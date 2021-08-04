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В КПРФ рассказали, как увеличить федеральный бюджет в полтора раза
В КПРФ рассказали, как увеличить федеральный бюджет в полтора раза - РИА Новости, 04.08.2021
В КПРФ рассказали, как увеличить федеральный бюджет в полтора раза
Коммунистическая партия предлагает увеличение федерального бюджета до 33 триллионов рублей, заявил депутат ГД и зампред КПРФ Владимир Кашин на... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T18:52
2021-08-04T18:52
экономика
бюджет
владимир кашин
госдума рф
кпрф
выборы в государственную думу
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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Коммунистическая партия предлагает увеличение федерального бюджета до 33 триллионов рублей, заявил депутат ГД и зампред КПРФ Владимир Кашин на пресс-конференции, посвященной предвыборной программе КПРФ и предложению партии по формированию бюджета развития страны.По его словам, основа программы партии – "бюджет развития", это базовая программа, а кроме нее есть еще 21 отраслевая программа."Основа "10 шагов" нашей программы, естественно, бюджет развития. Бюджет развития с сегодняшнего 21 (триллиона рублей будет увеличен до) 33 триллионов рублей. Откуда берутся эти деньги – тоже очень четко прописано. Это и те законы, которые мы сегодня внесли в Думу… Та же монополия спирто-водочная", - заявил Кашин.Кроме того, он предложил установить прогрессивную шкалу налогообложения."Восемьдесят стран принимают в офшорах деньги наших всевозможных бродяг, дельцов и олигархов. Это равно почти 5 триллионам. Если (будет установлен) прогрессивный налог, если добавить туда все, что связано с монополией. И зафиксировать бюджетным правилом фонд национального благосостояния на уровне 8 триллионов, а не 14, то мы получим гораздо больше, чем эти 33 триллиона", - также заявил Кашин."И тогда мы расходную часть бюджета изменим таким образом, что удвоим расходы на образование и здравоохранение. Реальный сектор экономики получает в два раза больше средств. И тогда мы выходим на решение всех серьезнейших вопросов", - добавил Кашин.В презентации, представленной КПРФ на пресс-конференции, также обращалось внимание на увеличение вывозных пошлин.
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экономика, бюджет, владимир кашин, госдума рф, кпрф, выборы в государственную думу
18:52 04.08.2021
 
В КПРФ рассказали, как увеличить федеральный бюджет в полтора раза

Депутат Госдумы от КПРФ Кашин: федеральный бюджет необходимо увеличить до 33 триллионов рублей

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин. Архивное фото
Заместитель председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Коммунистическая партия предлагает увеличение федерального бюджета до 33 триллионов рублей, заявил депутат ГД и зампред КПРФ Владимир Кашин на пресс-конференции, посвященной предвыборной программе КПРФ и предложению партии по формированию бюджета развития страны.
По его словам, основа программы партии – "бюджет развития", это базовая программа, а кроме нее есть еще 21 отраслевая программа.
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"Основа "10 шагов" нашей программы, естественно, бюджет развития. Бюджет развития с сегодняшнего 21 (триллиона рублей будет увеличен до) 33 триллионов рублей. Откуда берутся эти деньги – тоже очень четко прописано. Это и те законы, которые мы сегодня внесли в Думу… Та же монополия спирто-водочная", - заявил Кашин.
Кроме того, он предложил установить прогрессивную шкалу налогообложения.
"Восемьдесят стран принимают в офшорах деньги наших всевозможных бродяг, дельцов и олигархов. Это равно почти 5 триллионам. Если (будет установлен) прогрессивный налог, если добавить туда все, что связано с монополией. И зафиксировать бюджетным правилом фонд национального благосостояния на уровне 8 триллионов, а не 14, то мы получим гораздо больше, чем эти 33 триллиона", - также заявил Кашин.
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"И тогда мы расходную часть бюджета изменим таким образом, что удвоим расходы на образование и здравоохранение. Реальный сектор экономики получает в два раза больше средств. И тогда мы выходим на решение всех серьезнейших вопросов", - добавил Кашин.
В презентации, представленной КПРФ на пресс-конференции, также обращалось внимание на увеличение вывозных пошлин.
 
ЭкономикаБюджетВладимир КашинГосдума РФКПРФВыборы в Государственную думу
 
 
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