым
Более того, добавила юрист, по свидетельству Туфалангова, именно подруга Сергея спровоцировала конфликт, когда один из обвиняемых задел ее плечом. Впрочем, приговор в законную силу еще не вступил, поэтому точку в этом деле ставить рано.
 
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