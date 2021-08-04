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СМИ рассказали, как российский Бе-200 спас Афины и "покорил сердца" греков
СМИ рассказали, как российский Бе-200 спас Афины и "покорил сердца" греков - РИА Новости, 04.08.2021
СМИ рассказали, как российский Бе-200 спас Афины и "покорил сердца" греков
Российский самолет Бе-200 не дал пожару из Варибоби в пригороде Афин переместиться на столичные районы Кифисия, Филотея и Психико, пишет сайт ieidiseis.gr в... РИА Новости, 04.08.2021
2021-08-04T19:24
2021-08-04T19:53
в мире
афины
греция
бе-200
лесные пожары в греции
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АФИНЫ, 4 авг - РИА Новости. Российский самолет Бе-200 не дал пожару из Варибоби в пригороде Афин переместиться на столичные районы Кифисия, Филотея и Психико, пишет сайт ieidiseis.gr в статье, озаглавленной "Русские спасли Афины от огня!", о сильнейшем пожаре, начавшемся во вторник."Русский зверь "Бериев-200" буквально спас вчера Аттику от неминуемой катастрофы из-за пожара - ведь это был единственный пожарный самолет, который летает в экстремальных погодных условиях с температурой выше 45 градусов", - пишет сайт.С 14.30 до 21.00 Бе-200 произвел 35 сбросов воды, всего вылив более 400 тонн воды."Самолеты Canadair не участвовали в тушении пожаров в Варибоби, так как не могут действовать при температуре выше 38 градусов", - пишет издание.Бе-200, по заявлению производителя, может работать при температуре до 43 градусов. Однако во вторник в связи с серьезностью ситуации в Варибоби и опасностью распространения пожара на городскую структуру столицы российские летчики по согласованию с руководством решили летать каждый день при температуре до 45 градусов, говорится в статье."Сегодня "Бериев" продолжил бороться с огнем в Варибоби, а затем направился к пожару на Эвбее, но в полдень вернулся на аэродром 112-го авиакрыла в Элевсине для необходимого контроля - технического обслуживания самолета после 100 часов полетов", - говорится в сообщении.Российский самолет был арендован службой гражданской защиты на 120 часов на 4 месяца во время пожарного сезона, но за первый месяц пребывания в Греции Бе-200 налетал уже 100 часов."Этот факт подтверждает эффективность "Бериева" и опровергает утверждения греческой бюрократии, которая (по очевидным причинам) годами культивировала миф о том, что русский "зверь" не подходит для греческого рельефа", - пишет издание.Оно приводит многочисленные примеры участия российского самолета в тушении огня."Понятно, что прибытие "Бериева-200" в Грецию изменило ситуацию в сфере тушения лесных пожаров, и в течение месяца он покорил сердца граждан Греции, которые ради своего спасения ожидают немедленного появления русского "зверя" на каждом пожаре, который вспыхивает", - говорится в статье.Издание считает, что эффективность самолета и психологический фактор создают условия для включения Бе-200 в противопожарный парк страны.
https://ria.ru/20210804/pozhar-1744335325.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210802/turtsiya-1744012188.html
https://ria.ru/20210802/pozhar-1743933352.html
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в мире, афины, греция, бе-200, лесные пожары в греции
19:24 04.08.2021 (обновлено: 19:53 04.08.2021)
 
СМИ рассказали, как российский Бе-200 спас Афины и "покорил сердца" греков

Сайт ieidiseis.gr: российский Бе-200 спас Афины от огня и "покорил сердца" греков

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкМногоцелевой самолет-амфибия Бе-200ЧС во время отработки взаимодействия авиации МЧС России с наземными и морскими спасательными службами в Приморье
Многоцелевой самолет-амфибия Бе-200ЧС во время отработки взаимодействия авиации МЧС России с наземными и морскими спасательными службами в Приморье - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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АФИНЫ, 4 авг - РИА Новости. Российский самолет Бе-200 не дал пожару из Варибоби в пригороде Афин переместиться на столичные районы Кифисия, Филотея и Психико, пишет сайт ieidiseis.gr в статье, озаглавленной "Русские спасли Афины от огня!", о сильнейшем пожаре, начавшемся во вторник.
"Русский зверь "Бериев-200" буквально спас вчера Аттику от неминуемой катастрофы из-за пожара - ведь это был единственный пожарный самолет, который летает в экстремальных погодных условиях с температурой выше 45 градусов", - пишет сайт.
Кадры пожара в пригороде Афин: эвакуируют людей - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
Вчера, 14:04
Пожар вблизи Афин уничтожил 94 дома
С 14.30 до 21.00 Бе-200 произвел 35 сбросов воды, всего вылив более 400 тонн воды.
"Самолеты Canadair не участвовали в тушении пожаров в Варибоби, так как не могут действовать при температуре выше 38 градусов", - пишет издание.
Бе-200, по заявлению производителя, может работать при температуре до 43 градусов. Однако во вторник в связи с серьезностью ситуации в Варибоби и опасностью распространения пожара на городскую структуру столицы российские летчики по согласованию с руководством решили летать каждый день при температуре до 45 градусов, говорится в статье.
"Сегодня "Бериев" продолжил бороться с огнем в Варибоби, а затем направился к пожару на Эвбее, но в полдень вернулся на аэродром 112-го авиакрыла в Элевсине для необходимого контроля - технического обслуживания самолета после 100 часов полетов", - говорится в сообщении.
Российский самолет был арендован службой гражданской защиты на 120 часов на 4 месяца во время пожарного сезона, но за первый месяц пребывания в Греции Бе-200 налетал уже 100 часов.
Борьба с пожарами в окрестностях турецкого города Манавгат - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
2 августа, 14:59В мире
В МВД Турции рассказали, причастны ли террористы к лесным пожарам
"Этот факт подтверждает эффективность "Бериева" и опровергает утверждения греческой бюрократии, которая (по очевидным причинам) годами культивировала миф о том, что русский "зверь" не подходит для греческого рельефа", - пишет издание.
Оно приводит многочисленные примеры участия российского самолета в тушении огня.
"Понятно, что прибытие "Бериева-200" в Грецию изменило ситуацию в сфере тушения лесных пожаров, и в течение месяца он покорил сердца граждан Греции, которые ради своего спасения ожидают немедленного появления русского "зверя" на каждом пожаре, который вспыхивает", - говорится в статье.
Издание считает, что эффективность самолета и психологический фактор создают условия для включения Бе-200 в противопожарный парк страны.
Тушение лесных пожаров в Турции - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
2 августа, 09:18
Российский Бе-200 направили на тушение лесного пожара на Родосе
 
В миреАфиныГрецияБе-200Лесные пожары в Греции
 
 
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