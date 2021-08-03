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ЕС признал сертификаты вакцинации Сан-Марино, где прививают "Спутником V"

ЕС признал сертификаты вакцинации Сан-Марино, где прививают "Спутником V" - РИА Новости, 03.08.2021

ЕС признал сертификаты вакцинации Сан-Марино, где прививают "Спутником V"

Еврокомиссия признает документы об иммунизации, выдаваемые в Сан-Марино, заявил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в официальном аккаунте "Спутник V" в... РИА Новости, 03.08.2021

2021-08-03T12:13

2021-08-03T12:13

2021-08-03T12:58

сан-марино

twitter

евросоюз

российский фонд прямых инвестиций

вакцина "спутник v"

в мире

сша

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Еврокомиссия признает документы об иммунизации, выдаваемые в Сан-Марино, заявил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в официальном аккаунте "Спутник V" в Twitter.Еврокомиссар Дидье Рейндерс, слова которого приводятся в публикации, отметил, что рад видеть все больше государств, подключающихся к системе цифровых COVID-сертификатов ЕС.Также, по его словам, ЕК принимает активные меры по признанию документов, выданных и другими странами.Сан-Марино одобрил применение "Спутника V" в феврале 2021 года. Ранее РФПИ заявлял, что использование препарата позволило республике стать первой страной в Европе, победившей коронавирус."Спутник V" зарегистрирован в 67 государствах с общим населением более 3,5 миллиарда человек. Вакцина создана на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека и использует два разных вектора для двух прививок, обеспечивая более продолжительный иммунитет.Научный журнал The Lancet в начале февраля опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований препарата, подтверждающие его высокую эффективность и безопасность.Иммунизация от коронавируса также проводится во всех российских регионах. В стране доступны три препарата: "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Ревакцинацию делают "Спутником Лайт".За рубежом наибольшей популярностью пользуются препараты от Pfizer и BioNTech (созданы в Германии и США), AstraZeneca (Великобритания и Швеция), Moderna (США), а также китайские BBIBP-CorV, Sinopharm и CoronaVac.

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