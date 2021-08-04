https://ria.ru/20210804/byudzhet-1744398683.html

В КПРФ рассказали, как увеличить федеральный бюджет в полтора раза

В КПРФ рассказали, как увеличить федеральный бюджет в полтора раза - РИА Новости, 04.08.2021

В КПРФ рассказали, как увеличить федеральный бюджет в полтора раза

Коммунистическая партия предлагает увеличение федерального бюджета до 33 триллионов рублей, заявил депутат ГД и зампред КПРФ Владимир Кашин на... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T18:52

2021-08-04T18:52

2021-08-04T18:52

экономика

бюджет

владимир кашин

госдума рф

кпрф

выборы в государственную думу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/148818/74/1488187400_0:0:2826:1591_1920x0_80_0_0_1418c25424934ba609b4717bbc61dc2b.jpg

МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Коммунистическая партия предлагает увеличение федерального бюджета до 33 триллионов рублей, заявил депутат ГД и зампред КПРФ Владимир Кашин на пресс-конференции, посвященной предвыборной программе КПРФ и предложению партии по формированию бюджета развития страны.По его словам, основа программы партии – "бюджет развития", это базовая программа, а кроме нее есть еще 21 отраслевая программа."Основа "10 шагов" нашей программы, естественно, бюджет развития. Бюджет развития с сегодняшнего 21 (триллиона рублей будет увеличен до) 33 триллионов рублей. Откуда берутся эти деньги – тоже очень четко прописано. Это и те законы, которые мы сегодня внесли в Думу… Та же монополия спирто-водочная", - заявил Кашин.Кроме того, он предложил установить прогрессивную шкалу налогообложения."Восемьдесят стран принимают в офшорах деньги наших всевозможных бродяг, дельцов и олигархов. Это равно почти 5 триллионам. Если (будет установлен) прогрессивный налог, если добавить туда все, что связано с монополией. И зафиксировать бюджетным правилом фонд национального благосостояния на уровне 8 триллионов, а не 14, то мы получим гораздо больше, чем эти 33 триллиона", - также заявил Кашин."И тогда мы расходную часть бюджета изменим таким образом, что удвоим расходы на образование и здравоохранение. Реальный сектор экономики получает в два раза больше средств. И тогда мы выходим на решение всех серьезнейших вопросов", - добавил Кашин.В презентации, представленной КПРФ на пресс-конференции, также обращалось внимание на увеличение вывозных пошлин.

https://ria.ru/20210331/byudzhet-1603554093.html

https://ria.ru/20210610/fnb-1736430819.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, бюджет, владимир кашин, госдума рф, кпрф, выборы в государственную думу