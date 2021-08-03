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Власти Кубани опровергли связь смерти врача в Сочи с его вакцинацией
Власти Кубани опровергли связь смерти врача в Сочи с его вакцинацией - РИА Новости, 03.08.2021
Власти Кубани опровергли связь смерти врача в Сочи с его вакцинацией
Оперштаб Краснодарского края сообщил, что смерть врача-анестезиолога городской больницы №4 в Сочи не связана с его вакцинацией, это подтвердило вскрытие. РИА Новости, 03.08.2021
2021-08-03T19:01
2021-08-03T19:01
краснодарский край
сочи
здоровье - общество
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СОЧИ, 3 авг – РИА Новости. Оперштаб Краснодарского края сообщил, что смерть врача-анестезиолога городской больницы №4 в Сочи не связана с его вакцинацией, это подтвердило вскрытие.Ранее в СМИ появилась информация о смерти 40-летнего врача Егора Полина, который, предположительно, скончался спустя 1,5 месяца после прививки, эта информация вызвала резонанс."В связи с резонансом, вызванным информацией о смерти сотрудника городской больницы №4 Полина Егора Викторовича, администрация больницы сообщает: смерть Егора Полина не связана с вакцинацией от COVID-19 и не является поствакцинальным последствием, что подтверждают результаты вскрытия", - говорится в сообщении.Как отметили в оперштабе, причина смерти не может быть озвучена в рамках врачебной тайны.
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краснодарский край, сочи, здоровье - общество
19:01 03.08.2021
 
Власти Кубани опровергли связь смерти врача в Сочи с его вакцинацией

Власти Кубани опровергли связь смерти врача в Сочи с его вакцинацией от коронавируса

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота станции скорой медицинской помощи
Работа станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 03.08.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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СОЧИ, 3 авг – РИА Новости. Оперштаб Краснодарского края сообщил, что смерть врача-анестезиолога городской больницы №4 в Сочи не связана с его вакцинацией, это подтвердило вскрытие.
Ранее в СМИ появилась информация о смерти 40-летнего врача Егора Полина, который, предположительно, скончался спустя 1,5 месяца после прививки, эта информация вызвала резонанс.
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"В связи с резонансом, вызванным информацией о смерти сотрудника городской больницы №4 Полина Егора Викторовича, администрация больницы сообщает: смерть Егора Полина не связана с вакцинацией от COVID-19 и не является поствакцинальным последствием, что подтверждают результаты вскрытия", - говорится в сообщении.
Как отметили в оперштабе, причина смерти не может быть озвучена в рамках врачебной тайны.
 
Краснодарский крайСочиЗдоровье - Общество
 
 
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