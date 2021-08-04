https://ria.ru/20210804/afiny-1744404255.html

СМИ рассказали, как российский Бе-200 спас Афины и "покорил сердца" греков

СМИ рассказали, как российский Бе-200 спас Афины и "покорил сердца" греков - РИА Новости, 04.08.2021

СМИ рассказали, как российский Бе-200 спас Афины и "покорил сердца" греков

Российский самолет Бе-200 не дал пожару из Варибоби в пригороде Афин переместиться на столичные районы Кифисия, Филотея и Психико, пишет сайт ieidiseis.gr в... РИА Новости, 04.08.2021

2021-08-04T19:24

2021-08-04T19:24

2021-08-04T19:53

в мире

афины

греция

бе-200

лесные пожары в греции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580691337_0:0:3313:1864_1920x0_80_0_0_92399f613d487dc144baceaf4da6081a.jpg

АФИНЫ, 4 авг - РИА Новости. Российский самолет Бе-200 не дал пожару из Варибоби в пригороде Афин переместиться на столичные районы Кифисия, Филотея и Психико, пишет сайт ieidiseis.gr в статье, озаглавленной "Русские спасли Афины от огня!", о сильнейшем пожаре, начавшемся во вторник."Русский зверь "Бериев-200" буквально спас вчера Аттику от неминуемой катастрофы из-за пожара - ведь это был единственный пожарный самолет, который летает в экстремальных погодных условиях с температурой выше 45 градусов", - пишет сайт.С 14.30 до 21.00 Бе-200 произвел 35 сбросов воды, всего вылив более 400 тонн воды."Самолеты Canadair не участвовали в тушении пожаров в Варибоби, так как не могут действовать при температуре выше 38 градусов", - пишет издание.Бе-200, по заявлению производителя, может работать при температуре до 43 градусов. Однако во вторник в связи с серьезностью ситуации в Варибоби и опасностью распространения пожара на городскую структуру столицы российские летчики по согласованию с руководством решили летать каждый день при температуре до 45 градусов, говорится в статье."Сегодня "Бериев" продолжил бороться с огнем в Варибоби, а затем направился к пожару на Эвбее, но в полдень вернулся на аэродром 112-го авиакрыла в Элевсине для необходимого контроля - технического обслуживания самолета после 100 часов полетов", - говорится в сообщении.Российский самолет был арендован службой гражданской защиты на 120 часов на 4 месяца во время пожарного сезона, но за первый месяц пребывания в Греции Бе-200 налетал уже 100 часов."Этот факт подтверждает эффективность "Бериева" и опровергает утверждения греческой бюрократии, которая (по очевидным причинам) годами культивировала миф о том, что русский "зверь" не подходит для греческого рельефа", - пишет издание.Оно приводит многочисленные примеры участия российского самолета в тушении огня."Понятно, что прибытие "Бериева-200" в Грецию изменило ситуацию в сфере тушения лесных пожаров, и в течение месяца он покорил сердца граждан Греции, которые ради своего спасения ожидают немедленного появления русского "зверя" на каждом пожаре, который вспыхивает", - говорится в статье.Издание считает, что эффективность самолета и психологический фактор создают условия для включения Бе-200 в противопожарный парк страны.

https://ria.ru/20210804/pozhar-1744335325.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210802/turtsiya-1744012188.html

https://ria.ru/20210802/pozhar-1743933352.html

афины

греция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, афины, греция, бе-200, лесные пожары в греции